Razor MT 4

5

Razor EA  Tamamen Otomatiktir ve   Açık   Sistem   Düşme Koruması   Ve   Sabit   SL.

Only 2 Copies of 10 Left  for 745

Next Price 1990 $  

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs) 

Bu, BİR grafikte çalışan AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD üç döviz çifti için Çoklu Para Birimi stratejisidir.
Algoritma, son 20 yılda Gerçek Fiyatlar MT5'e dayalı doğrulamayı kolayca geçer!
Bu, her ay kar getiren, çok güvenilir ve uzun vadeli bir stratejidir.
Sistemin ortak bir SL'si vardır ve karınızı daha da artırmak için bir düşüş sırasında en fazla 6 ek işlem eklemenize olanak tanır.
Algoritma, 2400$'a kadar tasarruf etmenizi sağlayan bonus WAKA ayarlarına sahiptir.



Sistem hacklenmeye, kaymaya ve büyük yayılmalara karşı korumaya sahiptir.
Algoritma büyük spreadlere otomatik olarak uyum sağlar ve tamamen açık parametrelere sahiptir.
Altın gibi diğer döviz çiftleri için her zaman optimizasyon yapabilir ve kendi ayarlarınızı oluşturabilirsiniz.
Sistem piyasa ortalamasının tersine çevrilmesini kullanır ve sistemde yerleşik bir FOMC/Farm Dışı Güçlü Haber Filtresi (SNF) bulunur.


Algoritma MT5 için PropFirms ve FTMO ile çalışabiliyor, bunun için özel ayarlarımız var.
Mekanizma, herhangi bir komisyoncu koşuluna gerçek zamanlı olarak (ABRT) uyum sağlamanıza olanak tanır.
Piyasa Volatilite Filtresi kullanıyoruz, bu bize en doğru Piyasa Girişlerini bulmamızı sağlıyor.
Zayıf PC'ler için Hızlı (daha az doğru) kontrol için 1OHLC modunu kullanabilirsiniz.


Öneriler

  • Algoritma yayılma ve kaymaya karşı duyarlı olabilir. İyi bir RAW/Pro/ECN komisyoncusu kullanmanızı öneririm;       
  • Sistem sürekli olarak tüm broker göstergelerini okur, bu nedenle VPS'yi 7/24 kullanmak daha iyidir.
  • Danışman uyarlanabilir lot büyüklüğü hesaplaması kullanıyor ancak düşük kaldıraçla (1:70 ve altı), düşük sermayeli hesaplarda teminat gereksinimlerinde sorunlar yaşanabiliyor.
  • Kişiselleştirilmiş Öneriler için benimle iletişime geçin.




İncelemeler 1
wibufx_48
124
wibufx_48 2022.11.12 04:46 
 

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

Önerilen ürünler
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding
Winter
Ivan Akimov
Uzman Danışmanlar
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
Martex
Viktor Shpakovskiy
Uzman Danışmanlar
Martex is a moderately aggressive EA working on a martingale strategy with hedge. The EA independently monitors the risk and, if the risk is high, takes measures to exit the market with a minimum profit. In the hedging mode, the EA independently leaves the "lock" with a profit. A complete guide to the Martex EA can be found in the "Comments" section. Benefits automatic magic number, individual for each currency pair; automatic breakeven and automatic trailing stop; at high risk, reducing the mar
The Gold Titan
Viktoriia Liubchak
Uzman Danışmanlar
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Uzman Danışmanlar
Why Choose SPYDR Pro EA?   Optimized for Indices : Perfectly tailored for trading major indices like   US 500, US 30, US 100, and DAX .   Daily Timeframe Strategy : Works exclusively on the   Daily (D1) chart , ensuring low-frequency, high-probability trades.   Advanced Risk Management : Built-in stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels to protect your capital.   No Martingale or Grid Strategies : Safe and sustainable trading approach without risky money management techniques.   User
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Uzman Danışmanlar
Tradely Scalper is a fully automated scalping EA that uses an exclusive breakout strategy and provides Advanced money management, Trailing stop, risk-free and profit save systems. This EA doesn't need over-optimization to be profitable which means it's suitable for every beginner or experienced trader. Requirements Trading pairs EURUSD, USDJPY Timeframe H1 or M30 Minimum deposit  $100 Leverage 1:100 Brokers Hedging   ECN account. Low spreads and zero stops level   How to setup - Open M
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Uzman Danışmanlar
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Richestcousin EA
Vicent Osman Kiboye
Uzman Danışmanlar
INSTAGRAM Billionaire: @richestcousin PIONEER OF ZOOM BILLIONAIRES EA THE ONLY PROFITABLE TRADING ROBOT. To trade without withdrawals is Scamming. Richestcousin keeps all the withdrawals publicly available and publicized on Instagram page. The trades are fr His very own Robot software. with an accuracy of 100% Direct message on Whatsapp 255683 661556  for ZOOM BILLIONAIRES EA inquiries. ABOUT Richestcousin is a self made Acclaimed forex Billionaire with an unmatched abilities in discerni
Neural Odin
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
Grid Under Control
Hassane Zibara
Uzman Danışmanlar
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Uzman Danışmanlar
Exodia Project EUR/USD Overview Exodia Project EUR/USD is an Expert Advisor (EA) developed specifically for automated trading of the EUR/USD currency pair. This algorithmic trading system is designed to operate on the H1 (1-hour) timeframe and has demonstrated exceptional performance in historical backtesting. Technical Specifications Required Configuration Platform: MetaTrader 4 (MQL4) Currency Pair: EUR/USD only Timeframe: H1 (1 hour) Minimum Recommended Capital: $1,000 USD Version: 2.0 Conf
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Snow Eagle
Gianluca Guarino
Uzman Danışmanlar
SNOW EAGLE is ready to use, you don't have to change any parameters because it is already optimized in the best way. Live Performance Click here . Installation : Load on EURGBP chart ONLY . (if you are testing EA, you need to backtest on every single Symbols. This is an MT4 backtest limitation.) Currency pairs :   EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD. Timeframe:   M15. Minimum account balance:  500$. Broker:  The system is not affected by spread and slippage but it is preferable to use an ECN ac
Astron Eagle
Gianluca Guarino
Uzman Danışmanlar
ASTRON EAGLE is ready to use, you don't have to change any parameters because it is already optimized in the best way. Live Performance Click here . Installation : Load on GBPUSD . Currency pairs :   GBPUSD. Timeframe:   M15. Minimum account balance:  500$. Broker:  The system is not affected by spread and slippage but it is preferable to use an ECN account. Type of System: Trend-Following. ----------Settings--------- Close at pips Profit : Take profit in pips Fixed Lot Size : Set Fixed Lot v
Bank Averaging Scalper EA
Yaw Owusu Ampong
Uzman Danışmanlar
Bank Averaging Scalper EA  will turn your losing trades into winners using a unique hedging, averaging and martingale strategy. The algorithm the EA uses keeps drawdown to a very minimal level. Once the initial trade moves into negative territory, on change in signal, the recovery mechanism will kick in: it will place a limited amount of same directional trades at the signal, until all of them can be closed with a specified gain that has been input in the EA parameter. The EA will continue to tr
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Uzman Danışmanlar
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Breaking News
David Zouein
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Breaking News Expert Advisor is a state-of-the-art news trading system. The EA analyzes the market during the most critical news announcement periods and determines the entry levels based on the finding of price fluctuations during that periods. The direction of the trade is determined by the EA's clever adaptive system. The unique clever way the EA auto-manages your trades cuts drawdowns to the minimum enabling you to start with a low balance like $50. The EA has a minimum set of inputs for sim
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Uzman Danışmanlar
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Platinum Dragon EA
Evgenii Filippov
Uzman Danışmanlar
The EA opens two opposite orders, one of which is always closed with a profit , then the next pair of orders is placed. If the price goes in one direction, the adviser starts to increase profits, and losing trades increase the next lot, thereby closing all trades at the minimum profit. The Expert Advisor is well suited for overclocking a deposit on a cent account. Can be used on any pair. Options: Max Spread - Spread limit for opening the first orders. Lot - initial lot. MaxLot - Maximum lot. P
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Green Frog EA
Ramzi Abuwarda
Uzman Danışmanlar
Tanıtım: En İyi Profesyonel EA Uzmanı - Green Frog EA Forex ticaretinin hızla ve kararlı bir şekilde hareket ettiği dünyada, yanınızda güvenilir bir müttefik bulunmak fark yaratabilir. İşte karşınızda Green Frog EA: eşi benzeri olmayan bir hassasiyet ve verimlilik sunan en iyi profesyonel Expert Advisor (EA). Green Frog EA, forex endüstrisindeki yılların deneyimiyle birleşen son teknolojik ilerlemelerin bir kanıtıdır. Uzman traderlar ve yazılım mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından geli
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA   - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Long and Short PRO EA is an improved advisor Long and Short FREE EA (unfortunately, users down conduct assessments on purpose, so we had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advice will be improved in the future. One of the Yarukami Mnukakashi family of advisors for gold (XAUUSD). You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread
Sur Ron
Dmitry Shutov
Uzman Danışmanlar
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Xauusd snake
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Uzman Danışmanlar
Here's an attractive English description for your MT4 EA: XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision The Most Intelligent Predator in Automated Trading XAUUSD Snake isn't just another Expert Advisor: it's a precision-engineered machine designed to extract consistent profits from the world's most volatile and lucrative market - GOLD. Key Features: Over 90% Win Rate Proven algorithm with exceptional results Consistent performance across different market conditions Hi
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Scalping Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.05 (22)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .  This robot is perfect for traders who prefer the   scalping method   and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking fo
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Uzman Danışmanlar
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4, Meta Trader 4 platformunda altın ticareti için basit ve etkili bir Uzman Danışmandır (EA). Yapay Sinir Ağlarını kullanan bu EA, altın piyasasında (XAU/USD) scalping yapmak için tasarlanmıştır. AI Golden Jet Fighter GTX'in ana stratejisi, küçük fiyat dalgalanmalarını belirlemeye ve kısa zaman dilimlerinde kar elde etmek için pozisyonlar açmaya odaklanır. EA, piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve önceden tanımlanmış zarar durdurma ve kar alma s
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Velora EA – Grid ve Uyarlanabilir Trailing Breakout Sistemi Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır. Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır. Temel Güçler IVB Breakout Motoru:   Gelişmiş oyna
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Uzman Danışmanlar
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez. Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır. Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak iç
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Yazarın diğer ürünleri
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Aurum   EA   ben bir   Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Erişilebilir Sistem. Only 3 Copies of 10 Left  for 395 $   Next Price 999 $  Aurum KILAVUZU Sinyaller Komisyon Komisyoncusu İadesi Güncellemeler Bloğum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL/TP       Ve       Anla
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Razor EA    Tamamen Otomatiktir ve       Açık       Sistem       Düşme Koruması       Ve       Sabit       SL. Only 2 Copies of 10 Left  for 745 $  Next Price 1990 $   Sinyaller Rehber Komisyon İadesi Güncellemeler Bloğum Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Bu, BİR grafikte çalışan AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD üç döviz çifti için Çoklu Para Birimi stratejisidir. Algoritma, son 20
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NOVA EA   Bu   bir       Açık Optimizasyon Parametreleri ve Opsiyonel   Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Endeks Sistemi [DE40 / GER40]. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $ NOVA REHBERİ Sinyaller Komisyon Broker İadesi Güncellemeler Benim Blogum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL ve TP       Ve       S
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Zonda EA   ben   bir       Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Sistem. Only 6 Copies of 10 Left  for 390 $ Next Price 990 $  Zonda KILAVUZU Sinyaller Komisyon İadesi Güncellemeler Bloğum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL       Ve       Tam Anlaşma Takibi (FDT)   , DrawDo
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Uzman Danışmanlar
DOW KING EA   bu   bir       Tüm Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Erişilebilir Sistem. Only 5 Copies of 10 Left  for 445 $ Next Price 999 $   DOW King KILAVUZU Sinyaller Komisyon Komisyoncusu İadesi Güncellemeler Bloğum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL ve TP       Ve       Sanal      
The Bitcoin EA
Anton Kondratev
Uzman Danışmanlar
Bitcoin EA   Bu   bir       Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Sistem. Only 4 Copies of 10 Left  for 345 $  Next Price 990 $  Bitcoin EA REHBERİ Sinyaller Komisyon İadesi Güncellemeler Benim Blogum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart    BTCUSD   M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL       Ve       Tam İşlem Takip Mekanizmas
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Uzman Danışmanlar
REVERA EA,   EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA REHBERİ Sinyaller Komisyon Broker İadesi Güncellemeler Benim Blogum Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590 $  Bu       bir       Çoklu   Par
Filtrele:
wibufx_48
124
wibufx_48 2022.11.12 04:46 
 

the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.

İncelemeye yanıt