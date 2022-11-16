Octopus MT4

Forex'te rahat çalışma için çok para birimli ticaret robotu. Minimum özelleştirilebilir parametreye sahiptir ve bu nedenle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için uygundur. Sadece bir döviz çiftine, örneğin "EURUSD" üzerine bir ticaret robotu kurun ve sonuçları izleyin, daha fazla manipülasyon gerekmez. VPS sunucusu ve komisyoncu konusunda seçici değil. Sabit optimizasyona ihtiyaç duymayan güvenilir bir bot - bir kez kurulduktan, yapılandırıldıktan ve unutulduktan sonra.

*write me after purchase to get the second version as a gift