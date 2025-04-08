Asistente de trading profesional para MetaTrader 5

ElEA Sarah White es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para traders activos e inversores que buscan un rendimiento constante en el mercado. Este avanzado Asesor Experto opera sin problemas en la plataforma MetaTrader 5, ofreciendo una sofisticada ejecución de operaciones junto con protocolos integrales de gestión de riesgos.

Configuración de rendimiento óptimo

Marco temporal principal: M5 (Gráficos de 5 minutos)

Par recomendado: EURUSD

Tipo de cuenta:Cuentas de compensación

Características operativas clave

Sistema avanzado de gestión del riesgo

Dimensionamiento dinámico de posiciones con porcentajes de riesgo ajustables

Parámetros configurables de stop-loss y take-profit

Funcionalidad de trailing stop automatizada con controles por pasos

Limitación de pérdidas diarias y protección de reducción máxima

Sistema de recuperación Martingale (opcional con pasos configurables)

Interfaz de negociación profesional

Panel de control interactivo con datos de mercado en tiempo real

Opciones de personalización del tema oscuro/claro

Botones de negociación con un solo clic para anulación manual

Completo panel de estadísticas con seguimiento de la tasa de ganancias

Control del capital y del margen de la cuenta

Adaptación a las condiciones del mercado

Supervisión y validación de márgenes

Restricciones horarias de negociación (configurables)

Cálculo automático del nivel de pivote para los objetivos diarios

Validación del cumplimiento del broker para los niveles de stop

Ajuste y corrección de stops no válidos

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

MetaTrader 5 (build 2000 o superior)

Windows/Linux/Mac compatible con MT5

Conexión estable a Internet

Disponibilidad del símbolo EURUSD

Características de rendimiento

Optimizado para plazos de alta frecuencia

Ejecución de operaciones con baja latencia

Consumo mínimo de recursos

Estadísticas persistentes entre sesiones

Funciones automáticas de reinicio diario

Ventajas para el usuario

Facilidad de uso

Sencillo proceso de instalación y configuración

Panel de control intuitivo con indicadores claros

Completa configuración de los parámetros de entrada

Supervisión del estado en tiempo real

Registro detallado de operaciones e informes de errores

Funciones de seguridad

Función de parada de emergencia

Protección de reducción máxima

Alertas y protecciones del nivel de margen

Mecanismos de prevención de operaciones no válidas

Comprobación del cumplimiento de los requisitos del corredor

Ventajas operativas

Para operadores activos

Capacidad de supervisión del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana

Ejecución coherente de operaciones sin sesgos emocionales

Compatibilidad con múltiples marcos temporales (optimizado para M5)

Seguimiento del rendimiento en tiempo real

Capacidad de anulación manual cuando sea necesario

Para gestores de carteras

Capacidad de múltiples instancias con números mágicos únicos

Parametrización del riesgo específica para cada cuenta

Historial de operaciones y estadísticas detalladas

Dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo

Control y protección del Drawdown

Instalación y configuración

Proceso rápido de instalación

Adjuntar al gráfico M5 el par de divisas deseado Configure los parámetros de riesgo en función del tamaño de la cuenta Establezca las preferencias de stop-loss y take-profit Activar/desactivar funciones adicionales según sea necesario Supervisar el rendimiento inicial a través del panel de control

Ajustes recomendados

Marco temporal M5 para una frecuencia óptima de las señales

EURUSD para liquidez y consistencia del spread

1-2% de riesgo por operación para un crecimiento equilibrado

Trailing stops activados para proteger los beneficios

Pivote diario para salidas estructuradas

Soporte y compatibilidad

Compatibilidad con brokers

Compatible con todos los brokers de MetaTrader 5

Cumplimiento del modelo de cuenta de compensación

Adaptación de spreads y comisiones variables

Compatibilidad con múltiples modos de ejecución

Ajuste global de la zona horaria del servidor

Soporte técnico

Registro y notificación exhaustivos de errores

Almacenamiento y recuperación automáticos de estadísticas

Persistencia de la sesión entre reinicios de la plataforma

Historial de operaciones detallado con registro de marcas de tiempo

Supervisión del rendimiento

Análisis en tiempo real

Seguimiento actual de pérdidas y ganancias

Cálculo y visualización de la tasa de ganancias

Seguimiento de pérdidas consecutivas

Métricas de rendimiento diarias

Seguimiento del porcentaje de reducción

Informes históricos

Persistencia de estadísticas de operaciones

Análisis de tendencias de rendimiento

Registro del historial de errores

Almacenamiento de ajustes de configuración

Seguimiento de la progresión del saldo de la cuenta

Divulgación de riesgos y exención de responsabilidad

Aviso importante: Este Asesor Experto es una herramienta técnica para la ejecución automatizada de operaciones. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los usuarios deben:

Probar a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo

Ajustar los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo personal

Supervisar el rendimiento con regularidad, especialmente durante las noticias del mercado

Mantener un saldo de cuenta adecuado para dimensionar las posiciones

Comprender todas las funciones y configuraciones antes de la activación

Resumen

El EA Sarah White representa una sofisticada pero accesible solución de trading automatizado para usuarios de MetaTrader 5. Con su énfasis en la gestión de riesgos, su interfaz fácil de usar y la optimización del marco temporal de M5, proporciona a los operadores una herramienta de nivel profesional para una participación consistente en el mercado. El amplio conjunto de características del sistema, combinado con sus mecanismos de seguridad y capacidades de seguimiento del rendimiento, lo hace adecuado tanto para los operadores principiantes como para los experimentados que buscan asistencia en la negociación automatizada.

Nota:Realice siempre pruebas exhaustivas y ajuste la configuración de acuerdo con su estilo de negociación individual y sus preferencias de gestión del riesgo antes de utilizarlo en condiciones de mercado reales.