Octopus MT4

Robot di trading multivaluta per un lavoro confortevole sul Forex. Ha un minimo di parametri personalizzabili ed è quindi adatto sia a principianti che a trader esperti. Basta installare un robot di trading su una coppia di valute, ad esempio su "EURUSD" e guardare i risultati, non sono necessarie ulteriori manipolazioni. Non esigente riguardo al server e al broker VPS. Un bot affidabile che non necessita di un'ottimizzazione costante, una volta installato, configurato e dimenticato.
*write me after purchase to get the second version as a gift
Requisiti:
Timeframe M15
Deposito minimo $ 1000
Leva 1:500
Server VPS
Installazione e configurazione del bot:
1. Installa il bot sulla coppia di valute EURUSD
2. Impostare l'intervallo di tempo M15
Parametri di input:
TIMEFRAME - orario di lavoro;
COUNT_BAR - numero di barre per l'analisi;
MIN_BAR_SIZE - dimensione minima della barra in % di ATR;
START_LOT - lotto iniziale per ogni saldo N;
FROM_BALANCE - N saldo per il calcolo del lotto;
STEP_ORDERS - passaggio dell'ordine;
STEP_MULTIPLIER - moltiplicatore d'ordine;
LOT_MULTIPLIER - moltiplicatore di lotto;
STOPLOSS_PCT - stop loss in % del saldo;
TAKEPTROFIT_PCT - take profit in % del saldo;
MAX_SPREAD - massima diffusione;
NEW_CYCLE - nuovo ciclo dell'ordine;
MAGIC - numero magico;
COMMENTO - commento agli ordini;
START_TIME, END_TIME - ora di inizio e fine del trading;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - impostazione della funzione anti-riquotazione;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - simboli commerciali;
BREAK_1, BREAK_2 - pausa in minuti tra l'apertura degli ordini;
MAX_ORDERS - ordini massimi di un simbolo;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - negoziazione per giorni della settimana;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - stop al trading;