Razor MT 4

Razor EA Tamamen Otomatiktir ve Açık Sistem Düşme Koruması Ve Sabit SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Bu, BİR grafikte çalışan AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD üç döviz çifti için Çoklu Para Birimi stratejisidir.

Algoritma, son 20 yılda Gerçek Fiyatlar MT5'e dayalı doğrulamayı kolayca geçer!

Bu, her ay kar getiren, çok güvenilir ve uzun vadeli bir stratejidir.

Sistemin ortak bir SL'si vardır ve karınızı daha da artırmak için bir düşüş sırasında en fazla 6 ek işlem eklemenize olanak tanır.

Algoritma, 2400$'a kadar tasarruf etmenizi sağlayan bonus WAKA ayarlarına sahiptir.





Sistem hacklenmeye, kaymaya ve büyük yayılmalara karşı korumaya sahiptir.

Algoritma büyük spreadlere otomatik olarak uyum sağlar ve tamamen açık parametrelere sahiptir.

Altın gibi diğer döviz çiftleri için her zaman optimizasyon yapabilir ve kendi ayarlarınızı oluşturabilirsiniz.

Sistem piyasa ortalamasının tersine çevrilmesini kullanır ve sistemde yerleşik bir FOMC/Farm Dışı Güçlü Haber Filtresi (SNF) bulunur.



Algoritma MT5 için PropFirms ve FTMO ile çalışabiliyor, bunun için özel ayarlarımız var.

Mekanizma, herhangi bir komisyoncu koşuluna gerçek zamanlı olarak (ABRT) uyum sağlamanıza olanak tanır.

Piyasa Volatilite Filtresi kullanıyoruz, bu bize en doğru Piyasa Girişlerini bulmamızı sağlıyor.

Zayıf PC'ler için Hızlı (daha az doğru) kontrol için 1OHLC modunu kullanabilirsiniz.





Öneriler

Algoritma yayılma ve kaymaya karşı duyarlı olabilir. İyi bir RAW/Pro/ECN komisyoncusu kullanmanızı öneririm;

Sistem sürekli olarak tüm broker göstergelerini okur, bu nedenle VPS'yi 7/24 kullanmak daha iyidir.

Danışman uyarlanabilir lot büyüklüğü hesaplaması kullanıyor ancak düşük kaldıraçla (1:70 ve altı), düşük sermayeli hesaplarda teminat gereksinimlerinde sorunlar yaşanabiliyor.

Kişiselleştirilmiş Öneriler için benimle iletişime geçin.







