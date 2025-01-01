Propriétés des Fichiers

La fonction FileGetInteger() est utilisée pour obtenir les propriétés d'un fichier. L'identifiant de la propriété désirée de l'énumération ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER est passé lors de l'appel.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Identifiant Description FILE_EXISTS Vérifie l'existence FILE_CREATE_DATE Date de création FILE_MODIFY_DATE Date de la dernière modification FILE_ACCESS_DATE Date du dernière accès au fichier FILE_SIZE Taille du fichier en octets FILE_POSITION Position d'un pointeur dans le fichier FILE_END Récupère le signe de fin de fichier FILE_LINE_END Récupère le signe de début de fichier FILE_IS_COMMON Le fichier est ouvert dans un répertoire partagé par tous les terminaux (voir FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT Le fichier est ouvert en mode fichier texte (voir FILE_TXT) FILE_IS_BINARY Le fichier est ouvert en mode fichier binaire (voir FILE_BIN) FILE_IS_CSV Le fichier est ouvert en mode fichier CSV (voir FILE_CSV) FILE_IS_ANSI Le fichier est ouvert en mode fichier ANSI (voir FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE Le fichier est ouvert en lecture (voir FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE Le fichier est ouvert en écriture (voir FILE_WRITE)

La fonction FileGetInteger() peut être appelée de deux façons différentes. Dans la première option, pour récupérer les propriétés d'un fichier, son handle, qui est obtenu lors de l'ouverture du fichier avec la fonction FileOpen(), est spécifié. Cette option permet de récupérer toutes les propriétés du fichier.

La deuxième option de la fonction FileGetInteger() retourne les valeurs des propriétés du fichier par son nom. Avec cette option, seules les propriétés générales suivantes peuvent être obtenues :

FILE_EXISTS — existence d'un fichier ayant le nom spécifié

FILE_CREATE_DATE — date de création du fichier avec le nom spécifié

FILE_MODIFY_DATE — date de modification du fichier avec le nom spécifié

FILE_ACCESS_DATE — date du dernier accès au fichier avec le nom spécifié

FILE_SIZE — taille du fichier avec le nom spécifié

Lorsque l'on tente de récupérer des propriétés autres que celles spécifiées ci-dessus, la deuxième option de l'appel à FileGetInteger() retournera une erreur.