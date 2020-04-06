Octopus MT4

Robô de negociação de moeda múltipla para uma confortável negociação Forex. Tem um mínimo de parâmetros personalizáveis e é, portanto, adequado tanto para principiantes como para comerciantes experientes. Basta instalar o robô de negociação num par cambial, por exemplo EURUSD, e observar os resultados, não precisa de fazer mais manipulações. Não requer um servidor VPS ou um corretor. Bot fiável que não requer uma optimização contínua - instalar uma vez, configurar e esquecer.
*write me after purchase to get the second version as a gift
Requisitos:
Prazo M15
Depósito mínimo $1000
Alavancagem 1:500
Servidor VPS
Como instalar e configurar o bot:
1. Instalar bot no par de moedas EURUSD
2. Definir o período de tempo M15
Parâmetros de entrada:
TEMPOFRAME - calendário de trabalho;
COUNT_BAR - número de barras a analisar;
MIN_BAR_SIZE - tamanho mínimo da barra em % de ATR;
START_LOT - lote inicial para cada N saldo;
FROM_BALANÇA - N saldo para o cálculo do lote;
STEP_ORDERS - etapa de encomendas;
STEP_MULTIPLIER - multiplicador de encomendas;
LOT_MULTIPLIER - multiplicador de lote;
STOPLOSS_PCT - stoploss em % do balanço;
TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit em % do saldo ;
MAX_SPREAD - spread máximo;
NEW_CYCLE - novo ciclo de encomendas;
MAGIC - número mágico;
COMENTÁRIO - comentário às encomendas;
START_TIME, END_TIME - hora de início e fim do comércio;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - configuração da função anti-requota;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - símbolos comerciais;
BREAK_1, BREAK_2 - pausa em minutos entre a abertura da encomenda;
MAX_ORDENADAS - ordens máximas de um símbolo;
TRADE_ON_MONDAY...SEXTA-FEIRA - comércio por dias da semana;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - paragem de comércio;