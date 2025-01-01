DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoBuild 

Build

Retourne le numéro de build du terminal client.

int  CBuild() const 

Valeur de retour

Le numéro de build du terminal client.

Note

Pour récupérer le numéro de build, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_BUILD).