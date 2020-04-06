Octopus MT4

Forex에서 편안한 작업을 위한 다중 통화 거래 로봇. 최소한의 사용자 정의 가능한 매개 변수가 있으므로 초보자와 숙련 된 거래자 모두에게 적합합니다. 예를 들어 "EURUSD"와 같이 하나의 통화 쌍에 거래 로봇을 설치하고 결과를 보기만 하면 더 이상의 조작이 필요하지 않습니다. VPS 서버와 브로커에 대해 까다롭지 않습니다. 지속적인 최적화가 필요하지 않은 안정적인 봇 - 일단 설치, 구성 및 잊어버리십시오.

*write me after purchase to get the second version as a gift

Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 

For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882



요구 사항:

타임프레임 M15

최소 보증금 $1000

레버리지 1:500

VPS 서버



봇 설치 및 구성:


1. EURUSD 통화 쌍에 봇 설치

2. M15 기간 설정



입력 매개변수:

TIMEFRAME - 작업 시간 프레임;

COUNT_BAR - 분석을 위한 막대 수.

MIN_BAR_SIZE - ATR의 % 단위 최소 막대 크기.

START_LOT - 각 N 잔액에 대한 시작 로트;

FROM_BALANCE - 로트 계산을 위한 N 잔액.

STEP_ORDERS - 주문 단계;

STEP_MULTIPLIER - 주문 승수;

LOT_MULTIPLIER - 로트 승수;

STOPLOSS_PCT - 잔액의 %로 손절매;

TAKEPTROFIT_PCT - 잔액의 %로 이익을 얻습니다.

MAX_SPREAD - 최대 스프레드;

NEW_CYCLE - 새로운 주문 주기;

MAGIC - 매직 넘버;

코멘트 - 주문에 대한 코멘트;

START_TIME, END_TIME - 거래 시작 및 종료 시간.

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 인용 방지 기능 설정;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 거래 기호;BREAK_1, BREAK_2 - 주문 시작 사이에 몇 분 안에 일시 중지됩니다.

MAX_ORDERS - 하나의 기호에 대한 최대 주문 수.

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 요일별 거래;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 거래 중지;


