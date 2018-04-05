출시 기념 혜택 - 특별 가격!

CryptoPro EA - 비트코인 및 암호화 자산을 위한 궁극의 전략

CryptoPro는 비트코인(BTC) 및 주요 암호화폐의 변동성을 정복하기 위해 특별히 설계된 차세대 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 고급 기술 모멘텀 필터와 암호화 시장에 최적화된 평균 자본 관리(Grid) 시스템을 결합했습니다.

암호화폐를 위한 기능 설계

• 적응형 모멘텀 필터: CryptoPro는 고급 알고리즘을 사용하여 시장이 실제 모멘텀 단계에 있는지 아니면 소진 상태에 있는지를 검증하여 진입 품질을 최적화하고 확률이 낮은 신호를 필터링합니다.

• 퍼센트 되돌림 트리거: 비트코인의 "꼬리"를 활용하십시오. EA는 공격적인 조정 중에 이상적인 반전 지점에서 진입할 수 있도록 가격이 고점/저점에서 정확한 백분율만큼 하락하거나 상승할 때까지 기다렸다가 실행합니다.

• 동적 포지션 관리(Grid): 암호화폐 고유의 변동성을 견디도록 설계된 이 EA는 시장이 초기 포지션과 반대로 움직일 경우 동적 평균화 시스템을 채용합니다. 핍 단위의 고정 거리를 사용하지 않는 대신, 손익분기점(breakeven)을 효과적으로 좁히는 전략적 구제 포지션을 열기 위해 백분율을 계산합니다.

• 최적화된 마틴게일 복구: 손익분기점을 빠르게 이동시키는 점진적 로트 크기 배수를 사용하여 BTC의 미세한 되돌림에서도 사이클을 수익으로 마감할 수 있도록 합니다.

• 성장 기반 복리: 계좌 잔고가 늘어남에 따라 EA가 자동으로 리스크 규모를 조정하여 암호화 시장의 장기적인 상승 잠재력을 전문적인 방식으로 활용할 수 있게 해줍니다.

통합 자본 보호

• 뉴스 및 이벤트 필터: 스프레드에 영향을 줄 수 있는 규제 발표나 암호화 생태계 이벤트 동안의 인위적인 변동성을 피합니다.

• 운영 세션 관리: 사용자의 선호에 따라 유동성이 낮은 기간이나 주말을 피하기 위해 특정 시간 창을 정의할 수 있습니다.

• 전체 드로우다운 제어: 수익 또는 손실 백분율에 기반한 글로벌 청산 주문이 포함되어 있어 "블랙 스완" 이벤트로부터 계좌를 안전하게 보호합니다.

권장 설정

• 대상 자산: 비트코인(BTCUSD), 이더리움(ETHUSD) 및 기타 시가총액이 큰 암호화폐.

• 타임프레임: H1 매크로 분석과 M1 전술적 실행.

• 최소 잔고: $1,000 USD (암호화 시장에 적합한 레버리지 사용 권장).

참고: CryptoPro는 비트코인의 모멘텀을 포착하는 데 최적화되어 있습니다. 실거래 전 그리드 동동성을 이해하기 위해 데모 계좌에서 충분히 테스트할 것을 강력히 권장합니다.

