Name

Retourne le nom du terminal client.

string Name() const

Valeur de retour

Le nom du terminal client.

Note

Pour récupérer le nom du terminal client, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_NAME).