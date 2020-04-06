Octopus MT4
- Experts
- Volodymyr Hrybachov
- 버전: 1.8
- 업데이트됨: 16 11월 2022
- 활성화: 10
Forex에서 편안한 작업을 위한 다중 통화 거래 로봇. 최소한의 사용자 정의 가능한 매개 변수가 있으므로 초보자와 숙련 된 거래자 모두에게 적합합니다. 예를 들어 "EURUSD"와 같이 하나의 통화 쌍에 거래 로봇을 설치하고 결과를 보기만 하면 더 이상의 조작이 필요하지 않습니다. VPS 서버와 브로커에 대해 까다롭지 않습니다. 지속적인 최적화가 필요하지 않은 안정적인 봇 - 일단 설치, 구성 및 잊어버리십시오.
*write me after purchase to get the second version as a gift
For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882
요구 사항:
타임프레임 M15
최소 보증금 $1000
레버리지 1:500
VPS 서버
봇 설치 및 구성:
1. EURUSD 통화 쌍에 봇 설치
2. M15 기간 설정
입력 매개변수:
TIMEFRAME - 작업 시간 프레임;
COUNT_BAR - 분석을 위한 막대 수.
MIN_BAR_SIZE - ATR의 % 단위 최소 막대 크기.
START_LOT - 각 N 잔액에 대한 시작 로트;
FROM_BALANCE - 로트 계산을 위한 N 잔액.
STEP_ORDERS - 주문 단계;
STEP_MULTIPLIER - 주문 승수;
LOT_MULTIPLIER - 로트 승수;
STOPLOSS_PCT - 잔액의 %로 손절매;
TAKEPTROFIT_PCT - 잔액의 %로 이익을 얻습니다.
MAX_SPREAD - 최대 스프레드;
NEW_CYCLE - 새로운 주문 주기;
MAGIC - 매직 넘버;
코멘트 - 주문에 대한 코멘트;
START_TIME, END_TIME - 거래 시작 및 종료 시간.
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - 인용 방지 기능 설정;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - 거래 기호;BREAK_1, BREAK_2 - 주문 시작 사이에 몇 분 안에 일시 중지됩니다.
MAX_ORDERS - 하나의 기호에 대한 최대 주문 수.
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - 요일별 거래;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - 거래 중지;