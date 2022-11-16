Octopus MT4
- Uzman Danışmanlar
- Volodymyr Hrybachov
- Sürüm: 1.8
- Güncellendi: 16 Kasım 2022
- Etkinleştirmeler: 10
Forex'te rahat çalışma için çok para birimli ticaret robotu. Minimum özelleştirilebilir parametreye sahiptir ve bu nedenle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için uygundur. Sadece bir döviz çiftine, örneğin "EURUSD" üzerine bir ticaret robotu kurun ve sonuçları izleyin, daha fazla manipülasyon gerekmez. VPS sunucusu ve komisyoncu konusunda seçici değil. Sabit optimizasyona ihtiyaç duymayan güvenilir bir bot - bir kez kurulduktan, yapılandırıldıktan ve unutulduktan sonra.
*write me after purchase to get the second version as a gift
For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - ticaret sembolleri;
BREAK_1, BREAK_2 - emir açılışı arasındaki dakika cinsinden duraklama;
MAX_ORDERS - bir sembolün maksimum sırası;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - haftanın günlerine göre işlem yapın;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - ticaret durağı;