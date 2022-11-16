Octopus MT4

Multicurrency-Handelsroboter für komfortablen Forex-Handel. Es verfügt über ein Minimum an anpassbaren Parametern und ist daher für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen geeignet. Installieren Sie den Handelsroboter einfach auf einem Währungspaar, z.B. EURUSD, und beobachten Sie die Ergebnisse, Sie müssen keine weiteren Manipulationen vornehmen. Sie benötigen weder einen VPS-Server noch einen Broker. Zuverlässiger Bot, der nicht ständig optimiert werden muss - einmal installieren, konfigurieren und vergessen.

*write me after purchase to get the second version as a gift


Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1722303 

For multivariate testing use MT5 version
MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/86882



Anforderungen:

M15-Zeitrahmen

Mindesteinlage $1000

Hebelwirkung 1:500

VPS-Server



Wie man den Bot installiert und konfiguriert:


1. Bot für das Währungspaar EURUSD installieren

2. Zeitrahmen festlegen M15



Eingabeparameter:

TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Arbeit;

COUNT_BAR - Anzahl der zu analysierenden Balken;

MIN_BAR_SIZE - minimale Balkengröße in % der ATR;

START_LOT - Startpartie für jede N-Bilanz;

FROM_BALANCE - N-Saldo für die Losberechnung;

STEP_ORDERS - Schritt der Aufträge;

STEP_MULTIPLIER - Multiplikator der Aufträge;

LOT_MULTIPLIER - Losmultiplikator;

STOPLOSS_PCT - Stoploss in % des Saldos;

TAKEPTROFIT_PCT - TakeProfit in % des Saldos ;

MAX_SPREAD - maximale Streuung;

NEW_CYCLE - neuer Auftragszyklus;

MAGIC - magische Zahl;

COMMENT - Kommentar zu Aufträgen;

START_TIME, END_TIME - Start- und Endzeitpunkt des Handels;

ATIREQUOTE_COUNT, ATIREQUOTE_PAUSE - Einrichtung der Anführungszeichenfunktion;

SYMBOLS_1, SYMBOLS_2 - Handelssymbole;

BREAK_1, BREAK_2 - Pause in Minuten zwischen der Auftragseröffnung;

MAX_ORDERS - maximale Anzahl von Aufträgen für ein Symbol;

TRADE_ON_MONDAY...FRIDAY - Handel nach Wochentagen;

TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - Handelsstopp;

