CryptoPro

ローンチ特典 - 特別価格！
今すぐこの導入価格をご利用ください。ライセンス費用は、本来の価値を反映するためにまもなく値上げされます。 5ライセンス販売されるごとに50ドル値上げされます！

CryptoPro EA - ビットコインと仮想通貨資産のための究極の戦略

CryptoPro は、ビットコイン (BTC) や主要な仮想通貨のボラティリティを制するために特別に設計された次世代のエキスパートアドバイザー (EA) です。高度なテクニカルモメンタムフィルターと、仮想通貨市場向けに最適化された平均資本管理 (グリッド) システムを組み合わせています。

仮想通貨のための機能設計

アダプティブ・モメンタム・フィルター：CryptoPro は、市場が真のモメンタム局面にあるのか、それとも枯渇状態にあるのかを検証するための高度なアルゴリズムを使用し、エントリーの質を最適化し、低確率のシグナルを排除します。

パーセンテージ・リトレースメント・トリガー：ビットコインの「ヒゲ」を活用します。この EA は、価格が高値/安値から正確なパーセンテージで下落または上昇するのを待ってから発動するため、激しい調整中の理想的な反転ポイントでのエントリーが可能になります。

ダイナミック・ポジション管理 (グリッド)：仮想通貨固有のボラティリティに耐えるように設計されており、市場が初期ポジションと逆方向に動いた場合、ダイナミックな平均化システムを採用します。ピップス単位の固定距離ではなく、パーセンテージを計算して戦略的なレスキューポジションをオープンし、損益分岐点 (breakeven) を効果的に近づけます。

最適化されたマーチンゲール・リカバリー：損益分岐点を素早く移動させる増分ロットサイズ倍率を使用し、BTC のわずかな戻りでもサイクルを利益でクローズできるようにします。

成長ベースの複利運用：口座残高が増えるにつれて EA が自動的にリスクをスケールアップし、仮想通貨市場の長期的な上昇ポテンシャルをプロフェッショナルな方法で活用できます。

統合された資本保護

ニュース＆イベントフィルター：スプレッドに影響を与える可能性のある規制の発表や仮想通貨エコシステムのイベント中の人工的なボラティリティを回避します。

運用セッション管理：ユーザーの好みに応じて、低流動性の期間や週末を避けるために特定の時間枠を定義できます。

トータル・ドローダウン・コントロール：利益または損失のパーセンテージに基づくグローバルクローズ注文が含まれており、「ブラックスワン」イベントから口座を保護します。

推奨設定

対象通貨ペア：ビットコイン (BTCUSD)、イーサリアム (ETHUSD)、およびその他の時価総額の大きい仮想通貨。

時間足：H1 でのマクロ分析と M1 でのタクティカルな実行。

最小証拠金：1,000 USD (仮想通貨市場に適したレバレッジの使用を推奨)。

注意：CryptoPro はビットコインのモメンタムを捉えるために最適化されています。ライブ運用の前に、デモ口座でグリッドのダイナミクスを理解するためにテストすることを強く推奨します。


