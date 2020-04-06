Octopus MT4

快適なFX取引を実現する多通貨取引ロボット。カスタマイズ可能なパラメータは最小限であるため、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く対応します。取引ロボットを1つの通貨ペア、例えばEURUSDにインストールし、結果を見るだけで、それ以上の操作をする必要はありません。VPSサーバーやブローカーは必要ありません。継続的な最適化を必要としない信頼性の高いボット - 一度インストールし、設定すれば忘れることができます。

*write me after purchase to get the second version as a gift


Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 

For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882



必要条件

M15タイムフレーム

最低入金額 1000ドル

レバレッジ1:500

VPSサーバー



botのインストール方法と設定方法。


1. EURUSD通貨ペアにボットをインストールする

2. セットタイムフレーム M15



入力パラメータ。

TIMEFRAME（タイムフレーム） - 作業時間枠。

COUNT_BAR - 分析するバーの数。

MIN_BAR_SIZE - ATRの%で表した最小バーサイズ。

START_LOT - 各N残高の開始ロット。

FROM_BALANCE - ロット計算のためのN個のバランス。

STEP_ORDERS - オーダーのステップ。

STEP_MULTIPLIER - オーダーの倍率。

LOT_MULTIPLIER - ロット倍率。

STOPLOSS_PCT - ストップロス（残高に対する割合）。

TAKEPTROFIT_PCT - テイクプロフィット（残高の％） ;

MAX_SPREAD - 最大スプレッド。

NEW_CYCLE - 新規注文サイクル。

MAGIC - マジックナンバー。

COMMENT - 注文に対するコメント。

START_TIME, END_TIME - 取引の開始時刻と終了時刻です。

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - アンティクオート機能の設定。

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - トレードシンボル。

BREAK_1, BREAK_2 - 注文を開始するまでの休止時間 (分)。

MAX_ORDERS - 1つのシンボルの最大注文数。

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 曜日別に取引する。

TRAILING_STOP、TRAILING_STEP - トレーディングストップです。
