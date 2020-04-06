Octopus MT4

Robot de trading multidivisa para operar cómodamente en Forex. Tiene un mínimo de parámetros personalizables y, por lo tanto, es adecuado tanto para los principiantes como para los operadores experimentados. Simplemente instale el robot de trading en un par de divisas, por ejemplo EURUSD, y observe los resultados, no necesita hacer más manipulaciones. No requiere un servidor VPS ni un broker. Un bot fiable que no requiere una optimización continua: se instala una vez, se configura y se olvida. *write me after purchase to get the second version as a gift

Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 For multivariate testing use MT5 version

MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882









Requisitos:





Calendario M15





Depósito mínimo de 1000 dólares





Apalancamiento 1:500





Servidor VPS













Cómo instalar y configurar el bot:









1. Instalar el bot en el par de divisas EURUSD





2. Fijar el plazo M15













Parámetros de entrada:





CALENDARIO - calendario de trabajo;





COUNT_BAR - número de barras a analizar;





MIN_BAR_SIZE - tamaño mínimo de la barra en % del ATR;





START_LOT - lote inicial para cada balanza N;





FROM_BALANCE - Saldo N para el cálculo del lote;





STEP_ORDERS - paso de los pedidos;





STEP_MULTIPLIER - multiplicador de órdenes;





LOT_MULTIPLIER - multiplicador del lote;





STOPLOSS_PCT - stoploss en % del saldo;





TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit en % del saldo ;





MAX_SPREAD - máxima dispersión;





NEW_CYCLE - nuevo ciclo de pedido;





MAGIC - número mágico;





COMENTARIO - comentario a las órdenes;





START_TIME, END_TIME - hora de inicio y fin de la operación;





ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuración de la función antirequote;





SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciales;