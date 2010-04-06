CryptoPro

OFFERTA DI LANCIO - PREZZO SPECIALE!
Approfitta ora di questo prezzo introduttivo. Il costo della licenza aumenterà presto per riflettere il suo vero valore. Il prezzo aumenterà di $50 ogni 5 licenze vendute!

CryptoPro EA - La strategia definitiva per Bitcoin e Cripto-asset

CryptoPro è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione, progettato specificamente per dominare la volatilità di Bitcoin (BTC) e delle principali criptovalute. Combina un filtro di momentum tecnico avanzato con un sistema di gestione del capitale a griglia (Grid) ottimizzato per il mercato cripto.

Caratteristiche Progettate per le Cripto

Filtro di Momentum Adattivo: CryptoPro utilizza un algoritmo avanzato per convalidare se il mercato è in una fase di momentum reale o in uno stato di esaurimento, cercando di ottimizzare la qualità degli ingressi e filtrare i segnali a bassa probabilità.

Trigger per Rintracciamento Percentuale: Approfitta delle "micce" di Bitcoin. L'EA attende che il prezzo scenda o salga di una percentuale esatta dai massimi/minimi prima di sparare, permettendo di entrare in punti di inversione ideali durante correzioni aggressive.

Gestione Dinamica delle Posizioni (Grid): Progettato per resistere alla volatilità intrinseca delle criptovalute, l' EA impiega un sistema di media dinamica se il mercato si muove contro la posizione iniziale. Non utilizza distanze fisse in pip; invece, calcola le percentuali per aprire posizioni di salvataggio strategiche che avvicinano efficacemente il punto di pareggio (breakeven).

Recupero Martingala Ottimizzato: Utilizza un moltiplicatore di lotti incrementale che sposta rapidamente il punto di pareggio (Breakeven), consentendo di chiudere i cicli in profitto anche con piccoli storni di BTC.

Interesse Composto Basato sulla Crescita: L'EA scala automaticamente la sua esposizione man mano che il tuo conto cresce, permettendoti di capitalizzare professionalmente il potenziale di rialzo a lungo termine del mercato cripto.

Protezione del Capitale Integrata

Filtro Notizie ed Eventi: Evita la volatilità artificiale durante gli annunci normativi o gli eventi dell' ecosistema cripto che possono influire sullo spread.

Gestione delle Sessioni Operative: Consente di definire finestre temporali specifiche per evitare periodi di bassa liquidità o i fine settimana, se l'utente lo preferisce.

Controllo Totale del Drawdown: Include ordini di chiusura globale basati sul profitto o sulla perdita percentuale, mantenendo il tuo conto protetto dai "cigni neri".

Configurazione Raccomandata

Asset: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e altre cripto ad alta capitalizzazione.

Timeframe: Analisi macro su H1 con esecuzione tattica su M1.

Saldo Minimo: $1.000 USD (Si raccomanda l'uso di una leva finanziaria adeguata per il mercato cripto).

Nota: CryptoPro è ottimizzato per catturare il momentum di Bitcoin. Si raccomanda vivamente di testare su un conto demo per comprendere la dinamica della griglia prima di passare al reale.


---

Risorse e Supporto:
- Set Files di Bitcoin su Telegram
- Segui il canale su MQL5

