- Flags d'Ouverture des Fichiers
- Propriétés de Fichiers
- Position dans le Fichier
- Utilisation d'une Page de Code
- MessageBox
Propriétés des Fichiers
La fonction FileGetInteger() est utilisée pour obtenir les propriétés d'un fichier. L'identifiant de la propriété désirée de l'énumération ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER est passé lors de l'appel.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
Identifiant
|
Description
|
FILE_EXISTS
|
Vérifie l'existence
|
FILE_CREATE_DATE
|
Date de création
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Date de la dernière modification
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Date du dernière accès au fichier
|
FILE_SIZE
|
Taille du fichier en octets
|
FILE_POSITION
|
Position d'un pointeur dans le fichier
|
FILE_END
|
Récupère le signe de fin de fichier
|
FILE_LINE_END
|
Récupère le signe de début de fichier
|
FILE_IS_COMMON
|
Le fichier est ouvert dans un répertoire partagé par tous les terminaux (voir FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
Le fichier est ouvert en mode fichier texte (voir FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
Le fichier est ouvert en mode fichier binaire (voir FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
Le fichier est ouvert en mode fichier CSV (voir FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
Le fichier est ouvert en mode fichier ANSI (voir FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
Le fichier est ouvert en lecture (voir FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Le fichier est ouvert en écriture (voir FILE_WRITE)
La fonction FileGetInteger() peut être appelée de deux façons différentes. Dans la première option, pour récupérer les propriétés d'un fichier, son handle, qui est obtenu lors de l'ouverture du fichier avec la fonction FileOpen(), est spécifié. Cette option permet de récupérer toutes les propriétés du fichier.
La deuxième option de la fonction FileGetInteger() retourne les valeurs des propriétés du fichier par son nom. Avec cette option, seules les propriétés générales suivantes peuvent être obtenues :
- FILE_EXISTS — existence d'un fichier ayant le nom spécifié
- FILE_CREATE_DATE — date de création du fichier avec le nom spécifié
- FILE_MODIFY_DATE — date de modification du fichier avec le nom spécifié
- FILE_ACCESS_DATE — date du dernier accès au fichier avec le nom spécifié
- FILE_SIZE — taille du fichier avec le nom spécifié
Lorsque l'on tente de récupérer des propriétés autres que celles spécifiées ci-dessus, la deuxième option de l'appel à FileGetInteger() retournera une erreur.