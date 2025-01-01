DocumentationSections
Retourne l'élément de la série par son index.

long  GetData(
   int  index      // index
   ) const

Paramètres

index

[in]  Index de l'élément à retourner.

Valeur de retour

L'élément du buffer de la série de données, ou 0.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par la position de départ et le nombre d'éléments.

int  GetData(
   int   start_pos,     // position de départ
   int   count,         // nombre d'éléments à récupérer
   long& buffer         // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_pos

[in]  Position de départ de la série de données.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in]  Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et le nombre d'éléments.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // heure de départ
   int       count,          // nombre d'éléments
   long&     buffer          // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in]  Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et de fin.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // heure de départ
   datetime  stop_time,      // heure de fin
   long&     buffer          // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

stop_time

[in]  Date/heure de fin.

buffer

[in]  Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.