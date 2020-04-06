Octopus MT4

Robot de trading multidivisa para operar cómodamente en Forex. Tiene un mínimo de parámetros personalizables y, por lo tanto, es adecuado tanto para los principiantes como para los operadores experimentados. Simplemente instale el robot de trading en un par de divisas, por ejemplo EURUSD, y observe los resultados, no necesita hacer más manipulaciones. No requiere un servidor VPS ni un broker. Un bot fiable que no requiere una optimización continua: se instala una vez, se configura y se olvida.

*write me after purchase to get the second version as a gift

Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 

For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882



Requisitos:

Calendario M15

Depósito mínimo de 1000 dólares

Apalancamiento 1:500

Servidor VPS



Cómo instalar y configurar el bot:


1. Instalar el bot en el par de divisas EURUSD

2. Fijar el plazo M15



Parámetros de entrada:

CALENDARIO - calendario de trabajo;

COUNT_BAR - número de barras a analizar;

MIN_BAR_SIZE - tamaño mínimo de la barra en % del ATR;

START_LOT - lote inicial para cada balanza N;

FROM_BALANCE - Saldo N para el cálculo del lote;

STEP_ORDERS - paso de los pedidos;

STEP_MULTIPLIER - multiplicador de órdenes;

LOT_MULTIPLIER - multiplicador del lote;

STOPLOSS_PCT - stoploss en % del saldo;

TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit en % del saldo ;

MAX_SPREAD - máxima dispersión;

NEW_CYCLE - nuevo ciclo de pedido;

MAGIC - número mágico;

COMENTARIO - comentario a las órdenes;

START_TIME, END_TIME - hora de inicio y fin de la operación;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuración de la función antirequote;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciales;

BREAK_1, BREAK_2 - pausa en minutos entre la apertura de la orden;

MAX_ORDERS - órdenes máximas de un símbolo;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - comercio por días de la semana;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - parada comercial;
Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Asesores Expertos
Este EA funciona basado en el algoritmo HFT (high-frequency trading) y la altura de la mini barra. Abre operaciones cuando la altura de la barra cumple con algunos indicadores de confirmación matemática y utiliza una estrategia basada en cálculos matemáticos precisos, Es un sistema de trading pullback totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el trading en pares de divisas pullback populares: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los patrones principales del mercado Forex en e
Neural Odin
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Odin es un asesor de trading totalmente automatizado. El algoritmo del asesor se formó y personalizó en el contexto del trabajo en una estrategia de trading de scalping, lo que implica el uso de un neurocomponente implícito que le permite captar una tendencia transparente en los procesos caóticos del mercado. La configuración del asesor se diseñó de acuerdo con el principio de la prevalencia del aspecto de seguridad en las operaciones abiertas. Cuando se alcanza el ratio mínimo de rentab
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Asesores Expertos
Flying Gold EA Es un sistema eficiente de comercio de oro. Es una estrategia única. Si no se cumplen las condiciones, el EA no abrirá la orden. Sólo tiene que instalar el EA, puede trabajar de inmediato. Utilice el marco de tiempo H4. XAUUSD Utilizar dinero inicial 1000$ (Cuenta Standard) / dinero inicial 100$ (Cuenta Cent / Micro) Back Test con el 99% de calidad del modelo de 2020 - 7 de julio. 2023 CONSEJO !!! Para un buen rendimiento, elija un servidor que esté cerca del servidor del broker.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Market structure trailing system
Dmitrii Pivovarov
Asesores Expertos
El asesor negocia dentro de la tendencia local, antes de la formación de un nuevo extremo estructural (Alto/Bajo). La dirección y la fuerza de la tendencia no afecta a la eficiencia, el comercio se lleva a cabo en el marco de la microestructura en la dirección del movimiento actual de un extremo a otro. Asesor para herramientas con spread bajo en cuentas ECN. Implementado: La restricción del diferencial máximo (durante las noticias y el aumento de la volatilidad, el asesor no comercia). Límit
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT4 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órde
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Asesores Expertos
PowerMax Pro - es un asesor experto multidivisa automatizado que trabaja en cualquier tipo de cuentas y con cualquier tipo de spreads. El Asesor Experto siempre establece TakeProfit y debido a esto, incluso si hay interrupciones a Internet, las órdenes se cerrarán a tiempo y a un precio favorable. El marco de tiempo en el gráfico no importa, puede establecer cualquier dígito. El marco de tiempo de trabajo se establece directamente en la configuración del EA. Para proteger el depósito y limitar
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Matriz de oro pro Bienvenido a la Matriz de Oro Ea pro. El Robot se basa en un indicador estándar. No se requiere ningún otro Indicador =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 mi
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Harmonic EA "Herramienta diseñada para operar 28 pares de divisas según 88 patrones armónicos más uno personalizado según sus parámetros. La interfaz del gráfico experto le guía hasta los nombres de los patrones al pasar por encima del círculo de patrones Puede activar o desactivar cualquier número de pares de divisas y patrones para sus operaciones haciendo clic en el círculo del par de divisas o en el patrón armónico (verde = activar, rojo = desactivar). Puede establecer más de un ma
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Winter
Ivan Akimov
Asesores Expertos
El principio de funcionamiento del Asesor Experto se basa en la apertura de operaciones al recibir una señal de sus indicadores. El cierre se produce al recibir la señal contraria. Los ajustes se simplifican al mínimo, sólo se puede establecer el lote de trabajo. El Asesor Experto está configurado para trabajar en el par EUR/USD, timeframes M5, M15, M30, H1. El Asesor Experto no utiliza en el comercio, martingala y promediado. Seguimiento del Asesor Experto https://www.mql5.com/ru/signals/
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Asesores Expertos
Gegatrade Advanced EA es un sistema de promediación de costes de última generación. Está protegido por un " News WatchDog " integrado que suspende las operaciones durante los eventos noticiosos. el EA tiene un montón de archivos de configuración preestablecidos que se pueden descargar desde su Blog Para una descripción completa visite el Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Estrategia de negociación El EA utiliza diferentes estrategias para cada archivo preestablecido que se pue
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 4. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
FXmax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 4. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Recomendaciones: Broker: RoboForex u otro, tras una optimiz
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Otros productos de este autor
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST ayuda a publicar instantáneamente tus operaciones en el canal de Telegram. Si usted ha deseado durante mucho tiempo para crear su canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. ATENCIÓN. Esta es una versión DEMO, tiene limitaciones - envío de mensajes no más de 1 vez en 300 segundos Versión de PAGO: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre d
FREE
Telegram Trade Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Copiador de operaciones a través del canal Telegram . Le ayudará a publicar instantáneamente sus operaciones en el canal de Telegram o copiar operaciones desde el canal de Telegram . La utilidad puede trabajar en dos direcciones recibiendo señales en MT5 y transmitiendo señales a Telegram . Telegram chat para preguntas y discusión: https://t.me/forex4up_chat No más operaciones perdidas No más pánico Gestión del capital Facilidad de uso Versión de pago: https://www.mql5.com/en/market/product/5
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Esta es una versión DEMO de la copiadora con una restricción - copias sólo COMPRAR pedidos. Versión de pago: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 es el copiador más rápido y fiable de transacciones entre varias cuentas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) instaladas en un ordenador o servidor VPS. Las transacciones se copian de la cuenta MASTER a la cuenta SLAVE, la copia se produce debido al intercambio de información a través de un archivo de texto con una velocidad de
