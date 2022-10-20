Razor MT 4

5

Rasoir EA   est un système entièrement automatisé et   Ouvrir   Système avec   Protection contre les retraits   et   Fixé   SL.

Only 2 Copies of 10 Left  for 745

Next Price 1990 $  

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs) 

Il s'agit d'une stratégie multi-devises pour trois paires de devises AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD qui fonctionne sur UN seul graphique.
L'algorithme réussit facilement la vérification basée sur Real Quotes MT5 au cours des 20 dernières années !
Il s'agit d'une stratégie très fiable et à long terme qui génère des bénéfices chaque mois.
Le système a un SL commun et vous permet d'ajouter jusqu'à 6 transactions supplémentaires lors d'un retrait pour augmenter encore vos profits.
L'algorithme dispose de paramètres WAKA bonus qui vous permettent d'économiser jusqu'à 2 400 $.


Le système dispose d'une protection contre le piratage, d'une protection contre les glissements et les écarts importants.
L'algorithme s'adapte automatiquement aux spreads importants et possède des paramètres complètement ouverts.
Vous pouvez toujours optimiser et créer vos propres paramètres pour d'autres paires de devises, comme l'or.
Le système utilise le retour à la moyenne du marché et dispose d'un filtre de nouvelles FOMC/NonFarm Strong (SNF) intégré.


L'algorithme est capable de fonctionner avec PropFirms et FTMO pour MT5, pour cela nous avons des paramètres spéciaux.
Le mécanisme vous permet de vous adapter à toutes les conditions du courtier en temps réel (ABRT).
Nous utilisons un filtre de volatilité du marché, cela nous permet de trouver les entrées de marché les plus précises.
Pour les PC faibles, vous pouvez utiliser le mode 1OHLC pour une vérification rapide (moins précise).


Recommandations

  • L'algorithme peut être sensible à la propagation et au glissement. Je recommande d'utiliser un bon courtier RAW/Pro/ECN ;       
  • Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
  • Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille du lot, mais avec un faible effet de levier (1:70 et moins), des problèmes d'exigences de marge peuvent survenir sur les comptes à faible capital.
  • Contactez-moi pour des recommandations personnalisées.




Avis 1
wibufx_48
124
wibufx_48 2022.11.12 04:46 
 

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

