Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoBuild BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Build Retourne le numéro de build du terminal client. int CBuild() const Valeur de retour Le numéro de build du terminal client. Note Pour récupérer le numéro de build, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_BUILD). CTerminalInfo IsConnected