FREE
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto multi-moneda totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) - Se aplica Market Execution - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está di
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en los indicadores MACD y Media Móvil. Compra cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta y el histograma MACD está por encima de la línea de señal. Vende cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta y el histograma MACD está por debajo de la línea de señal. Diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos, utilícelo en un hosting VPS. Lanzamiento del EA Se recomienda lanzar el EA en varios pares de divisas adyacentes con los mismos números mágicos. Por ejemplo: GBP
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto de scalping no utiliza ningún indicador. Tampoco utiliza Martingale. El producto muestra un canal, dos líneas de Ask y Bid. Si el canal es tocado o roto por el precio, el temporizador se activa. A su vencimiento, el canal se modifica en función de los nuevos precios. Las órdenes pendientes BuyStop y SellStop se colocan a la distancia especificada de los niveles del canal, las órdenes pendientes se modifican siguiendo el canal. En cuanto una orden pendiente se convierte en una
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en entradas según los niveles de Fibonacci y el indicador Estocástico. Compra cuando la línea del indicador Estocástico está por encima del nivel especificado y el precio está por encima o igual al nivel de apertura de Fibonacci. Vende en las condiciones opuestas, cuando la línea del indicador y el precio se sitúan por debajo de los niveles especificados. Diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos, utilícelo en un hosting VPS. Lanzamiento del EA Se recomienda lanzar el EA
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en los indicadores de Bill Williams y en mi plantilla universal. Utiliza los indicadores Alligator, Fractales, AO y AC. Entradas de compra: la boca del Alligator apunta hacia arriba, AO y AC están en zona verde, el precio es superior o igual al último fractal "superior". El producto está diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos y debe ser lanzado en un servidor VPS. Instalación del Asesor Experto Se recomienda lanzar el EA en varios pares de divisas adyacentes con los mi
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El Asesor Experto no utiliza ningún indicador. Tiene una función de trailing stop virtual y está diseñado para cotizaciones de 4-5 dígitos. El EA abre las operaciones en el modo de Ejecución de Mercado. El Take Profit y el Stop Loss se colocan después de la ejecución de la orden y se modifican de acuerdo con la configuración del EA. Parámetros TimeFrame - marco de tiempo para definir el precio de Cierre de la barra más grande dentro de n período de tiempo; StartBar - barra a partir de la cual co
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza martingala y rejilla de órdenes. Se abre una operación inicial cuando el precio toca o rompe un canal de precios. El canal de precios es modificado por el temporizador en segundos. Las siguientes operaciones se abren por los parámetros especificados. El EA configura de forma flexible el paso y el volumen, el factor multiplicador, la cantidad de órdenes de mercado para comenzar a aumentar un paso o un volumen para abrir nuevas órdenes. El EA ha sido adaptado para cotiz
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un robot comercial multifuncional para MetaTrader 4. La estrategia básica del EA aplica el rango de desviación del precio de los valores medios altos/bajos para un período especificado. Tiene un mínimo de parámetros configurables, pero tiene una gran funcionalidad - el Asesor Experto se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que lo convierte no sólo en un robot de comercio, sino en un constructor flexible multifuncional. El EA aplica niveles de orden, stop loss, take profit y
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
La estrategia se basa en la ruptura del canal de precios. Se requiere VPS para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en M5-H1 de pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características El EA cuenta con un algoritmo predictivo basado en patrones de precios, así como niveles de stop loss y t
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto de Forex automatizado. La estrategia se basa en el supuesto de que el mercado rebota en la dirección opuesta varias veces antes de que se satisfagan las grandes ofertas. Tiene un algoritmo incorporado para predecir el movimiento de los precios, lo que permite al EA tomar decisiones sobre la apertura de órdenes de promediación o el aumento de posiciones. Funciona mediante órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado en función de los parámetros especificados. Para
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Las señales de entrada se basan en el movimiento constante del precio durante una cierta distancia dentro de un intervalo de tiempo especificado. Se requiere VSP para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características Funciones personalizables
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Asesores Expertos
Estrategia: basada en el cierre de la vela, entrada en la dirección del movimiento. Características La plantilla cuenta con un algoritmo de previsión adaptativo basado en datos históricos de la acción del precio; Dispone de múltiples filtros para la apertura de nuevas órdenes; Compatible con cualquier estrategia de trading, tanto manual como automática (Expert Advisors); Dispone de la máxima funcionalidad posible y compatible: parrilla de órdenes adaptativa, bloqueo, promediado, recompra. Insta
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto multidivisa utiliza una estrategia de negociación adaptativa avanzada basada en un promedio de posiciones. El stop loss puede calcularse en divisa o por drawdown en % del saldo. ¡Le recomiendo que retire sus ganancias regularmente! El producto está diseñado para cotizaciones de 4 y 5 dígitos. Se recomienda un servidor VPS. Plazos: M30-H4. Depósito mínimo recomendado - 1 000 unidades de la divisa base. Configuración El EA se lanza en varios símbolos de spread bajo simultáneame
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de Forex automatizado. El sistema de trading se basa en la ruptura de canal de las Medias Móviles y mi plantilla adaptativa. Utiliza un enfoque completamente diferente para el comercio. La plantilla de EA se desarrolla de manera que las señales no se siguen literalmente, sino que proporcionan una razón para una determinada acción, ya que la señal puede resultar ser falsa, mientras que el precio puede ir en la dirección opuesta. Dependiendo de la configuración básica, el
