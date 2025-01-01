DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Entrée/SortiePropriétés de Fichiers 

Propriétés des Fichiers

La fonction FileGetInteger() est utilisée pour obtenir les propriétés d'un fichier. L'identifiant de la propriété désirée de l'énumération ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER est passé lors de l'appel.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Identifiant

Description

FILE_EXISTS

Vérifie l'existence

FILE_CREATE_DATE

Date de création

FILE_MODIFY_DATE

Date de la dernière modification

FILE_ACCESS_DATE

Date du dernière accès au fichier

FILE_SIZE

Taille du fichier en octets

FILE_POSITION

Position d'un pointeur dans le fichier

FILE_END

Récupère le signe de fin de fichier

FILE_LINE_END

Récupère le signe de début de fichier

FILE_IS_COMMON

Le fichier est ouvert dans un répertoire partagé par tous les terminaux (voir FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

Le fichier est ouvert en mode fichier texte (voir FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

Le fichier est ouvert en mode fichier binaire (voir FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

Le fichier est ouvert en mode fichier CSV (voir FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

Le fichier est ouvert en mode fichier ANSI (voir FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

Le fichier est ouvert en lecture (voir FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

Le fichier est ouvert en écriture (voir FILE_WRITE)

La fonction FileGetInteger() peut être appelée de deux façons différentes. Dans la première option, pour récupérer les propriétés d'un fichier, son handle, qui est obtenu lors de l'ouverture du fichier avec la fonction FileOpen(), est spécifié. Cette option permet de récupérer toutes les propriétés du fichier.

La deuxième option de la fonction FileGetInteger() retourne les valeurs des propriétés du fichier par son nom. Avec cette option, seules les propriétés générales suivantes peuvent être obtenues :

  • FILE_EXISTS — existence d'un fichier ayant le nom spécifié
  • FILE_CREATE_DATE — date de création du fichier avec le nom spécifié
  • FILE_MODIFY_DATE — date de modification du fichier avec le nom spécifié
  • FILE_ACCESS_DATE — date du dernier accès au fichier avec le nom spécifié
  • FILE_SIZE — taille du fichier avec le nom spécifié

Lorsque l'on tente de récupérer des propriétés autres que celles spécifiées ci-dessus, la deuxième option de l'appel à FileGetInteger() retournera une erreur.