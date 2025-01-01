DocumentationSections
IsTradeAllowed

Retourne l'autorisation d'effectuer des opération de trading.

bool  IsTradeAllowed() const 

Valeur de retour

vrai si le trading est autorisé, faux sinon.

Note

Pour récupérer l'autorisation d'effectuer des opérations de trading, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_TRADE_ALLOWED).