Your Accountant Iurii Kuksov エキスパート

今回はスキャルピングに携わるアドバイザーをご紹介します。 はい、はい、彼の戦略には他の方法がないので、それはスキャルピングによるものです。 彼は主にh1時間ごとのチャートでスキャルピングを行いますが、他の期間にも設定することができます。 しかし、彼の仕事はローソク足、毎日のろうそくによって計算されるので、彼は毎日のチャートでは働かず、毎日のチャートではただ一つのことであり、顧問 アドバイザーの設定には、アドバイザーの勤務時間、アドバイザーが何時から何時に取引するかを担当する朝と夕方のパラメータがあります。 なぜ会計士？ あなたは少し違いを計算しなければならないので、それはあなたの欲望に依存します。 患者が勝つ、それは事実です。 アドバイザーの戦略は、一日のように簡単かつ明確です。 そして、私がそれを作ったとは思わないでください。 ほとんどの場合、ここでは、多くのブローカーが多数の保留中の注文を禁止し、保留中の注文に制限を設定しているため、多くの人がこの戦略について知っていると思います。 そして、私は冗談ではありません。 私はちょうどそれを示し、Expert Advisorでプログラム的