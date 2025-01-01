DocumentationSections
MemoryPhysical

Retourne la quantité de mémoire physique (en Mo).

int  MemoryPhysical() const 

Valeur de retour

La quantité de mémoire physique (en Mo).

Note

Pour récupérer la mémoire physique, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL).