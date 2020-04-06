Octopus MT4

Мультивалютный торговый робот для комфортной работы на Forex. Имеет минимум настраиваемых параметров и поэтому подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Просто установите торговый робот на одну валютную пару к примеру на "EURUSD" и наблюдайте за результатами, никаких манипуляций больше делать не требуется. Не требователен к VPS-серверу и брокеру. Надежный бот который не нуждается в постоянной оптимизации - один раз установил, настроил и забыл.

*напишите мне после покупки, чтобы получить вторую версию в подарок

Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 

For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882


Требования:

Таймфрейм M15

Минимальный депозит $1000

Кредитное плечо 1:500

VPS-сервер


Установка и настройка бота:

1. Установите бот на валютную пару EURUSD

2. Установите таймфрейм. Я использую M15 

3. Установите время работы. Рекомендую с 22:00 до 10:00 когда рынок менее волатилен.


Входные параметры:

TIMEFRAME - рабочий таймфрем;

COUNT_BAR - количество баров для анализа;

MIN_BAR_SIZE - минимальный размер бара в % от  ATR;

START_LOT - стартовый лот на каждую N баланса;

FROM_BALANCE - N баланс для расчета лота;

STEP_ORDERS - шаг ордеров;

STEP_MULTIPLIER - мультипликатор ордеров;

LOT_MULTIPLIER - мультипликатор лота;

STOPLOSS_PCT  - стоплосс в % от баланса;

TAKEPTROFIT_PCT  - тейкпрофит в % от баланса ;

MAX_SPREAD - максимальный спред;

NEW_CYCLE - новый цикл ордеров;

MAGIC - магический номер;

COMMENT - комментарий к ордерам;

START_TIME, END_TIME - время начала и окончания торговли;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - настройка функции антиреквот;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - торговые символы;

BREAK_1, BREAK_2 - пауза в минутах между открытием ордеров;

MAX_ORDERS - максимум ордеров по одному символу;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY  - торговля по дням недели;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - трейдингстоп;













