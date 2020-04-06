Octopus MT4
- エキスパート
- Volodymyr Hrybachov
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 16 11月 2022
- アクティベーション: 10
快適なFX取引を実現する多通貨取引ロボット。カスタマイズ可能なパラメータは最小限であるため、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く対応します。取引ロボットを1つの通貨ペア、例えばEURUSDにインストールし、結果を見るだけで、それ以上の操作をする必要はありません。VPSサーバーやブローカーは必要ありません。継続的な最適化を必要としない信頼性の高いボット - 一度インストールし、設定すれば忘れることができます。
*write me after purchase to get the second version as a gift
For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882
必要条件
M15タイムフレーム
最低入金額 1000ドル
レバレッジ1:500
VPSサーバー
botのインストール方法と設定方法。
1. EURUSD通貨ペアにボットをインストールする
2. セットタイムフレーム M15
入力パラメータ。
TIMEFRAME（タイムフレーム） - 作業時間枠。
COUNT_BAR - 分析するバーの数。
MIN_BAR_SIZE - ATRの%で表した最小バーサイズ。
START_LOT - 各N残高の開始ロット。
FROM_BALANCE - ロット計算のためのN個のバランス。
STEP_ORDERS - オーダーのステップ。
STEP_MULTIPLIER - オーダーの倍率。
LOT_MULTIPLIER - ロット倍率。
STOPLOSS_PCT - ストップロス（残高に対する割合）。
TAKEPTROFIT_PCT - テイクプロフィット（残高の％） ;
MAX_SPREAD - 最大スプレッド。
NEW_CYCLE - 新規注文サイクル。
MAGIC - マジックナンバー。
COMMENT - 注文に対するコメント。
START_TIME, END_TIME - 取引の開始時刻と終了時刻です。
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - アンティクオート機能の設定。
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - トレードシンボル。
BREAK_1, BREAK_2 - 注文を開始するまでの休止時間 (分)。
MAX_ORDERS - 1つのシンボルの最大注文数。
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 曜日別に取引する。
TRAILING_STOP、TRAILING_STEP - トレーディングストップです。