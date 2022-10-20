Razor MT 4

RAZOR это Мультивалютная, Открытая и Полностью Автоматизированная Система.

Стратегия основана на отслеживании возвратных сильных рыночных движений валют AUD + CAD + NZD.

Изначально Алгоритм использует механизм Высокоточного Скальпера.

Затем подключается механизм Сетки, чтобы увеличить доход во время небольшой просадки.

Стандартные Настройки позволяют торговать по трем основным валютным парам и запускаются на одном графике AUDNZD M15

Это открытый Алгоритм и Вы всегда можете создать свои собственные настройки для других валютных пар.

Также Вы можете обратиться ко мне лично, чтобы получить Бонус Настройки и Рекомендации для VPS и Брокера.

Требования



Поддерживаемые валютные пары: AUDNZD, AUDCAD и NZDCAD

Суффикс (например, AUDNZD.HKT) желательно указать SUFFIX = .HKT

Таймфрейм: М15;

Советник чувствителен к спреду и проскальзыванию. Я советую использовать хорошего брокера ECN;

Я советую использовать хорошего брокера ECN; Советник должен работать непрерывно, поэтому желательно использовать VPS;

EA использует адаптивный расчет размера лота, но с низким кредитным плечом (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с низким капиталом.

*Рекомендуемое кредитное плечо до 1:100 и баланс 0,01 лота для 1000$.

