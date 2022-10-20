Razor MT 4

Razor EA  è un sistema completamente automatizzato e   Aprire   Sistema con   Protezione dai prelievi   E   Fisso   SL.

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs) 

Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di valute AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD che funziona su UN grafico.
L'algoritmo supera facilmente la verifica basata su Real Quotes MT5 negli ultimi 20 anni!
Questa è una strategia molto affidabile e a lungo termine che porta profitto ogni mese.
Il sistema ha una SL comune e ti consente di aggiungere fino a 6 operazioni aggiuntive durante un prelievo per aumentare ulteriormente i tuoi profitti.
L'algoritmo ha impostazioni WAKA bonus che ti consentono di risparmiare fino a $ 2400.



Il sistema ha protezione contro l'hacking, protezione contro lo slippage e grandi spread.
L'algoritmo si adatta automaticamente a spread ampi e ha parametri completamente aperti.
Puoi sempre ottimizzare e creare le tue impostazioni per altre coppie di valute, come l'Oro.
Il sistema utilizza l'inversione della media di mercato e dispone di un filtro FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF) integrato.


L'algoritmo è in grado di funzionare con PropFirms e FTMO per MT5, per questo abbiamo impostazioni speciali.
Il meccanismo consente di adattarsi a qualsiasi condizione del broker in tempo reale (ABRT).
Utilizziamo un filtro sulla volatilità del mercato, questo ci consente di trovare le voci di mercato più accurate.
Per i PC deboli, puoi utilizzare la modalità 1OHLC per un controllo rapido (meno accurato).


Raccomandazioni

  • L'algoritmo può essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di utilizzare un buon broker RAW/Pro/ECN;       
  • Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Il consulente utilizza il calcolo adattivo della dimensione del lotto, ma con una leva finanziaria bassa (1:70 e inferiore) potrebbero esserci problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
  • Contattami per consigli personalizzati.




the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

