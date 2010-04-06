ローンチ特典 - 特別価格！

今すぐこの導入価格をご利用ください。ライセンス費用は、本来の価値を反映するためにまもなく値上げされます。 5ライセンス販売されるごとに50ドル値上げされます！

CryptoPro EA - ビットコインと仮想通貨資産のための究極の戦略

CryptoPro は、ビットコイン (BTC) や主要な仮想通貨のボラティリティを制するために特別に設計された次世代のエキスパートアドバイザー (EA) です。高度なテクニカルモメンタムフィルターと、仮想通貨市場向けに最適化された平均資本管理 (グリッド) システムを組み合わせています。

仮想通貨のための機能設計

• アダプティブ・モメンタム・フィルター：CryptoPro は、市場が真のモメンタム局面にあるのか、それとも枯渇状態にあるのかを検証するための高度なアルゴリズムを使用し、エントリーの質を最適化し、低確率のシグナルを排除します。

• パーセンテージ・リトレースメント・トリガー：ビットコインの「ヒゲ」を活用します。この EA は、価格が高値/安値から正確なパーセンテージで下落または上昇するのを待ってから発動するため、激しい調整中の理想的な反転ポイントでのエントリーが可能になります。

• ダイナミック・ポジション管理 (グリッド)：仮想通貨固有のボラティリティに耐えるように設計されており、市場が初期ポジションと逆方向に動いた場合、ダイナミックな平均化システムを採用します。ピップス単位の固定距離ではなく、パーセンテージを計算して戦略的なレスキューポジションをオープンし、損益分岐点 (breakeven) を効果的に近づけます。

• 最適化されたマーチンゲール・リカバリー：損益分岐点を素早く移動させる増分ロットサイズ倍率を使用し、BTC のわずかな戻りでもサイクルを利益でクローズできるようにします。

• 成長ベースの複利運用：口座残高が増えるにつれて EA が自動的にリスクをスケールアップし、仮想通貨市場の長期的な上昇ポテンシャルをプロフェッショナルな方法で活用できます。

統合された資本保護

• ニュース＆イベントフィルター：スプレッドに影響を与える可能性のある規制の発表や仮想通貨エコシステムのイベント中の人工的なボラティリティを回避します。

• 運用セッション管理：ユーザーの好みに応じて、低流動性の期間や週末を避けるために特定の時間枠を定義できます。

• トータル・ドローダウン・コントロール：利益または損失のパーセンテージに基づくグローバルクローズ注文が含まれており、「ブラックスワン」イベントから口座を保護します。

推奨設定

• 対象通貨ペア：ビットコイン (BTCUSD)、イーサリアム (ETHUSD)、およびその他の時価総額の大きい仮想通貨。

• 時間足：H1 でのマクロ分析と M1 でのタクティカルな実行。

• 最小証拠金：1,000 USD (仮想通貨市場に適したレバレッジの使用を推奨)。

注意：CryptoPro はビットコインのモメンタムを捉えるために最適化されています。ライブ運用の前に、デモ口座でグリッドのダイナミクスを理解するためにテストすることを強く推奨します。

---

リソースとサポート：

- Telegram でビットコインの Set ファイルを入手

- MQL5 チャネルをフォロー