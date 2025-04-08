Sarah White

Asistente de trading profesional para MetaTrader 5

ElEA Sarah White es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para traders activos e inversores que buscan un rendimiento constante en el mercado. Este avanzado Asesor Experto opera sin problemas en la plataforma MetaTrader 5, ofreciendo una sofisticada ejecución de operaciones junto con protocolos integrales de gestión de riesgos.

Configuración de rendimiento óptimo

Marco temporal principal: M5 (Gráficos de 5 minutos)
Par recomendado: EURUSD
Tipo de cuenta:Cuentas de compensación

Características operativas clave

Sistema avanzado de gestión del riesgo

  • Dimensionamiento dinámico de posiciones con porcentajes de riesgo ajustables

  • Parámetros configurables de stop-loss y take-profit

  • Funcionalidad de trailing stop automatizada con controles por pasos

  • Limitación de pérdidas diarias y protección de reducción máxima

  • Sistema de recuperación Martingale (opcional con pasos configurables)

Interfaz de negociación profesional

  • Panel de control interactivo con datos de mercado en tiempo real

  • Opciones de personalización del tema oscuro/claro

  • Botones de negociación con un solo clic para anulación manual

  • Completo panel de estadísticas con seguimiento de la tasa de ganancias

  • Control del capital y del margen de la cuenta

Adaptación a las condiciones del mercado

  • Supervisión y validación de márgenes

  • Restricciones horarias de negociación (configurables)

  • Cálculo automático del nivel de pivote para los objetivos diarios

  • Validación del cumplimiento del broker para los niveles de stop

  • Ajuste y corrección de stops no válidos

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

  • MetaTrader 5 (build 2000 o superior)

  • Windows/Linux/Mac compatible con MT5

  • Conexión estable a Internet

  • Disponibilidad del símbolo EURUSD

Características de rendimiento

  • Optimizado para plazos de alta frecuencia

  • Ejecución de operaciones con baja latencia

  • Consumo mínimo de recursos

  • Estadísticas persistentes entre sesiones

  • Funciones automáticas de reinicio diario

Ventajas para el usuario

Facilidad de uso

  • Sencillo proceso de instalación y configuración

  • Panel de control intuitivo con indicadores claros

  • Completa configuración de los parámetros de entrada

  • Supervisión del estado en tiempo real

  • Registro detallado de operaciones e informes de errores

Funciones de seguridad

  • Función de parada de emergencia

  • Protección de reducción máxima

  • Alertas y protecciones del nivel de margen

  • Mecanismos de prevención de operaciones no válidas

  • Comprobación del cumplimiento de los requisitos del corredor

Ventajas operativas

Para operadores activos

  • Capacidad de supervisión del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana

  • Ejecución coherente de operaciones sin sesgos emocionales

  • Compatibilidad con múltiples marcos temporales (optimizado para M5)

  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real

  • Capacidad de anulación manual cuando sea necesario

Para gestores de carteras

  • Capacidad de múltiples instancias con números mágicos únicos

  • Parametrización del riesgo específica para cada cuenta

  • Historial de operaciones y estadísticas detalladas

  • Dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo

  • Control y protección del Drawdown

Instalación y configuración

Proceso rápido de instalación

  1. Adjuntar al gráfico M5 el par de divisas deseado

  2. Configure los parámetros de riesgo en función del tamaño de la cuenta

  3. Establezca las preferencias de stop-loss y take-profit

  4. Activar/desactivar funciones adicionales según sea necesario

  5. Supervisar el rendimiento inicial a través del panel de control

Ajustes recomendados

  • Marco temporal M5 para una frecuencia óptima de las señales

  • EURUSD para liquidez y consistencia del spread

  • 1-2% de riesgo por operación para un crecimiento equilibrado

  • Trailing stops activados para proteger los beneficios

  • Pivote diario para salidas estructuradas

Soporte y compatibilidad

Compatibilidad con brokers

  • Compatible con todos los brokers de MetaTrader 5

  • Cumplimiento del modelo de cuenta de compensación

  • Adaptación de spreads y comisiones variables

  • Compatibilidad con múltiples modos de ejecución

  • Ajuste global de la zona horaria del servidor

Soporte técnico

  • Registro y notificación exhaustivos de errores

  • Almacenamiento y recuperación automáticos de estadísticas

  • Persistencia de la sesión entre reinicios de la plataforma

  • Historial de operaciones detallado con registro de marcas de tiempo

Supervisión del rendimiento

Análisis en tiempo real

  • Seguimiento actual de pérdidas y ganancias

  • Cálculo y visualización de la tasa de ganancias

  • Seguimiento de pérdidas consecutivas

  • Métricas de rendimiento diarias

  • Seguimiento del porcentaje de reducción

Informes históricos

  • Persistencia de estadísticas de operaciones

  • Análisis de tendencias de rendimiento

  • Registro del historial de errores

  • Almacenamiento de ajustes de configuración

  • Seguimiento de la progresión del saldo de la cuenta

Divulgación de riesgos y exención de responsabilidad

Aviso importante: Este Asesor Experto es una herramienta técnica para la ejecución automatizada de operaciones. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los usuarios deben:

  • Probar a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo

  • Ajustar los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo personal

  • Supervisar el rendimiento con regularidad, especialmente durante las noticias del mercado

  • Mantener un saldo de cuenta adecuado para dimensionar las posiciones

  • Comprender todas las funciones y configuraciones antes de la activación

Resumen

El EA Sarah White representa una sofisticada pero accesible solución de trading automatizado para usuarios de MetaTrader 5. Con su énfasis en la gestión de riesgos, su interfaz fácil de usar y la optimización del marco temporal de M5, proporciona a los operadores una herramienta de nivel profesional para una participación consistente en el mercado. El amplio conjunto de características del sistema, combinado con sus mecanismos de seguridad y capacidades de seguimiento del rendimiento, lo hace adecuado tanto para los operadores principiantes como para los experimentados que buscan asistencia en la negociación automatizada.

Nota:Realice siempre pruebas exhaustivas y ajuste la configuración de acuerdo con su estilo de negociación individual y sus preferencias de gestión del riesgo antes de utilizarlo en condiciones de mercado reales.

Otros productos de este autor
Kill sessions
Thabang John Wotsa
Indicadores
El indicador de sesiones destaca visualmente las principales sesiones bursátiles (Asia, Londres y Nueva York) directamente en el gráfico dibujando rectángulos sombreados. Ayuda a los operadores a identificar rápidamente las zonas de actividad del mercado, los solapamientos y los comportamientos específicos de cada sesión. Características principales:- Resaltado de sesiones: Las sesiones de Asia, Londres y Nueva York se muestran mediante rectángulos sombreados con colores personalizables: Las hor
Smart Arrows
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El indicador Reverse No Repair es una herramienta de detección de inversión de tendencia que identifica posibles puntos de inflexión en el mercado con gran precisión. Está diseñado para proporcionar señales de COMPRA/VENTA sin reparación basadas en la fuerza del cuerpo de la vela, el filtrado de la volatilidad y la lógica de confirmación futura. El indicador marca los puntos de reversión en el gráfico mediante flechas: Flecha roja (señal bajista) - Posible reversión bajista (oport
Entry Pointz Pro
Thabang John Wotsa
Indicadores
Este indicador personalizado de MT5 traza automáticamente niveles de negociación basados en la vela H4 anterior. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar rápidamente la entrada potencial y los puntos de toma de beneficios (TP) de acuerdo con una estrategia de ruptura simple. Qué hace:- Traza una línea de entrada de compra en el máximo H4 anterior.- Traza una línea de entrada de venta en el mínimo H4 anterior.- Calcula el rango del 50% de la vela H4 anterior y traza: - Buy TP line
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
TradeEasy Panel - Panel de control de trading profesional Visión general TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores p
Signal panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El Panel de Señales Multi-Indicador es una completa herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 que combina señales de 9 indicadores técnicos diferentes en una única interfaz visual de fácil lectura. En lugar de saturar su gráfico con múltiples indicadores, esta herramienta los analiza todos y presenta los resultados combinados a través de intuitivos gráficos de barras verticales y claras recomendaciones. Interfaz visual: Dos gráficos de barras verticales ( Verde = Compra,
Volume contour
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general Este es un indicador de Perfil de Volumen para MetaTrader 5 que muestra la distribución del volumen a través de los niveles de precios en un panel vertical en el lado izquierdo de la ventana del gráfico. Proporciona una visión completa de dónde se ha producido la actividad comercial durante un período determinado, ayudando a los operadores a identificar los niveles de precios significativos, zonas de soporte / resistencia, y el sentimiento del mercado. Características principales
Buyers and sellers
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general Advanced Pressure Pro es un indicador MQL5 de nivel profesional que muestra visualmente el sentimiento del mercado en tiempo real mostrando el número de compradores y vendedores activos en el mercado. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar la acción del precio, el volumen y la dinámica del mercado para estimar la participación de los operadores en ambos lados del mercado. Concepto básico El indicador convierte la actividad del mercado en recuentos simulados de operadores, m
Sarah black
Thabang John Wotsa
Asesores Expertos
Este Asesor Experto, llamado "Sarah Black", es un sofisticado sistema de comercio automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Se trata de un robot de trading completo y con múltiples funciones que gestiona todos los aspectos de la ejecución de operaciones de forma automática. El EA se basa en un enfoque estructurado de análisis de mercado y gestión de operaciones. Incorpora un panel de control visual directamente en el gráfico, que proporciona un seguimiento en tiempo real de su esta
