CryptoPro

출시 기념 혜택 - 특별 가격!
지금 바로 이 출시 기념 가격을 활용하십시오. 라이선스 비용은 실제 가치를 반영하기 위해 곧 인상될 예정입니다. 라이선스가 5개 판매될 때마다 가격이 $50씩 인상됩니다!

CryptoPro EA - 비트코인 및 암호화 자산을 위한 궁극의 전략

CryptoPro비트코인(BTC) 및 주요 암호화폐의 변동성을 정복하기 위해 특별히 설계된 차세대 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 고급 기술 모멘텀 필터와 암호화 시장에 최적화된 평균 자본 관리(Grid) 시스템을 결합했습니다.

암호화폐를 위한 기능 설계

적응형 모멘텀 필터: CryptoPro는 고급 알고리즘을 사용하여 시장이 실제 모멘텀 단계에 있는지 아니면 소진 상태에 있는지를 검증하여 진입 품질을 최적화하고 확률이 낮은 신호를 필터링합니다.

퍼센트 되돌림 트리거: 비트코인의 "꼬리"를 활용하십시오. EA는 공격적인 조정 중에 이상적인 반전 지점에서 진입할 수 있도록 가격이 고점/저점에서 정확한 백분율만큼 하락하거나 상승할 때까지 기다렸다가 실행합니다.

동적 포지션 관리(Grid): 암호화폐 고유의 변동성을 견디도록 설계된 이 EA는 시장이 초기 포지션과 반대로 움직일 경우 동적 평균화 시스템을 채용합니다. 핍 단위의 고정 거리를 사용하지 않는 대신, 손익분기점(breakeven)을 효과적으로 좁히는 전략적 구제 포지션을 열기 위해 백분율을 계산합니다.

최적화된 마틴게일 복구: 손익분기점을 빠르게 이동시키는 점진적 로트 크기 배수를 사용하여 BTC의 미세한 되돌림에서도 사이클을 수익으로 마감할 수 있도록 합니다.

성장 기반 복리: 계좌 잔고가 늘어남에 따라 EA가 자동으로 리스크 규모를 조정하여 암호화 시장의 장기적인 상승 잠재력을 전문적인 방식으로 활용할 수 있게 해줍니다.

통합 자본 보호

뉴스 및 이벤트 필터: 스프레드에 영향을 줄 수 있는 규제 발표나 암호화 생태계 이벤트 동안의 인위적인 변동성을 피합니다.

운영 세션 관리: 사용자의 선호에 따라 유동성이 낮은 기간이나 주말을 피하기 위해 특정 시간 창을 정의할 수 있습니다.

전체 드로우다운 제어: 수익 또는 손실 백분율에 기반한 글로벌 청산 주문이 포함되어 있어 "블랙 스완" 이벤트로부터 계좌를 안전하게 보호합니다.

권장 설정

대상 자산: 비트코인(BTCUSD), 이더리움(ETHUSD) 및 기타 시가총액이 큰 암호화폐.

타임프레임: H1 매크로 분석과 M1 전술적 실행.

최소 잔고: $1,000 USD (암호화 시장에 적합한 레버리지 사용 권장).

참고: CryptoPro는 비트코인의 모멘텀을 포착하는 데 최적화되어 있습니다. 실거래 전 그리드 동동성을 이해하기 위해 데모 계좌에서 충분히 테스트할 것을 강력히 권장합니다.


---

리소스 및 지원:
- 텔레그램에서 비트코인 Set 파일 받기
- MQL5 채널 팔로우

추천 제품
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Experts
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX 는 강력하고 다각화된 다중 전략 알고리즘 거래 접근 방식을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 전문가 자문(Expert Advisor, EA) 입니다. 뛰어난 위험 관리, 시장 적응성 및 성능 최적화를 위해 개발된 이 EA는 정교한 정량 모델과 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 수익성을 향상시킵니다. 기관 투자자든 개인 투자자든 AlgoFusion FX 는 혁신과 전략적 우수성을 통해 안정적인 결과를 제공하는 고급 알고리즘 거래 솔루션을 제공합니다. LIVE CERTIFIED RESULTS:   Strategy N.1   |   Strategy N.2 주요 기능 다중 전략 프레임워크 – 트렌드 추종, 평균 회귀, 돌파 및 스캘핑 전략을 결합하여 다각화를 강화하고 위험 노출을 최소화합니다. 적응형 AI 최적화 – 머신 러닝 기술을 활용하여 과거 성과 및 실시간 시장 분석을 기반으로 거래 매개변수를 동적으로 조정합니다. 포트폴리오 다각화
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experts
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
뉴 레이트 EA – 정밀 돌파 자동화 뉴 레이트 EA는 일일 돌파 기회를 규율 있는 정밀도로 포착하도록 설계된 완전 자동화 전문가 자문 프로그램입니다. 하루에 단 한 번만 거래하며, 정의된 일중 범위를 고정하고 정확한 돌파 지점에서 실행합니다. 재진입 없음, 과도한 거래 없음, 감정 개입 없음. 검증된 개장 범위 돌파(ORB) 개념을 기반으로 구축된 뉴 레이트는 깔끔한 실행, 엄격한 리스크 관리, 다양한 설정 옵션을 결합하여 모든 MT5 심볼에 적합하며, 특히 XAUUSD 및 기타 고변동성 자산에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 주요 기능 하루 한 번 거래 – 집중된 규율 New Rate EA는 당일 돌파 수준을 식별하고 단일 거래를 실행합니다. 이 “한 번으로 끝내는” 논리는 잡음을 줄이고 자본을 보존하며 일일 성과에 일관성을 부여합니다. 스마트 범위 탐지 EA는 선택한 세션과 시간대의 첫 N 개의 캔들을 활용해 초기 시장 범위를 자동 정의한 후, 정확히 돌파 수준(고점/저점)에 매수
DonchianMaster
Francesco Pinta
Experts
This EA is based on the classic donchian channel and can be applied to any instrument. It allows you to work both in breakout and in reversal mode, changing the timeframe and the length of the channel. It also integrates a volatility-based filter derived from the ATR that allows you to isolate the best conditions on the market. Another feature is that it works with market orders only, eliminating the problems related to stop levels of some brokers.
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Experts
The EA does not use grid, martingale, and arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spread. Works well with the default settings. Provides a SAFE approach towards risk management with enabled  Trailing stop. Expert Advisor will only use 1% of your free margin as risk and hence results in low trade volume but LOWER Drawdown as well Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitl
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Experts
Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optiona
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
Experts
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Vikopo Value Gaps MT5
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114438 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a for
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Experts
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Experts
Unlike many other trading robots that show impressive results over a short backtest period or use curve-fitting techniques, this robot has been tested over a long duration of 3 years. The backtest results have been realistic, demonstrating the robot’s ability to adapt to different market environments and maintaining profitability over time. This Forex trading robot is designed to offer a high-performance, low-risk solution for retail traders. With a 3-year backtest history showing consistent pro
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experts
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
로트 크기를 변경하고 EA를 가능한 한 저렴한 가격으로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 구매하시면 지원과 향후 업데이트를 받으실 수 있습니다. 발전을 위해 많은 지원 부탁드립니다. 이 EA는 설치 후 바로 사용할 수 있습니다. AussiePrecision 은 MetaTrader 5용으로 설계된 시간 기반의 전문가 어드바이저(EA)이며, AUD/USD 통화쌍에 특화되어 있습니다. 이 EA는 미리 정의된 통제 가능한 시점에 거래를 실행하도록 설계되어, 시간에 기반한 고정밀 자동 진입을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 모든 시간 관련 동작은 사용자가 지정한 UTC 오프셋에 맞춰 조정되어, 일관되고 정확한 스케줄링이 가능합니다. 이 EA는 지속적인 모니터링이 필요 없으며 완전 자동으로 작동합니다. 설정 관련 질문이나 맞춤 요청이 있으시면 언제든지 저에게 직접 문의해 주세요. 이 EA는 무료로 제공되므로, 다운로드하신 경우 친구 요청을 보내주시면 감사하겠습니다. 필요 시 지원을 제공
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
알고트레이딩 EA는 가중 선형 평균 LWMA를 사용하여 추세 논리와 가격 형성에 기반합니다. 계산은 가장 최근 가격에 영향을받으며 평균 계산에서 더 큰 가중치를 가집니다. 이 평균은 일정 시간 동안 각 종가를 미리 정해진 가중 계수로 곱하여 계산됩니다. 시간 기간의 위치가 고려된 후 그들은 합산되고 시간 기간의 수의 합으로 나눠집니다. 시그널 LWMA 9(-2) 가이드와 LWMA 20[-1]이 LWMA 20[1]을 가로지르는 것과 함께 대부분의 신호로 구성됩니다. LWMA 30[-1]은 슈퍼 트렌드를 확인하는 데 사용됩니다. 모든 평균이 올바르게 정렬되어 있어야하지만 그렇게되면 움직임을 지지하는 많은 양을 수동으로 추가하는 데 더 많은 보안성을 제공합니다. BUY ⇒ LWMA 9[-2] > LWMA 20[-1] & > LWMA 20[1] SELL ⇒ LWMA 9[-2] < LWMA 20[1] < LWMA 20[-1] LWMA 200[0]은 참조로 사용되며 지지 및 저항으로 사용되며
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
Experts
Introducing NexCrash 500: Your Fully Automated Trading Solution NexCrash 500 is a cutting-edge, fully automated trading bot designed to navigate the Crash 500 market with precision and accuracy. This powerful tool is engineered to maximize gains while minimizing risk, ensuring a seamless trading experience. Key Features: - Dynamic Lot Size Calculation: NexCrash 500 adjusts the lot size based on your chosen risk percentage, ensuring that each trade is executed with optimal position sizing. -
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experts
Discover Smart, Professional Trading with Tabow 3.1 Tabow 3.1 is a precision-built expert advisor (EA) designed to help traders identify potential tops and bottoms using the Awesome Oscillator . It executes trades only when specific conditions are met—based on threshold values, threshold changes, and a set of additional criteria—to deliver high-quality trade setups. The EA places one trade at a time and incorporates carefully tuned Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms for consistent ri
