Razor MT 4

Razor EA 是一个全自动和 打开 系统具有 回撤保护 和 固定的 SL。



Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 445$ Next Price 1990 $



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

这是针对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 三种货币对的多货币策略，适用于一张图表。

该算法轻松通过基于过去20年真实报价MT5的验证！

这是一个非常可靠且长期的策略，每个月都会带来利润。

该系统有一个通用止损，允许您在提款期间添加最多 6 笔额外交易，以进一步增加您的利润。

该算法有一个额外的 WAKA 设置，可让您节省高达 2400 美元。





该系统具有防止黑客攻击、防止滑点和大点差的保护。

该算法自动适应大价差，并且具有完全开放的参数。

您始终可以针对其他货币对（例如黄金）优化并创建自己的设置。

系统采用市场均值回归，系统内置FOMC/NonFarm强新闻过滤器（SNF）



该算法能够与 PropFirms 和 FTMO for MT5 配合使用，为此我们有特殊的设置。

该机制允许您实时适应任何经纪商条件（ABRT）。

我们使用市场波动过滤器，这使我们能够找到最准确的市场条目。

对于性能较弱的 PC，您可以使用1OHLC 模式进行快速（不太准确）检查。





建议

该算法可能对价差和滑点敏感。 我建议使用好的 RAW/Pro/ECN 经纪商；

系统不断读取所有经纪商指标，因此最好使用 VPS 24/7。

顾问使用自适应手数计算，但在低杠杆（1:100 及以下）的情况下，低资本账户的保证金要求可能会出现问题。

联系我获取个性化推荐。



