Octopus MT4

Multicurrency-Handelsroboter für komfortablen Forex-Handel. Es verfügt über ein Minimum an anpassbaren Parametern und ist daher für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen geeignet. Installieren Sie den Handelsroboter einfach auf einem Währungspaar, z.B. EURUSD, und beobachten Sie die Ergebnisse, Sie müssen keine weiteren Manipulationen vornehmen. Sie benötigen weder einen VPS-Server noch einen Broker. Zuverlässiger Bot, der nicht ständig optimiert werden muss - einmal installieren, konfigurieren und vergessen.
*write me after purchase to get the second version as a gift
Anforderungen:
M15-Zeitrahmen
Mindesteinlage $1000
Hebelwirkung 1:500
VPS-Server
Wie man den Bot installiert und konfiguriert:
1. Bot für das Währungspaar EURUSD installieren
2. Zeitrahmen festlegen M15
Eingabeparameter:
TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Arbeit;
COUNT_BAR - Anzahl der zu analysierenden Balken;
MIN_BAR_SIZE - minimale Balkengröße in % der ATR;
START_LOT - Startpartie für jede N-Bilanz;
FROM_BALANCE - N-Saldo für die Losberechnung;
STEP_ORDERS - Schritt der Aufträge;
STEP_MULTIPLIER - Multiplikator der Aufträge;
LOT_MULTIPLIER - Losmultiplikator;
STOPLOSS_PCT - Stoploss in % des Saldos;
TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit in % des Saldos ;
MAX_SPREAD - maximale Streuung;
NEW_CYCLE - neuer Auftragszyklus;
MAGIC - magische Zahl;
COMMENT - Kommentar zu Aufträgen;
START_TIME, END_TIME - Start- und Endzeitpunkt des Handels;
ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - Einrichtung der Anführungszeichenfunktion;
SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - Handelssymbole;
BREAK_1, BREAK_2 - Pause in Minuten zwischen der Auftragseröffnung;
MAX_ORDERS - maximale Anzahl von Aufträgen für ein Symbol;
TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - Handel nach Wochentagen;
TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - Handelsstopp;