---

リソースとサポート：
- Telegram でビットコインの Set ファイルを入手
- MQL5 チャネルをフォロー

おすすめのプロダクト
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
エキスパート
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
エキスパート
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
エキスパート
AlgoFusion FX は、堅牢で多様なマルチ戦略型アルゴリズム取引を求めるトレーダー向けに設計された エキスパートアドバイザー（EA） です。卓越したリスク管理、市場適応性、パフォーマンス最適化を目的として開発されており、高度な定量モデルと機械学習アルゴリズムを統合することで、変化し続ける市場環境での収益性を向上させます。 機関投資家であれ個人投資家であれ、 AlgoFusion FX は革新と戦略的卓越性を通じて安定した結果をもたらす高度なアルゴリズム取引ソリューションを提供します。 LIVE CERTIFIED RESULTS:   Strategy N.1   |   Strategy N.2 主な特徴 マルチ戦略フレームワーク – トレンドフォロー、平均回帰、ブレイクアウト、スキャルピング戦略を組み合わせ、分散を強化しリスクの露出を最小限に抑えます。 適応型AI最適化 – 機械学習技術を活用し、過去のパフォーマンスとリアルタイム市場分析に基づいて取引パラメータを動的に調整します。 ポートフォリオの分散化 – すべての外国為替ペアとゴールドを含む複数の資産クラスを統合し、リ
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
エキスパート
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
エキスパート
ニューレートEA – 精密ブレイクアウト自動化 ニューレートEAは、規律ある精度で日々のブレイクアウト機会を捉えるために設計された完全自動化エキスパートアドバイザーです。 1日1回のみ取引を行い、定義された日中のレンジをロックし、正確なブレイクアウトポイントで執行します。再エントリーなし、オーバートレードなし、感情なし。 実績あるオープニングレンジブレイクアウト（ORB）概念を基盤とし、クリーンな執行、厳格なリスク管理、多様な設定オプションを統合。あらゆるMT5銘柄に対応しますが、特にXAUUSDやその他の高ボラティリティ資産で真価を発揮します。 主な特徴 1日1トレード – 集中した規律 New Rate EAは当日のブレイクアウト水準を特定し、単一のトレードを実行します。この「ワンアンドダン」ロジックはノイズを低減し、資本を保全し、日々のパフォーマンスに一貫性をもたらします。 スマートレンジ検出 選択したセッションと時間枠の最初の N 本のローソク足を用いて初期市場レンジを自動定義し、ブレイクアウト水準（高値/安値）に正確に指値注文を配置します。 取引が発動すると、反対注文は即時キ
DonchianMaster
Francesco Pinta
エキスパート
This EA is based on the classic donchian channel and can be applied to any instrument. It allows you to work both in breakout and in reversal mode, changing the timeframe and the length of the channel. It also integrates a volatility-based filter derived from the ATR that allows you to isolate the best conditions on the market. Another feature is that it works with market orders only, eliminating the problems related to stop levels of some brokers.
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
エキスパート
The EA does not use grid, martingale, and arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spread. Works well with the default settings. Provides a SAFE approach towards risk management with enabled  Trailing stop. Expert Advisor will only use 1% of your free margin as risk and hence results in low trade volume but LOWER Drawdown as well Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitl
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
エキスパート
Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optiona
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
エキスパート
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
エキスパート
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Vikopo Value Gaps MT5
Farahbod Nikfar
エキスパート
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114438 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a for
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
エキスパート
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
エキスパート
Unlike many other trading robots that show impressive results over a short backtest period or use curve-fitting techniques, this robot has been tested over a long duration of 3 years. The backtest results have been realistic, demonstrating the robot’s ability to adapt to different market environments and maintaining profitability over time. This Forex trading robot is designed to offer a high-performance, low-risk solution for retail traders. With a 3-year backtest history showing consistent pro
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
エキスパート
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
エキスパート
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
エキスパート
