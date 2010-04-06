CryptoPro

ЗАПУСКНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!
Воспользуйтесь этой ознакомительной ценой прямо сейчас. Стоимость лицензии скоро вырастет, чтобы отразить ее реальную ценность. Цена будет расти на 50 долларов за каждые 5 проданных лицензий!

CryptoPro EA - Ультимативная стратегия для Bitcoin и криптоактивов

CryptoPro — это советник (EA) нового поколения, специально разработанный для работы с волатильностью Bitcoin (BTC) и основных криптовалют. Он сочетает в себе продвинутый технический фильтр импульса с оптимизированной системой усреднения капитала (Grid), адаптированной для крипторынка.

Особенности, разработанные для крипто

Адаптивный фильтр импульса: CryptoPro использует продвинутый алгоритм для проверки того, находится ли рынок в фазе реального импульса или в состоянии истощения, стремясь оптимизировать качество входов и отфильтровать сигналы с низкой вероятностью.

Триггер по процентному откату: Используйте «тени» Биткоина. Советник ждет, пока цена упадет или поднимется на точный процент от максимумов/минимумов перед открытием сделки, что позволяет входить в идеальных точках разворота во время агрессивных коррекций.

Динамическое управление позициями (Grid): Разработанный для того, чтобы выдерживать волатильность, присущую криптовалютам, советник использует систему динамического усреднения, если рынок движется против начальной позиции. Он не использует фиксированные расстояния в пунктах; вместо этого он рассчитывает проценты для открытия стратегических страховочных позиций, которые эффективно приближают точку безубыточности (breakeven).

Оптимизированное восстановление Мартингейлом: Использует инкрементный множитель лота, который быстро смещает точку безубыточности, позволяя закрывать циклы с прибылью даже при небольших откатах BTC.

Сложный процент на основе роста: Советник автоматически масштабирует лот по мере роста вашего счета, позволяя профессионально использовать потенциал роста крипторынка в долгосрочной перспективе.

Встроенная защита капитала

Фильтр новостей и событий: Избегайте искусственной волатильности во время регуляторных объявлений или событий криптоэкосистемы, которые могут повлиять на спред.

Управление торговыми сессиями: Позволяет определять конкретные временные окна, чтобы избежать периодов низкой ликвидности или выходных дней, если пользователь того пожелает.

Полный контроль просадки: Включает ордера на глобальное закрытие по достижении процента прибыли или убытка, защищая ваш счет от событий типа «черный лебедь».

Рекомендуемая конфигурация

Активы: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и другие криптовалюты с высокой капитализацией.

Таймфрейм: Макроанализ на H1 с тактическим исполнением на M1.

Минимальный баланс: 1000 USD (Рекомендуется использовать соответствующее кредитное плечо для крипторынка).

Примечание: CryptoPro оптимизирован для захвата импульса Биткоина. Настоятельно рекомендуется протестировать стратегию на демо-счете, чтобы понять динамику сетки перед переходом на реальный счет.


---

Ресурсы и поддержка:
- Сет-файлы для Биткоина в Telegram
- Следите за каналом на MQL5

