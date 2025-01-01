Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Retourne l'autorisation d'effectuer des opération de trading. bool IsTradeAllowed() const Valeur de retour vrai si le trading est autorisé, faux sinon. Note Pour récupérer l'autorisation d'effectuer des opérations de trading, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_TRADE_ALLOWED). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled