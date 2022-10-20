Razor EA それは完全に自動化されており、 開ける システム 落下保護 そして まだ SL。



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

これは、1 つのチャートで動作する 3 つの通貨ペア AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD のマルチ通貨戦略です。

このアルゴリズムは、過去 20 年間の実質価格 MT5 に基づく検証に簡単に合格します。

これは毎月利益をもたらす、非常に信頼性の高い長期戦略です。

このシステムには共通の SL があり、ドローダウン中に最大 6 つの追加取引を追加して利益をさらに増やすことができます。

このアルゴリズムには、最大 2,400 ドルを節約できるボーナス WAKA 設定があります。





このシステムは、ハッキング、スキミング、および大規模なスプレッドに対する保護を備えています。

このアルゴリズムは大きなスプレッドに自動的に適応し、完全に明確なパラメーターを備えています。

ゴールドなどの他の通貨ペアの場合は、いつでも最適化して独自の設定を作成できます。

このシステムは市場平均反転を使用しており、FOMC/非農業ストロングニュースフィルター（SNF）がシステムに組み込まれています。



このアルゴリズムは MT5 の PropFirms および FTMO で動作でき、これには特別な設定があります。

このメカニズムにより、ブローカーの条件をリアルタイム (ABRT) で遵守することができます。

私たちは市場ボラティリティフィルターを使用しています。これにより、最も正確な市場エントリーを見つけることができます。

弱い PC の場合は、 1OHLC モードを使用して高速(精度が低い) 制御を行うことができます。





提案

アルゴリズムは拡散とドリフトに敏感な場合があります。 優れた RAW/Pro/ECN ブローカーを使用することをお勧めします。

システムはすべてのブローカーのインジケーターを常に読み取るため、VPS を 24 時間年中無休で使用することをお勧めします。

アドバイザーは適応的なロットサイズ計算を使用しますが、レバレッジが低い (1:70 以下) 場合、資本が少ない口座では担保要件に関して問題が発生する可能性があります。

パーソナライズされた推奨事項については、私に連絡してください。



