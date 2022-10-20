Razor MT 4
- Эксперты
- Anton Kondratev
- Версия: 8.55
- Обновлено: 29 августа 2025
- Активации: 11
RAZOR это Мультивалютная, Открытая и Полностью Автоматизированная Система.
Стратегия основана на отслеживании возвратных сильных рыночных движений валют AUD + CAD + NZD.
Изначально Алгоритм использует механизм Высокоточного Скальпера.
Затем подключается механизм Сетки, чтобы увеличить доход во время небольшой просадки.
Стандартные Настройки позволяют торговать по трем основным валютным парам и запускаются на одном графике AUDNZD M15
Это открытый Алгоритм и Вы всегда можете создать свои собственные настройки для других валютных пар.
Также Вы можете обратиться ко мне лично, чтобы получить Бонус Настройки и Рекомендации для VPS и Брокера.
Требования
- Поддерживаемые валютные пары: AUDNZD, AUDCAD и NZDCAD
- Суффикс (например, AUDNZD.HKT) желательно указать SUFFIX = .HKT
- Таймфрейм: М15;
- Советник чувствителен к спреду и проскальзыванию. Я советую использовать хорошего брокера ECN;
- Советник должен работать непрерывно, поэтому желательно использовать VPS;
- EA использует адаптивный расчет размера лота, но с низким кредитным плечом (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с низким капиталом.
*Рекомендуемое кредитное плечо до 1:100 и баланс 0,01 лота для 1000$.
the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.