Рекомендуем также
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Эксперты
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Эксперты
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Эксперты
AlgoFusion FX – это продвинутый Советник (Expert Advisor, EA) , предназначенный для трейдеров, стремящихся к надежному, диверсифицированному и мультистратегическому подходу к алгоритмической торговле. Разработанный для исключительного управления рисками, адаптации к рынку и оптимизации производительности, этот EA интегрирует сложные количественные модели и алгоритмы машинного обучения для повышения прибыльности в постоянно меняющихся рыночных условиях. Будь вы институциональным трейдером или час
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Эксперты
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Эксперты
New Rate EA – автоматизация точных прорывов New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва. Он торгует только один раз в день , фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций. Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий конт
DonchianMaster
Francesco Pinta
Эксперты
This EA is based on the classic donchian channel and can be applied to any instrument. It allows you to work both in breakout and in reversal mode, changing the timeframe and the length of the channel. It also integrates a volatility-based filter derived from the ATR that allows you to isolate the best conditions on the market. Another feature is that it works with market orders only, eliminating the problems related to stop levels of some brokers.
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Эксперты
The EA does not use grid, martingale, and arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spread. Works well with the default settings. Provides a SAFE approach towards risk management with enabled  Trailing stop. Expert Advisor will only use 1% of your free margin as risk and hence results in low trade volume but LOWER Drawdown as well Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitl
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Эксперты
Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optiona
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
Эксперты
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Vikopo Value Gaps MT5
Farahbod Nikfar
Эксперты
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114438 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a for
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Эксперты
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Эксперты
Unlike many other trading robots that show impressive results over a short backtest period or use curve-fitting techniques, this robot has been tested over a long duration of 3 years. The backtest results have been realistic, demonstrating the robot’s ability to adapt to different market environments and maintaining profitability over time. This Forex trading robot is designed to offer a high-performance, low-risk solution for retail traders. With a 3-year backtest history showing consistent pro
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Эксперты
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Эксперты
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Эксперты
Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
Эксперты
Introducing NexCrash 500: Your Fully Automated Trading Solution NexCrash 500 is a cutting-edge, fully automated trading bot designed to navigate the Crash 500 market with precision and accuracy. This powerful tool is engineered to maximize gains while minimizing risk, ensuring a seamless trading experience. Key Features: - Dynamic Lot Size Calculation: NexCrash 500 adjusts the lot size based on your chosen risk percentage, ensuring that each trade is executed with optimal position sizing. -
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Эксперты
Откройте для себя умную и профессиональную торговлю с Tabow 3.1 Tabow 3.1 — это точно настроенный торговый советник (EA), предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных максимумов и минимумов с использованием индикатора Awesome Oscillator. Он открывает сделки только при выполнении определённых условий — основанных на пороговых значениях и других критериях — для получения качественных торговых сигналов. Советник открывает только одну сделку за раз и использует точно настроенные
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
KT Asian Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Эксперты
ThanosAlgotrade автоматический торговый советник для получения стабильной прибыли на длительном временном промежутке. Не требует ручного вмешательства. Предназначен для работы в терминале МТ5 на счетах типа "хедж" Советник нужно установить на график валютной пары EURUSD на тайм фрейм М1 и включить автоторговлю. Мониторинг работы советника  можно посмотреть здесь - ( ссылка на сигнал)
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
Эксперты
G-LOAD stoch Rsi Pro    è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! CON QUESTO BOT POTRETE LASCIARLO TRANQUILLAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni   vi prego di lasciarmi una recensione o commento  :)  ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping al tuo server è 122.70 ms) time frame   : H1 H1 TIME FRAME     su 500€/$  lotto 0,01 su 1000 euro/$  lotto 0.05 Vps consig
Mean Reversion Adaptive EA
Arnold Csillik
Эксперты
Mean Reversion Adaptive EA is a professional Expert Advisor designed for trading volatile markets using a combination of mean reversion strategy and an adaptive risk management system ( Safe Recovery Compounding ). The EA enters trades when price significantly deviates from its statistical averages and filters signals using ADX and trend direction to avoid entering against strong moves. Core feature : Adaptive compounding. After each losing trade, risk increases step by step following a prede
Impulse Pro MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Impulse Pro Expert — это высокотехнологичная торговая система для MT5, сочетающая в себе классический технический анализ, авторские алгоритмы и современный риск-менеджмент. Советник предназначен для работы на резких ценовых движениях (импульсах) с гибкой настройкой сопровождения позиций.1. Торговая логика и вход в рынок Импульсный фильтр: Робот отслеживает аномальную скорость изменения цены за короткий промежуток времени. Свечной анализ (Бары): Анализ паттернов Price Action и соотношения тел/тен
