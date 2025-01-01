Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoMemoryPhysical BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryPhysical Retourne la quantité de mémoire physique (en Mo). int MemoryPhysical() const Valeur de retour La quantité de mémoire physique (en Mo). Note Pour récupérer la mémoire physique, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL). CPUCores MemoryTotal