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de rejilla adaptable que aplica niveles Fractales y Fibo y se basa en el comportamiento del precio. Se puede utilizar un stop loss ponderado medio para limitar las pérdidas. La volatilidad media, la velocidad y la dirección también son aplicadas por la estrategia. El Asesor Experto está diseñado para un trading real de máxima efectividad en las condiciones actuales del mercado. No requiere condiciones especiales, no depende del tipo de cuenta de trading, del broker o de
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto de noticias que opera según el calendario económico. Cuenta con los siguientes modos de trabajo: Manual - el operador establece el tiempo de noticias por su cuenta Automático - el EA toma la hora de publicación de las noticias y su importancia del sitio web de noticias Varios modos de parámetros personalizables permiten ajustar convenientemente el EA a su estrategia de trading. El robot comercial determina automáticamente la zona horaria, la importancia de la notici
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto no indicador basado en un movimiento de precios constante (sin retrocesos). Cuando el precio se mueve una distancia definida sin cambiar de dirección, un punto va a los toros o a los osos dependiendo de la dirección del movimiento del precio. Cuando se alcanza una cantidad predefinida de puntos, se abre una posición. El Asesor Experto utiliza niveles medios ponderados de stop loss, take profit, breakeven y trailing stop. Parámetros PriceMove - cantidad de puntos que deb
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para una gestión eficaz de las inversiones y las operaciones a medio plazo. A diferencia de la versión habitual de Butterfly , comienza a funcionar cuando el número mínimo requerido de barras Altas/Bajas se encuentran dentro del rango de precios especificado. La estrategia se basa en la suposición de que el mercado rebota en la dirección opuesta varias veces antes de que se satisfagan las grandes ofertas. No utilice la martingala, la rejilla y otras estrategias
Snop
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto se basa en la ruptura del canal de medias móviles. Se requiere VSP para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo recomendado es de 1000 unidades de la divisa base. El EA es para ser utilizado en M5-H1 de pares de divisas de alta liquidez con un pequeño spread/comisión (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF). Características El EA cuenta con un algoritmo predictivo basado en patrones de precios, así com
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Asesor totalmente automatizado que utiliza un algoritmo de rejilla avanzado y una función de protección contra el aumento de la volatilidad durante la publicación de noticias. El Asesor busca niveles anticipados de reversión / continuación en un estrecho rango de precios (el nuevo nivel propuesto de soporte / resistencia) basado en movimientos anteriores. Se aplica invisible para el corredor de niveles dinámicos de establecer nuevas órdenes, stop-loss, take-profit y trailing stop. Si establece
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
EA de arbitraje de noticias. Trabaja con una desviación del precio definida por el usuario durante la publicación de la noticia (opcional). La operación se abre cuando el broker rápido se adelanta al lento en la cantidad de puntos especificada. Las operaciones se abren según la dirección del movimiento del precio del corredor rápido, funciona tanto durante la publicación de noticias como sin el filtro de noticias. El filtro de noticias determina automáticamente la zona horaria y la divisa en la
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Asesores Expertos
Nueva versión del Asesor Experto multimoneda semi-escalador que utiliza una estrategia de negociación adaptativa avanzada basada en un promedio de posiciones. Utiliza una estrategia completamente diferente para las entradas en el mercado. La nueva versión cuenta con una nueva función - trailing stop total de las posiciones abiertas por la equidad en la moneda de depósito o como un porcentaje de la ganancia. Se puede aplicar un trailing stop virtual a la primera operación abierta. Se puede utiliz
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto scalper utiliza órdenes pendientes de ejecución instantánea. Sin rejilla y martingala. Cada operación está protegida por un stop loss ajustado. Está diseñado para cotizaciones de 4-5 dígitos. El EA se recomienda para su uso en EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP y EURCHF. Se requiere VPS para un funcionamiento impecable, el depósito mínimo es de 100 unidades de la divisa base. Marco de tiempo - de M15 a H4. Consejo de optimización Sólo vario
Mower
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en mi propia plantilla, utiliza el indicador Estocástico. Compra cuando las líneas están por debajo de un nivel predeterminado y la línea de señal cruza la principal hacia arriba; vende cuando las líneas están por encima de un nivel predeterminado y la línea de señal cruza la principal hacia abajo. El EA ha sido adaptado para cotizaciones de cuatro y cinco dígitos. Se recomienda un servidor VPS. Antes de lanzar el EA en una cuenta de trading real, recomiendo comprobar sus p
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de rejilla. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La ce
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
La estrategia se basa en trabajar con el canal construido por la media ponderada de los precios OHC y OLC. Las entradas se realizan automáticamente tanto para un avance como para un retroceso. El EA trabaja por los precios de apertura de una nueva barra, para que los resultados de las pruebas/optimización sean lo más parecidos posible a la operativa real. Aplica niveles dinámicos para establecer nuevas órdenes, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para un broker. Sus valores pueden
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de Forex automatizado. El sistema se basa en el comercio en posibles zonas de emergencia plana. El EA tiene incorporado un algoritmo de predicción del movimiento del precio, que permite al EA tomar la decisión de abrir órdenes de promediación o escalar una posición abierta. Dependiendo de los parámetros, funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado. Para diversificar los riesgos, el Asesor Experto trabaja simultáneamente con posiciones cortas y largas. Su
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario