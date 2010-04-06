ЗАПУСКНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

CryptoPro EA - Ультимативная стратегия для Bitcoin и криптоактивов

CryptoPro — это советник (EA) нового поколения, специально разработанный для работы с волатильностью Bitcoin (BTC) и основных криптовалют. Он сочетает в себе продвинутый технический фильтр импульса с оптимизированной системой усреднения капитала (Grid), адаптированной для крипторынка.

Особенности, разработанные для крипто

• Адаптивный фильтр импульса: CryptoPro использует продвинутый алгоритм для проверки того, находится ли рынок в фазе реального импульса или в состоянии истощения, стремясь оптимизировать качество входов и отфильтровать сигналы с низкой вероятностью.

• Триггер по процентному откату: Используйте «тени» Биткоина. Советник ждет, пока цена упадет или поднимется на точный процент от максимумов/минимумов перед открытием сделки, что позволяет входить в идеальных точках разворота во время агрессивных коррекций.

• Динамическое управление позициями (Grid): Разработанный для того, чтобы выдерживать волатильность, присущую криптовалютам, советник использует систему динамического усреднения, если рынок движется против начальной позиции. Он не использует фиксированные расстояния в пунктах; вместо этого он рассчитывает проценты для открытия стратегических страховочных позиций, которые эффективно приближают точку безубыточности (breakeven).

• Оптимизированное восстановление Мартингейлом: Использует инкрементный множитель лота, который быстро смещает точку безубыточности, позволяя закрывать циклы с прибылью даже при небольших откатах BTC.

• Сложный процент на основе роста: Советник автоматически масштабирует лот по мере роста вашего счета, позволяя профессионально использовать потенциал роста крипторынка в долгосрочной перспективе.

Встроенная защита капитала

• Фильтр новостей и событий: Избегайте искусственной волатильности во время регуляторных объявлений или событий криптоэкосистемы, которые могут повлиять на спред.

• Управление торговыми сессиями: Позволяет определять конкретные временные окна, чтобы избежать периодов низкой ликвидности или выходных дней, если пользователь того пожелает.

• Полный контроль просадки: Включает ордера на глобальное закрытие по достижении процента прибыли или убытка, защищая ваш счет от событий типа «черный лебедь».

Рекомендуемая конфигурация

• Активы: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и другие криптовалюты с высокой капитализацией.

• Таймфрейм: Макроанализ на H1 с тактическим исполнением на M1.

• Минимальный баланс: 1000 USD (Рекомендуется использовать соответствующее кредитное плечо для крипторынка).

Примечание: CryptoPro оптимизирован для захвата импульса Биткоина. Настоятельно рекомендуется протестировать стратегию на демо-счете, чтобы понять динамику сетки перед переходом на реальный счет.

Ресурсы и поддержка:

- Сет-файлы для Биткоина в Telegram

- Следите за каналом на MQL5