アルゴトレーディング EAは重み付き線形平均LWMAを使用したトレンドロジックと価格形成に基づいています。計算は最も最近の価格に影響を受け、平均計算において重みが大きくなります。この平均は、一定期間の各終値を取り、あらかじめ決定された重み係数で乗算して計算されます。時間帯の位置が考慮されると、それらは合計され、時間帯の数の合計で除算されます。 シグナル 主にLWMA9（-2）ガイドによるシグナルと、LWMA20 [-1]がLWMA20 [1]を超えるクロスとの結合によるものです。 LWMA30 [-1]はスーパートレンドを確認するために使用されます。すべての平均が正しく整列している必要はありませんが、そうすると、手動でロットを追加する際により安全性をもたらすことができます。 買い ⇒ LWMA9 [-2]> LWMA20 [-1]&> LWMA20 [1] 売り ⇒ LWMA9 [-2] <LWMA20 [1]<LWMA20 [-1] LWMA200 [0]は参照として、サポートおよびレジスタンスとして使用され、場合によってはより長いトレンドの強度を確認するために使用されます。 カラ
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
エキスパート
Introducing NexCrash 500: Your Fully Automated Trading Solution NexCrash 500 is a cutting-edge, fully automated trading bot designed to navigate the Crash 500 market with precision and accuracy. This powerful tool is engineered to maximize gains while minimizing risk, ensuring a seamless trading experience. Key Features: - Dynamic Lot Size Calculation: NexCrash 500 adjusts the lot size based on your chosen risk percentage, ensuring that each trade is executed with optimal position sizing. -
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
エキスパート
Discover Smart, Professional Trading with Tabow 3.1 Tabow 3.1 is a precision-built expert advisor (EA) designed to help traders identify potential tops and bottoms using the Awesome Oscillator . It executes trades only when specific conditions are met—based on threshold values, threshold changes, and a set of additional criteria—to deliver high-quality trade setups. The EA places one trade at a time and incorporates carefully tuned Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms for consistent ri
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
KT Asian Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
エキスパート
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
エキスパート
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
エキスパート
G-LOAD stoch Rsi Pro    è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! CON QUESTO BOT POTRETE LASCIARLO TRANQUILLAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni   vi prego di lasciarmi una recensione o commento  :)  ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping al tuo server è 122.70 ms) time frame   : H1 H1 TIME FRAME     su 500€/$  lotto 0,01 su 1000 euro/$  lotto 0.05 Vps consig
Mean Reversion Adaptive EA
Arnold Csillik
エキスパート
Mean Reversion Adaptive EA is a professional Expert Advisor designed for trading volatile markets using a combination of mean reversion strategy and an adaptive risk management system ( Safe Recovery Compounding ). The EA enters trades when price significantly deviates from its statistical averages and filters signals using ADX and trend direction to avoid entering against strong moves. Core feature : Adaptive compounding. After each losing trade, risk increases step by step following a prede
Impulse Pro MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Impulse Pro Expert is a high-tech trading system for MT5 that combines classic technical analysis, proprietary algorithms, and modern risk management. The Expert Advisor is designed to exploit sharp price movements (impulses) with flexible position management options. Trading logic and market entry Impulse Filter: The robot monitors abnormal rates of price change over a short period of time. Candlestick Analysis (Bar Analysis): Analyze price action patterns and candlestick body/shadow ratios to
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
エキスパート
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Risk Management Best EA
Hugues Page
エキスパート
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
エキスパート
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3 (5)
