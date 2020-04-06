Octopus MT4

Your Accountant Iurii Kuksov 专家

这一次，我将提供一位将从事倒卖的顾问。 是的，是的，这是通过倒票，因为在他的策略中没有其他方法。 他主要在H1每小时图表上进行剥头皮，但您也可以将其设置为其他时段。 但他不会在日线图上工作，因为他的工作是由烛台计算的，由每日蜡烛计算的，这只是日线图上的一件事，顾问没有什么可跳舞的。 在顾问的设置中，有早上和晚上的参数负责顾问的工作时间，从什么时候开始，在什么时候顾问将交易。 为什么是会计？ 因为你将不得不计算差异一点，这将取决于你的欲望。 病人会赢的，这是事实。 顾问的策略简单明了. 别以为是我编的。 最有可能的，但在这里我假设很多人都知道这种策略，因为许多经纪人禁止放置大量挂单并对挂单设置限制。 我不是在开玩笑。 我只是展示了它，并以编程方式在专家顾问中实现了它，这是一种传播策略。 也就是说，两个挂单被放置在离当前价格一定距离的地方，其中一个是买入止损，另一个是卖出限价，或者是卖出止损，另一个是买入限价。.. 当然还有止损，这里是关闭一个止损订单的距离，另一个是利润和从利润中扣除损失的距离，这将是您的最终利润。 基于此，有必要仔细考虑顾问的设置并仔细计算一切。 当然，启动这个专家顾