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
KT Asian Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
Experts
G-LOAD stoch Rsi Pro    è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! CON QUESTO BOT POTRETE LASCIARLO TRANQUILLAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni   vi prego di lasciarmi una recensione o commento  :)  ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping al tuo server è 122.70 ms) time frame   : H1 H1 TIME FRAME     su 500€/$  lotto 0,01 su 1000 euro/$  lotto 0.05 Vps consig
Mean Reversion Adaptive EA
Arnold Csillik
Experts
Mean Reversion Adaptive EA is a professional Expert Advisor designed for trading volatile markets using a combination of mean reversion strategy and an adaptive risk management system ( Safe Recovery Compounding ). The EA enters trades when price significantly deviates from its statistical averages and filters signals using ADX and trend direction to avoid entering against strong moves. Core feature : Adaptive compounding. After each losing trade, risk increases step by step following a prede
Impulse Pro MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Impulse Pro Expert is a high-tech trading system for MT5 that combines classic technical analysis, proprietary algorithms, and modern risk management. The Expert Advisor is designed to exploit sharp price movements (impulses) with flexible position management options. Trading logic and market entry Impulse Filter: The robot monitors abnormal rates of price change over a short period of time. Candlestick Analysis (Bar Analysis): Analyze price action patterns and candlestick body/shadow ratios to
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experts
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Risk Management Best EA
Hugues Page
Experts
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Experts
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3 (5)
Experts
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 249달러, 다음 가격: 349달러 (재고 6개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
제작자의 제품 더 보기
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (21)
Experts
즉시 사용할 수 있는 설정 파일: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... 실시간 신호 : 여기를 클릭 새로운 set 파일이 내 채널에 지속적으로 추가됩니다 : MT5 Set Files 가격이 곧 인상됩니다. Scalper Deriv를 소개합니다: 스캘핑 경험을 한 단계 업그레이드하세요. 스캘핑에서 열정을 찾고 최대한의 자본을 활용하고자 하는 트레이더입니까? 계정 잔액이 $20, $200, $2000, $20000 또는 심지어 $200000이든, 우리는 당신을 위한 완벽한 해결책을 가지고 있습니다! Scalper Deriv , 초기 투자 규모에 관계없이 귀하의 트레이딩 전략을 향상시키고 시장 기회를 활용하도록 설계된 전문가 어드바이저(EA)를 소개합니다. 핵심 특징 혁신적인 경험 : 수년간의 EA 경험과 지식을 바탕으로 제작된 Scalper Deriv은 금융 시장에서 스캘핑
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Grid Deriv 는 극단적인 가격 움직임을 활용하기 위해 설계된 자동 그리드 트레이딩 시스템입니다. Bollinger Bands를 기반으로 초기 진입을 하고, 가격이 크게 벗어났을 때 반대 방향으로 순차적으로 포지션을 추가하여, 변동성 확장 후 평균 회귀 전략을 따릅니다. 주요 기능: Bollinger Band 돌파 시 초기 진입. 초기 방향의 반대 방향으로 순차적 추가 진입. 전체 수익 또는 손실에 따른 자동 포지션 종료. 로트 스케일링 모드: Fixed, Linear, 또는 X2 (기하급수적 증가). 시간 필터 및 Bollinger 설정 지원. 핵심 파라미터: Initial lot size (0 = minimum lot): 그리드의 첫 번째 주문에 사용되는 로트 크기 (0은 심볼의 최소 로트 사용). Lot mode: 새로운 진입마다 적용되는 로트 증가 방식 (Fixed, Linear
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
바로 사용할 수 있는 설정: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... 새로운 세트 파일은 내 채널에 지속적으로 추가됩니다 : MT5 Set Files 가격이 곧 인상됩니다. Grid Volatility로 변동성을 마스터하세요! Grid Volatility 는 변동성 시장에서 거래하기 위해 그리드 전략과 급등 캔들 감지를 결합한 고급 Expert Advisor입니다. 이 EA는 시장 상황 변화에 따라 수익을 극대화하고, 포지션 크기를 자동으로 관리하여 위험을 최소화하도록 최적화되었습니다. 더 많은 Expert Advisor를 여기에서 확인하세요: 모든 EA 보기 주요 혜택 - 변동성 높은 시장에 최적화: 강력한 그리드 전략을 사용하여 시장 변동성을 활용하세요. - 자동 포지션 크기 조정 (선택 사항): 이 기능이 활성화된 경우 계좌 잔고에 따라 포지션 크기를
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experts
공식 가이드: 모든 매개변수와 구성을 자세히 이해하려면 여기에서 공식 설명서를 참조하십시오: Ultra Risk 사용자 가이드 Ultra Risk 철학: 속도 vs 안전 이 소프트웨어를 구매하기 전에 그 본질을 이해해야 합니다: Ultra Risk 는 단 하나의 목적, 즉 최단 시간 내에 공격적인 계좌 성장 을 위해 설계되었습니다. 트레이딩에서 이익은 위험에 비례합니다. 놀라운 결과를 얻기 위해 이 시스템은 수학적으로 매우 높은 수준의 위험을 감수합니다 . 이것은 보수적인 자산 보존을 위한 도구가 아니라 투기 자본을 가속화하기 위한 엔진입니다. 1) 왜 이 위험을 감수합니까? 대부분의 트레이더는 위험을 피하려고 시간을 낭비합니다. Ultra Risk는 지능형 그리드 아키텍처를 통해 위험을 관리합니다: • 매수 논리: 무작위 시스템과 달리 Ultra Risk는 가격이 하락하여 "싸게 살" 때를 인내심 있게 기다립니다(Entry Drop Percent). 결코 가격을 쫓지 않고, 시장
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
가격이 곧 인상됩니다. Gold AI Robot – XAUUSD(금)를 위한 고급 트레이딩 로봇, AI 및 되돌림 감지 기능 탑재 AI 필터와 핵심 되돌림 분석으로 금 시장에서 정밀한 기회를 포착합니다. Gold AI Robot은 XAUUSD(금) H1 타임프레임에서 작동합니다. 가격 움직임을 분석하여 중요한 되돌림을 탐지하고, 단계적으로 포지션을 진입하며, 전반적인 리스크 관리를 통해 거래 성과를 최적화합니다. 인공지능 기반의 신호 필터 단계적 진입을 위한 핵심 되돌림 감지 누적 손실 제어를 위한 전체 스톱로스 모든 포지션에 적용되는 전체 테이크프라핏 AutoLot을 통한 자동 로트 크기 조정 자본 및 리스크 기반의 동적 볼륨 관리 이 EA는 AI 필터를 통해 유효한 되돌림 깊이를 탐지하며, 첫 번째 수준에서 초기 포지션을 진입하고 새로운 신호가 확인되면 추가 포지션을 진입합니다. 전체 테이크프라핏 기능은 계좌 잔고를 기준으로 목표 수익을 계산하여 모든 포지션에 적용합니다. 총
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
유틸리티
Stop Guardian 소개: 트레일링 스톱과 수익 청산으로 리스크 관리를 향상시키세요. Stop Guardian 은 수익을 기반으로 한 자동 포지션 청산 시스템과 트레일링 스톱을 결합하여, 트레이딩 전략에서 리스크 관리를 최적화하도록 설계된 Expert Advisor (EA)입니다. 주요 기능 자동 리스크 관리 : 트레일링 스톱을 사용하여 열린 포지션을 자동으로 조정하여 수익을 보호하고 손실을 최소화합니다. 사용자 정의 가능한 설정 : 전략에 맞춰 트레일링 스톱의 매개변수(Trailing Start 및 Trailing Step)를 조정할 수 있습니다. 자동 포지션 청산 : *Profit To Close All Positions*라는 매개변수를 통해, 계정의 총 수익이 설정된 값에 도달하면 EA가 자동으로 모든 열린 포지션을 청산합니다. 이 기능은 수익을 안전하게 보호합니다. 거래 식별 : 특정 거래만 관리하고 조정하기 위해 매직 넘버(Magic)를 사용합니다. 사용자
