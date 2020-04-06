Octopus MT4
- Эксперты
- Volodymyr Hrybachov
- Версия: 1.8
- Обновлено: 16 ноября 2022
- Активации: 10
Мультивалютный торговый робот для комфортной работы на Forex. Имеет минимум настраиваемых параметров и поэтому подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Просто установите торговый робот на одну валютную пару к примеру на "EURUSD" и наблюдайте за результатами, никаких манипуляций больше делать не требуется. Не требователен к VPS-серверу и брокеру. Надежный бот который не нуждается в постоянной оптимизации - один раз установил, настроил и забыл.
*напишите мне после покупки, чтобы получить вторую версию в подарок
For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882
Требования:
Таймфрейм M15
Минимальный депозит $1000
Кредитное плечо 1:500
VPS-сервер
Установка и настройка бота:
1. Установите бот на валютную пару EURUSD
2. Установите таймфрейм. Я использую M15
3. Установите время работы. Рекомендую с 22:00 до 10:00 когда рынок менее волатилен.
Входные параметры:
TIMEFRAME - рабочий таймфрем;
COUNT_BAR - количество баров для анализа;
MIN_BAR_SIZE - минимальный размер бара в % от ATR;
START_LOT - стартовый лот на каждую N баланса;
FROM_BALANCE - N баланс для расчета лота;
STEP_ORDERS - шаг ордеров;
STEP_MULTIPLIER - мультипликатор ордеров;
LOT_MULTIPLIER - мультипликатор лота;
STOPLOSS_PCT - стоплосс в % от баланса;
TAKEPTROFIT_PCT - тейкпрофит в % от баланса ;
MAX_SPREAD - максимальный спред;
NEW_CYCLE - новый цикл ордеров;
MAGIC - магический номер;
COMMENT - комментарий к ордерам;
START_TIME, END_TIME - время начала и окончания торговли;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - настройка функции антиреквот;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - торговые символы;
BREAK_1, BREAK_2 - пауза в минутах между открытием ордеров;
MAX_ORDERS - максимум ордеров по одному символу;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - торговля по дням недели;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - трейдингстоп;