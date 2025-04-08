Sarah White
- Asesores Expertos
- Thabang John Wotsa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Asistente de trading profesional para MetaTrader 5
ElEA Sarah White es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para traders activos e inversores que buscan un rendimiento constante en el mercado. Este avanzado Asesor Experto opera sin problemas en la plataforma MetaTrader 5, ofreciendo una sofisticada ejecución de operaciones junto con protocolos integrales de gestión de riesgos.
Configuración de rendimiento óptimo
Marco temporal principal: M5 (Gráficos de 5 minutos)
Par recomendado: EURUSD
Tipo de cuenta:Cuentas de compensación
Características operativas clave
Sistema avanzado de gestión del riesgo
-
Dimensionamiento dinámico de posiciones con porcentajes de riesgo ajustables
-
Parámetros configurables de stop-loss y take-profit
-
Funcionalidad de trailing stop automatizada con controles por pasos
-
Limitación de pérdidas diarias y protección de reducción máxima
-
Sistema de recuperación Martingale (opcional con pasos configurables)
Interfaz de negociación profesional
-
Panel de control interactivo con datos de mercado en tiempo real
-
Opciones de personalización del tema oscuro/claro
-
Botones de negociación con un solo clic para anulación manual
-
Completo panel de estadísticas con seguimiento de la tasa de ganancias
-
Control del capital y del margen de la cuenta
Adaptación a las condiciones del mercado
-
Supervisión y validación de márgenes
-
Restricciones horarias de negociación (configurables)
-
Cálculo automático del nivel de pivote para los objetivos diarios
-
Validación del cumplimiento del broker para los niveles de stop
-
Ajuste y corrección de stops no válidos
Especificaciones técnicas
Requisitos del sistema
-
MetaTrader 5 (build 2000 o superior)
-
Windows/Linux/Mac compatible con MT5
-
Conexión estable a Internet
-
Disponibilidad del símbolo EURUSD
Características de rendimiento
-
Optimizado para plazos de alta frecuencia
-
Ejecución de operaciones con baja latencia
-
Consumo mínimo de recursos
-
Estadísticas persistentes entre sesiones
-
Funciones automáticas de reinicio diario
Ventajas para el usuario
Facilidad de uso
-
Sencillo proceso de instalación y configuración
-
Panel de control intuitivo con indicadores claros
-
Completa configuración de los parámetros de entrada
-
Supervisión del estado en tiempo real
-
Registro detallado de operaciones e informes de errores
Funciones de seguridad
-
Función de parada de emergencia
-
Protección de reducción máxima
-
Alertas y protecciones del nivel de margen
-
Mecanismos de prevención de operaciones no válidas
-
Comprobación del cumplimiento de los requisitos del corredor
Ventajas operativas
Para operadores activos
-
Capacidad de supervisión del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana
-
Ejecución coherente de operaciones sin sesgos emocionales
-
Compatibilidad con múltiples marcos temporales (optimizado para M5)
-
Seguimiento del rendimiento en tiempo real
-
Capacidad de anulación manual cuando sea necesario
Para gestores de carteras
-
Capacidad de múltiples instancias con números mágicos únicos
-
Parametrización del riesgo específica para cada cuenta
-
Historial de operaciones y estadísticas detalladas
-
Dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo
-
Control y protección del Drawdown
Instalación y configuración
Proceso rápido de instalación
-
Adjuntar al gráfico M5 el par de divisas deseado
-
Configure los parámetros de riesgo en función del tamaño de la cuenta
-
Establezca las preferencias de stop-loss y take-profit
-
Activar/desactivar funciones adicionales según sea necesario
-
Supervisar el rendimiento inicial a través del panel de control
Ajustes recomendados
-
Marco temporal M5 para una frecuencia óptima de las señales
-
EURUSD para liquidez y consistencia del spread
-
1-2% de riesgo por operación para un crecimiento equilibrado
-
Trailing stops activados para proteger los beneficios
-
Pivote diario para salidas estructuradas
Soporte y compatibilidad
Compatibilidad con brokers
-
Compatible con todos los brokers de MetaTrader 5
-
Cumplimiento del modelo de cuenta de compensación
-
Adaptación de spreads y comisiones variables
-
Compatibilidad con múltiples modos de ejecución
-
Ajuste global de la zona horaria del servidor
Soporte técnico
-
Registro y notificación exhaustivos de errores
-
Almacenamiento y recuperación automáticos de estadísticas
-
Persistencia de la sesión entre reinicios de la plataforma
-
Historial de operaciones detallado con registro de marcas de tiempo
Supervisión del rendimiento
Análisis en tiempo real
-
Seguimiento actual de pérdidas y ganancias
-
Cálculo y visualización de la tasa de ganancias
-
Seguimiento de pérdidas consecutivas
-
Métricas de rendimiento diarias
-
Seguimiento del porcentaje de reducción
Informes históricos
-
Persistencia de estadísticas de operaciones
-
Análisis de tendencias de rendimiento
-
Registro del historial de errores
-
Almacenamiento de ajustes de configuración
-
Seguimiento de la progresión del saldo de la cuenta
Divulgación de riesgos y exención de responsabilidad
Aviso importante: Este Asesor Experto es una herramienta técnica para la ejecución automatizada de operaciones. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los usuarios deben:
-
Probar a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo
-
Ajustar los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo personal
-
Supervisar el rendimiento con regularidad, especialmente durante las noticias del mercado
-
Mantener un saldo de cuenta adecuado para dimensionar las posiciones
-
Comprender todas las funciones y configuraciones antes de la activación
Resumen
El EA Sarah White representa una sofisticada pero accesible solución de trading automatizado para usuarios de MetaTrader 5. Con su énfasis en la gestión de riesgos, su interfaz fácil de usar y la optimización del marco temporal de M5, proporciona a los operadores una herramienta de nivel profesional para una participación consistente en el mercado. El amplio conjunto de características del sistema, combinado con sus mecanismos de seguridad y capacidades de seguimiento del rendimiento, lo hace adecuado tanto para los operadores principiantes como para los experimentados que buscan asistencia en la negociación automatizada.
Nota:Realice siempre pruebas exhaustivas y ajuste la configuración de acuerdo con su estilo de negociación individual y sus preferencias de gestión del riesgo antes de utilizarlo en condiciones de mercado reales.