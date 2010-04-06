CryptoPro

CryptoPro EA - La stratégie ultime pour le Bitcoin et les crypto-actifs

CryptoPro est un Expert Advisor (EA) de nouvelle génération, spécifiquement conçu pour maîtriser la volatilité du Bitcoin (BTC) et des principales crypto-monnaies. Il combine un filtre d'impulsion technique avancé avec un système de gestion de capital prompte (Grid) optimisé pour le marché des cryptos.

Caractéristiques conçues pour la Crypto

Filtre de Momentum Adaptatif : CryptoPro utilise un algorithme avancé pour valider si le marché est dans une phase d'impulsion réelle ou dans un état d'épuisement, cherchant à optimiser la qualité des entrées et à filtrer les signaux à faible probabilité.

Déclencheur par Retrait Pourcentuel : Profitez des "mèches" du Bitcoin. L'EA attend que le prix baisse ou augmente d'un pourcentage exact par rapport aux plus hauts/bas avant de déclencher, permettant d'entrer sur des points de retournement idéaux lors de corrections agressives.

Gestion Dynamique des Positions (Grid) : Conçu pour résister à la volatilité inhérente aux crypto-monnaies, l' EA utilise un système de moyenne dynamique si le marché se déplace contre la position initiale. Il n'utilise pas de distances fixes en pips ; à la place, il calcule des pourcentages pour ouvrir des positions de secours stratégiques qui rapprochent efficacement le point mort (breakeven).

Récupération Martingale Optimisée : Utilise un multiplicateur de taille de lot incrémentiel qui déplace rapidement le point d' équilibre (Breakeven), permettant de fermer les cycles de manière rentable même avec de petits retraits de BTC.

Intérêt Composé Basé sur la Croissance : L'EA adapte automatiquement son exposition à mesure que votre compte grandit, vous permettant de capitaliser professionnellement sur le potentiel de hausse à long terme du marché crypto.

Protection du Capital Intégrée

Filtre d'Actualités et d'Événements : Évitez la volatilité artificielle lors d'annonces réglementaires ou d'événements de l' écosystème crypto pouvant affecter le spread.

Gestion des Sessions Opérationnelles : Permet de définir des fenêtres de temps spécifiques pour éviter les périodes de faible liquidité ou les week-ends si l'utilisateur le souhaite.

Contrôle Total du Drawdown : Comprend des ordres de clôture globale basés sur le profit ou la perte en pourcentage, gardant votre compte protégé contre les cygnes noirs.

Configuration Recommandée

Actifs : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) et autres cryptos à forte capitalisation.

Timeframe : Analyse macro en H1 avec exécution tactique en M1.

Solde Minimum : 1 000 USD (Recommandé d'utiliser un levier approprié pour le marché crypto).

Note : CryptoPro est optimisé pour capturer le momentum du Bitcoin. Il est fortement recommandé de tester sur un compte démo pour comprendre la dynamique de la grille avant de passer au réel.


---

Ressources et Support :
- Set Files Bitcoin sur Telegram
- Suivre la chaîne sur MQL5

