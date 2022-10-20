Razor MT 4
Razor EA é totalmente automatizado e Abrir Sistema com Proteção contra saque e Fixo SL.
Esta é uma estratégia multimoeda para três pares de moedas AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD que funciona em UM gráfico.
O algoritmo passa facilmente na verificação com base nas Cotações Reais MT5 dos últimos 20 anos!
Esta é uma estratégia muito confiável e de longo prazo que traz lucro todos os meses.
O sistema possui um SL comum e permite adicionar até 6 negociações adicionais durante um rebaixamento para aumentar ainda mais seus lucros.
O algoritmo tem configurações WAKA bônus que permitem economizar até $ 2.400.
O sistema possui proteção contra hacking, proteção contra slippage e grandes spreads.
O algoritmo se adapta automaticamente a grandes spreads e possui parâmetros totalmente abertos.
Você sempre pode otimizar e criar suas próprias configurações para outros pares de moedas, como ouro.
O sistema usa reversão à média de mercado e possui um FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF) integrado
O algoritmo é capaz de funcionar com PropFirms e FTMO para MT5, para isso temos configurações especiais.
O mecanismo permite adaptar-se a qualquer condição da corretora em tempo real (ABRT).
Usamos um filtro de volatilidade de mercado, o que nos permite encontrar as entradas de mercado mais precisas.
Para PCs fracos, você pode usar o modo 1OHLC para uma verificação rápida (menos precisa).
Recomendações
- O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Eu recomendo usar uma boa corretora RAW/Pro/ECN;
- O sistema lê constantemente todos os indicadores da corretora, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- O consultor utiliza cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com alavancagem baixa (1:70 e abaixo) pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.
- Contate-me para recomendações personalizadas.
the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.