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Plant and Harvest Pro: 자동 거래에서 심고 수확하는 힘 각 포지션이 이익을 수확하기 위해 심은 씨앗처럼, 거래가 인생의 자연스러운 사이클과 비슷해지기를 원하십니까? Plant and Harvest Pro 를 소개합니다. 이 Expert Advisor는 시장을 당신의 개인적인 경작지로 바꿔줍니다. 스마트 플랜팅 Plant and Harvest Pro는 시장에서 포지션을 "심는" (오픈) 가장 좋은 순간을 식별하도록 설계되었습니다. 트렌드와 캔들 분석에 기반한 고급 알고리즘을 활용하여 각 포지션이 신중하게 계산된 정확한 투자임을 보장합니다. 이익 수확 조건이 최적화되면, EA는 효율적으로 이익을 "수확"하는 작업을 수행합니다. 수익을 극대화하는 데 중점을 둔 Plant and Harvest Pro는 로트 크기를 자동으로 조정하고 전략적인 포지션 종료를 실행하여 각 거래에서 항상 최고
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Bitcoin MT5 Bot으로 비트코인 거래를 자동화하세요! 비트코인 거래를 위해 특별히 설계된 Expert Advisor로 암호화폐 시장의 기회를 잡으세요. Bitcoin MT5 Bot 은 MetaTrader 5 플랫폼에서 비트코인 거래를 위해 최적화된 고급 Expert Advisor (EA)입니다. 여러 시간대에 걸쳐 추세 및 과매수/과매도 수준을 분석하여 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 수익 기회를 극대화하기 위해 추세 전략 및 리스크 관리를 사용합니다. 주요 혜택 자동 리스크 관리: 계좌 잔액 및 시장 상황에 따라 포지션 크기를 조정하여 자본을 안전하게 보호합니다. 분 단위 스캔: 매 분마다 지속적인 분석을 통해 비트코인 가격의 빠른 변동을 포착합니다. 적응성: 다양한 시간대와 전략에 쉽게 조정 가능하며, 완전한 사용자 정의가 가능합니다. 기술적 특성 추세, 과매수 및 과매도 분석: 비트코
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Money Mind BTC — BTCUSD H1 (v13.00) 글로벌 리스크 관리 및 적응형 동작을 갖춘 자동화 시스템 Money Mind BTC 13.00은 BTCUSD 거래를 위해 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 완전한 리스크 제어와 자동 적응 논리를 갖추고 있으며, 안정적인 작동, 유연한 설정, 그리고 시장 상황에 따라 동작을 조정하는 글로벌 관리 구조를 결합했습니다. 주요 특징 심볼: BTCUSD 권장 타임프레임: H1 조정 가능한 감도를 가진 내부 필터 적응형 간격으로 점진적 진입 거래 방향 설정 가능 (매수 전용, 매도 전용, 양방향) 고정, 산술 또는 기하학적 로트 크기 잔액 비율에 따른 글로벌 테이크 프로핏 및 스톱 로스 계좌 잔액 증가 시 자동 로트 스케일링 최대 오픈 포지션 수 제한 새로운 포지션 오픈 전 내부 리스크 검증 버전 13.00의 새로운 기능 새로운 진입 감도 구조 (레벨 1–5) 시장 조건에 따른 동적 포지션 간 거리 시스템 반응을 조정하기 위한 새
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 SmartGold AI – 폭발적인 돌파를 감지하는 적응형 인공지능 SmartGold AI는 통합 구간 이후의 가격 돌파를 감지하는 데 특화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 지능적이고 자동화된 시스템을 사용하여 돌파 확률이 높은 압축 구간을 식별하고, 움직임 방향으로 포지션을 엽니다. 진입 후에는 동적으로 조정되는 테이크프로핏, 전체 손절 설정 또는 첫 번째 진입에 대한 트레일링 스탑으로 출구를 관리합니다. XAUUSD (골드) 의 M5 타임프레임에 최적화되어 있습니다. 주요 특징 지능적으로 식별된 좁은 통합 후 돌파 논리에 기반 구매 및 판매 모두 지원, 필터는 설정 가능 비율 기반 SL 및 TP를 통한 글로벌 리스크 관리 첫 번째 진입에 대한 트레일링 스탑 시스템 전체 이익 목표 달성 시 모든 포지션 종료 통제된 방식의 포지션 스케일링 가능 뉴스 필터 및 거래 시간 설정 가능 (선택 사항)
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
구매 후 댓글을 남기시면 사용자 매뉴얼을 받으실 수 있습니다. Market Sniper Pro 는 브레이크아웃 트레이딩과 포지션의 적응형 관리에 맞춰 설계된 전문적인 Expert Advisor 입니다. 브레이크아웃 감지, ATR 기반 단계적 진입, 글로벌 리스크 관리가 결합되어 체계적이고 규율 있는 접근 방식을 제공합니다. 주요 특징 설정 가능한 로트 크기 및 잔고 기반 자동 스케일링 사용자 정의 가능한 lookback 및 buffer 를 활용한 브레이크아웃 진입 로직 ATR 추정 간격과 최소 pips 기준을 통한 단계적 진입 잔고 비율 기준으로 설정되는 글로벌 Take Profit 및 Stop Loss 스프레드, 거래 시간 및 뉴스 이벤트 필터 핵심 통계를 제공하는 선택적 차트 디스플레이 전략 EA 는 최근 고점 및 저점의 브레이크아웃을 감지하고 buffer 를 적용하여 신호를 필터링합니다. 브레이크아웃 이후 가격이 되돌림을 보일 경우, 시스템은 ATR 추정 간격과 최소 pips
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변