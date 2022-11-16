Octopus MT4

Robot de trading multidevises pour un travail confortable sur le Forex. Il dispose d'un minimum de paramètres personnalisables et convient donc aussi bien aux traders débutants qu'aux confirmés. Installez simplement un robot de trading sur une paire de devises, par exemple sur "EURUSD" et regardez les résultats, plus aucune manipulation n'est nécessaire. Pas pointilleux sur le serveur VPS et le courtier. Un bot fiable qui n'a pas besoin d'optimisation constante - une fois installé, configuré et oublié.

*write me after purchase to get the second version as a gift

For multivariate testing use MT5 version

MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882









Conditions:





Délai M15





Dépôt minimum 1000 $





Effet de levier 1:500





Serveur VPS













Installation et configuration du bot :









1. Installez le bot sur la paire de devises EURUSD





2. Définir le délai M15













Paramètres d'entrée:





CALENDRIER - délai de travail ;





COUNT_BAR - nombre de barres à analyser ;





MIN_BAR_SIZE - taille de barre minimale en % d'ATR ;





START_LOT - lot de départ pour chaque solde N ;





FROM_BALANCE - Solde N pour le calcul du lot ;





STEP_ORDERS - étape de la commande ;





STEP_MULTIPLIER - multiplicateur de commande ;





LOT_MULTIPLIER - multiplicateur de lot ;





STOPLOSS_PCT - stop loss en % du solde ;





TAKEPTROFIT_PCT - prendre des bénéfices en % du solde ;





MAX_SPREAD - propagation maximale ;





NEW_CYCLE - nouveau cycle de commande ;





MAGIC - nombre magique;





COMMENTAIRE - commenter les commandes ;





START_TIME, END_TIME - heure de début et de fin du trading ;





ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - réglage de la fonction anti-requote ;





SYMBOLES_1, SYMBOLES_2 - symboles commerciaux ;BREAK_1, BREAK_2 - pause en minutes entre l'ouverture des ordres ; MAX_ORDERS - commandes maximales d'un symbole ; TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - commerce par jours de la semaine ; TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - arrêt de négociation ;



