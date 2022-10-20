Razor MT 4

5

Razor EA  是一个全自动和 打开 系统具有 回撤保护  固定的  SL。

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs) 

这是针对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 三种货币对的多货币策略，适用于一张图表。
该算法轻松通过基于过去20年真实报价MT5的验证！
这是一个非常可靠且长期的策略，每个月都会带来利润。
该系统有一个通用止损，允许您在提款期间添加最多 6 笔额外交易，以进一步增加您的利润。
该算法有一个额外的 WAKA 设置，可让您节省高达 2400 美元。



该系统具有防止黑客攻击、防止滑点和大点差的保护。
该算法自动适应大价差，并且具有完全开放的参数。
您始终可以针对其他货币对（例如黄金）优化并创建自己的设置。
系统采用市场均值回归，系统内置FOMC/NonFarm强新闻过滤器（SNF）


该算法能够与 PropFirms 和 FTMO for MT5 配合使用，为此我们有特殊的设置。
该机制允许您实时适应任何经纪商条件（ABRT）。
我们使用市场波动过滤器，这使我们能够找到最准确的市场条目。
对于性能较弱的 PC，您可以使用1OHLC 模式进行快速（不太准确）检查。


建议

  • 该算法可能对价差和滑点敏感。我建议使用好的 RAW/Pro/ECN 经纪商；       
  • 系统不断读取所有经纪商指标，因此最好使用 VPS 24/7。
  • 顾问使用自适应手数计算，但在低杠杆（1:100 及以下）的情况下，低资本账户的保证金要求可能会出现问题。
  • 联系我获取个性化推荐。



评分 1
wibufx_48
124
wibufx_48 2022.11.12 04:46 
 

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

回复评论