エキスパート
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。20枠中、残りは 7枠のみ ― まもなく完売です。 価格はまもなく 999ドル に引き上げられます。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 最適な設定をデフォルトとして設定済みですので、一般ユーザーにとっては箱から出してすぐに使用できます。上級ユーザー向けには豊富なカ
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
エキスパート
Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。 Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 199  USD 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済 グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。 推奨 チャート: XAUUSD 時間足: H1 入力設定 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定 自動
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
エキスパート
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
エキスパート
プロップファーム準備完了！ 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO結果   |  パブリックコミュニティ 発売価格: 249 ドル、次回価格: 349 ドル (残り 6 部のみ) ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
作者のその他のプロダクト
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (21)
エキスパート
すぐに使える設定ファイル： AUDUSD、BTCUSD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD、USDCHF、XAUUSD、VOLATILITY 75 INDEX,... ライブシグナル ： ここをクリック 新しいsetファイルは私のチャンネルに随時追加されています ： MT5 Set Files 価格はまもなく上がります。 Scalper Deriv をご紹介します：スキャルピング体験をさらに向上。 スキャルピングに情熱を見出し、資本を最大限に活用したいトレーダーですか？$20、$200、$2000、$20000、または$200000の残高がある場合でも、私たちにはあなたにぴったりの解決策があります！ Scalper Deriv をご紹介します、トレーディング戦略を向上させ、投資規模に関係なく市場の機会を利用するために設計されたExpert Advisor (EA)です。 主な特徴 革新的な体験 ：EAsに関する長年の経験と知識から生まれたScalper Derivは、金融市場におけるスキャルピング戦略の頂点を表しています。 さまざまな資本に適応 ：Scalper Der
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
ボーナス : EAを1つ無料で入手できます（2つの口座用）– 購入後にご連絡ください Grid Deriv は、自動グリッド型のシステムで、極端な価格変動を活用するために設計されています。Bollinger Bands に基づく初回エントリーと、価格が大きく離れた場合のカウンター方向への段階的なエントリーを組み合わせ、ボラティリティ拡大後の平均回帰アプローチを活用します。 主な特徴： Bollinger Band 突破後の初回エントリー。 初動とは反対方向への段階的な追加エントリー。 グローバルな利益または損失での自動クローズ。 ロットスケーリングモード：Fixed、Linear、X2（指数）。 取引時間のフィルターと Bollinger 設定の調整可能。 主要パラメータ： Initial lot size (0 = minimum lot): グリッドの初回ロットサイズ（0 はシンボルの最小ロットを使用）。 Lot mode: 各追加ポジションのロット増加方式（Fixed、Linear、Power of 2）。 Max orders per grid: グリッド内で同時に許可
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
すぐに使える設定： EURUSD、GBPUSD、SP500、XAUUSD、Volatility 10 Index、Volatility 75 Index、Boom 1000 Index、... 新しいセットファイルは常に私のチャンネルで追加されています ： MT5 Set Files 価格はまもなく上昇します。 Grid Volatilityでボラティリティをマスターしよう！ Grid Volatility は、グリッド戦略とインパルスキャンドルの検出を組み合わせた、高度なエキスパートアドバイザーです。ボラティリティの高い市場での取引を目的とし、市場の変動条件に応じて利益を最大化しつつ、ポジションサイズを自動管理してリスクを最小限に抑えます。 さらに多くのエキスパートアドバイザーをこちらで発見してください： すべてのEAを見る 主要な利点 - ボラティリティの高い市場に最適化： 堅牢なグリッド戦略で市場の変動を活用。 - 自動ポジションサイズ管理（オプション）： この機能を有効にした場合、口座残高に基づいて自動的にポジションサイズを調整します。 - ダイナミックなリスク管理： 残高の
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
エキスパート
公式ガイド: 各パラメーターと設定を詳細に理解するには、こちらの公式マニュアルを参照してください: Ultra Risk ユーザーガイド Ultra Riskの哲学: スピード vs 安全性 このソフトウェアを購入する前に、その性質を理解する必要があります: Ultra Risk は、 最短時間での積極的な口座成長 という唯一の目的のために設計されました。 トレードにおいて、利益はリスクに比例します。並外れた結果を達成するために、このシステムは 数学的に極めて高いレベルのリスクを負います 。これは保守的な資産保全のためのツールではありません。投機的資本を加速させるエンジンです。 1) なぜこのリスクを負うのか？ ほとんどのトレーダーはリスクを回避しようとして時間を無駄にします。Ultra Riskは、インテリジェントなグリッドアーキテクチャを通じてリスクを管理します: • 買いのロジック: ランダムなシステムとは異なり、Ultra Riskは価格が下落して 「安く買う」 （Entry Drop Percent）のを辛抱強く待ちます。決して価格を追いかけず、市場が近づくのを待ちます。
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
価格はまもなく上がります。 Gold AI Robot – XAUUSD（ゴールド）向けの高度な取引ロボット、AIとリトレースメント検出機能付き ゴールド市場で正確なチャンスを見つけるためのAIフィルターと重要なリトレースメントの検出。 Gold AI RobotはXAUUSD（ゴールド）のH1時間足で動作します。価格の動きを分析して重要なリトレースメントを検出し、スケールエントリーを行い、グローバルなリスク管理を適用して各取引を最適化します。 人工知能に基づくシグナルフィルター スケールエントリーのための重要なリトレースメントの検出 蓄積された損失を制御する総合ストップロス すべてのポジションに適用されるグローバルテイクプロフィット AutoLotによる自動ロット調整 資金とリスクに基づく動的なボリューム管理 EAはAIフィルターを使用して有効なリトレースメントの深さを検出し、最初の水準でポジションを開始し、新たなシグナルが確認されると追加エントリーを行います。グローバルテイクプロフィット機能は、アカウント残高に基づいて希望利益を計算し、すべてのポジションに適用します。利益が設定し
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
ユーティリティ
Stop Guardian の紹介：トレーリングストップと利益確定でリスク管理を向上。 Stop Guardian は、トレーリングストップと利益に基づく自動ポジションクローズシステムを組み合わせ、あなたの取引戦略におけるリスク管理を最適化するために設計されたエキスパートアドバイザー (EA) です。 主な機能 自動リスク管理 ：トレーリングストップを使用して、オープンポジションを自動的に調整し、利益を保護し損失を最小限に抑えます。 カスタマイズ可能な設定 ：トレーリングストップのパラメーター (Trailing Start と Trailing Step) を戦略に応じて調整することができます。 自動ポジションクローズ ：*Profit To Close All Positions* というパラメーターにより、アカウントの総利益が指定された値に達したときに、EAがすべてのオープンポジションを自動的にクローズします。この機能により、利益が確実に保護されます。 取引の識別 ：特定のトレードのみを管理し、調整するためにマジックナンバー (Magic) を使用します。 カスタマイ
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
ボーナス : EAを1つ無料で入手できます（2つの口座用）– 購入後にご連絡ください Plant and Harvest Pro: 自動取引における種まきと収穫の力 取引を人生の自然なサイクルに似たものにしたいと思いませんか？各ポジションが、利益を収穫するために蒔かれる種のようなものに。 Plant and Harvest Pro を紹介します。このエキスパートアドバイザーは、市場をあなたの個人的な耕作地に変えます。 スマートな種まき Plant and Harvest Proは、市場で「種まき」（ポジションを開く）の最適なタイミングを特定するよう設計されています。トレンドやローソク足分析に基づく高度なアルゴリズムを活用し、各ポジションが慎重に計算され、正確な投資であることを保証します。 利益の収穫 条件が最適になったら、このEAは効率的に利益を「収穫」します。収益を最大化することに焦点を当て、Plant and Harvest Proはロットサイズを自動的に調整し、戦略的にポジションを決済して、各取引から常に最良の結果を得られるようにします。 バランスと成長 自動スケーリングシステ
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
エキスパート
ボーナス : EAを1つ無料で入手できます（2つの口座用）– 購入後にご連絡ください Bitcoin MT5 Bot でビットコイン取引を自動化！ ビットコイン取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーで暗号通貨市場のチャンスを活用しましょう。 Bitcoin MT5 Bot は、MetaTrader 5 プラットフォーム上でビットコインを取引するために最適化された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。トレンド戦略とリスク管理を採用し、複数のタイムフレームでトレンドと買われすぎ/売られすぎレベルを分析して、暗号通貨市場の変動から最大限の利益を目指します。 主な利点 リスクの自動管理: 資金の安全を守り、口座残高と市場状況に応じてポジションサイズを調整します。 毎分スキャン: 毎分の継続的な分析により、ビットコイン価格の迅速な変動を捉えます。 適応性: さまざまなタイムフレームと戦略に容易に調整でき、完全なカスタマイズが可能です。 技術的特徴 トレンド、買われすぎ、売られすぎの分析: ビットコインのトレンドを検出・追従し、買われすぎ・売られすぎの条件を評価して、強気相場と弱
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
エキスパート
Money Mind BTC — BTCUSD H1（v13.00） グローバルリスク管理と適応型動作を備えた自動売買システム Money Mind BTC 13.00 は、BTCUSD 取引のために設計されたエキスパートアドバイザーです。完全なリスクコントロールと自動適応ロジックを備え、安定した動作、柔軟な設定、そして市場状況に応じて動作を調整するグローバル管理構造を兼ね備えています。 主な特徴 シンボル：BTCUSD 推奨タイムフレーム：H1 感度調整可能な内部フィルター 適応距離による段階的エントリー 取引方向の設定（買いのみ、売りのみ、または両方） 固定・算術・幾何ロットモード 残高割合によるグローバルテイクプロフィットおよびストップロス 口座残高の増加に応じた自動ロットスケーリング 最大ポジション数の制限 新規ポジション前の内部リスク検証 バージョン 13.00 の新機能 新しいエントリー感度構造（レベル 1〜5） 市場状況に応じた動的なポジション間距離 システム応答を調整する新パラメータ EscalaVelocidad 資金と証拠金の検証を改善 最適化のためのマルチオブジェ
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
ボーナス : EAを1つ無料で入手できます（2つの口座用）– 購入後にご連絡ください SmartGold AI – 爆発的なブレイクアウトを検出する適応型インテリジェンス SmartGold AIは、レンジ相場の後に発生する価格のブレイクアウトを検出することに特化したエキスパートアドバイザー（EA）です。 知的かつ自動化された システムを使用して、高確率でブレイクアウトが発生する圧縮ゾーンを識別し、その動きの方向にポジションを取ります。ロジックは、動的に調整されるテイクプロフィット、グローバルストップロス、または最初のエントリーに対するトレーリングストップによる出口管理も行います。 XAUUSD（ゴールド） の M5 タイムフレームでの取引に最適化されています。 主な特徴 知的に識別された狭いレンジ後のブレイクアウトロジックに基づく 売買両方に対応、フィルターはカスタマイズ可能 パーセンテージに基づいたグローバルなSLとTPでリスク管理 最初のエントリーに対するトレーリングストップシステム 全体利益が目標に達するとすべてのポジションをクローズ 制御されたポジションのスケーリング機能
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
エキスパート
ご購入後にコメントを残すと、ユーザーマニュアルを受け取れます。 Market Sniper Pro は、ブレイクアウト取引とポジションの適応管理のために設計されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。ブレイクアウトの検出と、ATR に基づく段階的なエントリーおよびグローバルリスク管理を組み合わせ、体系的で規律あるアプローチを提供します。 主な特徴 ロットサイズを設定可能、残高に基づく自動スケーリング カスタマイズ可能な lookback と buffer を用いたブレイクアウトエントリーロジック ATR 推定間隔と最小 pips フロアによる段階的エントリー 残高のパーセンテージで設定するグローバル Take Profit と Stop Loss スプレッド、取引時間、ニュースイベントのフィルター 主要統計を表示するオプションのチャートディスプレイ 戦略 EA は直近の高値と安値のブレイクアウトを検出し、buffer を使用してシグナルをフィルタリングします。ブレイクアウト後に価格が押し戻された場合、システムは ATR 推定間隔と最小 pips フロアに基づき新しい段階的
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信