Octopus MT4
- 专家
- Volodymyr Hrybachov
- 版本: 1.8
- 更新: 16 十一月 2022
- 激活: 10
用于舒适的外汇交易的多货币交易机器人。它有最低限度的可定制参数，因此适用于初学者和有经验的交易者。只需在一个货币对上安装交易机器人，例如欧元兑美元，然后观察结果，你不需要再做任何操作。它不需要VPS服务器或经纪人。可靠的机器人，不需要持续的优化 - 安装一次，配置一次，就可以忘记它。
*write me after purchase to get the second version as a gift
For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882
要求。
M15的时间框架
最低存款额为1000美元
杠杆率1:500
VPS服务器
如何安装和配置机器人。
1. 在欧元兑美元货币对上安装机器人
2. 设定时间框架M15
输入参数。
TIMEFRAME - 工作时间框架。
COUNT_BAR - 分析的条数。
MIN_BAR_SIZE - 以ATR的%为单位的最小条形尺寸。
START_LOT - 每N个余额的起始批次。
FROM_BALANCE - 用于批次计算的N个余额。
STEP_ORDERS - 订单的步骤。
STEP_MULTIPLIER - 订单的倍数。
LOT_MULTIPLIER - 批量乘数。
STOPLOSS_PCT - 止损，占余额的百分比。
TAKEPTROFIT_PCT - 以余额的百分比获取利润。
MAX_SPREAD - 最大范围。
NEW_CYCLE - 新的订单周期。
MAGIC--神奇的数字。
COMMENT - 对订单的评论。
START_TIME, END_TIME - 交易的开始和结束时间。
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 设置反引号功能。
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 交易符号。BREAK_1, BREAK_2 - 在订单开放之间的暂停时间，以分钟为单位。
MAX_ORDERS - 一个符号的最大订单。
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 按一周中的几天交易。
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 交易停止。