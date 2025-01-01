Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoLanguage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Language Retourne la langue du terminal client. string Language() const Valeur de retour La langue utilisée dans le terminal client. Note Pour récupérer la langue, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété TERMINAL_LANGUAGE). DiskSpace Name