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Risk Management Best EA
Hugues Page
Эксперты
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Эксперты
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3 (5)
Эксперты
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Ограниченная по времени скидка. Осталось только 7 из 20 мест — почти распродано. Цена скоро повысится до 999 долларов . Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fusion AI — это автоматизи
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Эксперты
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API. Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 199  USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются. Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Эксперты
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Эксперты
Инвестиционная фирма готова! Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO     |    Открытое сообщество Стартовая цена: 249 долларов, следующая цена: 349 долларов (осталось всего 6 экземпляра) Что такое Золотой Атлас? Gold Atlas — это профессиона
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Другие продукты этого автора
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (21)
Эксперты
Готовые настройки для: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Живая сигнала : НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Новые set-файлы постоянно добавляются на моём канале : MT5 Set Files Цена скоро увеличится. Представляем Scalper Deriv: новый уровень скальпинга. Вы один из трейдеров, кто находит свою страсть в скальпинге и желает максимально использовать свой капитал? Будь ваш баланс $20, $200, $2000, $20000 или даже $200000 на вашем счету, у нас есть идеальное решение для вас!
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Grid Deriv — это автоматическая торговая система на основе сетки, разработанная для извлечения выгоды из резких ценовых движений. Она использует начальный вход на основе полос Боллинджера и пошаговую логику встречных сделок для захвата глубоких откатов, основываясь на подходе возврата к среднему после расширения волатильности. Основные характеристики: Начальный вход после пробоя полосы Боллинджера. Последующие сд
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал : MT5 Set Files Цена скоро повысится. Освойте волатильность с Grid Volatility! Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Эксперты
ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: Чтобы детально разобраться в каждом параметре и настройке, ознакомьтесь с официальным руководством здесь: Руководство пользователя Ultra Risk Философия Ultra Risk: Скорость против Безопасности Перед покупкой этого программного обеспечения вы должны понять его природу: Ultra Risk был разработан с единственной целью: Агрессивный рост счета за минимально возможное время. В трейдинге прибыль пропорциональна риску. Чтобы достичь экстраординарных результатов, эта система мате
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Цена скоро увеличится. Gold AI Robot – Продвинутый торговый робот для XAUUSD (Золото) с ИИ и обнаружением откатов ИИ-фильтр и поиск ключевых откатов для точного выявления возможностей на рынке золота. Gold AI Robot работает с XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Анализирует движения цены в поиске значительных откатов, открывает масштабируемые позиции и применяет глобальное управление рисками для оптимизации каждой сделки. Фильтр сигналов на основе искусственного интеллекта Обнаружение ключевых отк
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Утилиты
Представляем Stop Guardian: Улучшение вашего управления рисками с помощью трейлинг-стопа и закрытия позиций по прибыли. Stop Guardian — это экспертный советник (EA), разработанный для оптимизации управления рисками в ваших торговых стратегиях, объединяя трейлинг-стоп и автоматическую систему закрытия позиций на основе прибыли. Основные особенности Автоматическое управление рисками : Автоматически регулирует открытые позиции с использованием трейлинг-стопа для защиты прибыли и минимизации убытк
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Plant and Harvest Pro: Сила посева и сбора урожая в автоматической торговле Хотите, чтобы ваша торговля напоминала естественный жизненный цикл, где каждая позиция — это семя, которое вы сеете для получения прибыли? Представляем Plant and Harvest Pro , Эксперт Советник, который превращает рынок в ваше личное поле для возделывания. Интеллектуальный посев Plant and Harvest Pro разработан для определения лучших моменто
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot! Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином. Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы м
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Эксперты
Money Mind BTC — BTCUSD на H1 (v13.00) Автоматическая система с глобальным управлением рисками и адаптивным поведением Money Mind BTC 13.00 — это эксперт-советник, разработанный для торговли BTCUSD с полным контролем риска и автоматической логикой адаптации. Он сочетает стабильность работы, гибкость настройки и глобальную систему управления, которая подстраивает поведение под рыночные условия. Основные характеристики Символ: BTCUSD Рекомендуемый таймфрейм: H1 Внутренние фильтры с регулируемой чу
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки SmartGold AI – Адаптивный интеллект для обнаружения мощных прорывов SmartGold AI — это экспертный советник, специализирующийся на обнаружении ценовых прорывов после периодов консолидации. Он использует интеллектуальную и автоматизированную систему, которая определяет зоны сжатия с высокой вероятностью прорыва и открывает сделки в направлении движения. Его логика также управляет выходом с помощью динамически настраи
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить руководство пользователя. Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход. Основные особенности Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и b
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв