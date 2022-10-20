Razor MT 4

Razor EA é totalmente automatizado e Abrir Sistema com Proteção contra saque e Fixo SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Esta é uma estratégia multimoeda para três pares de moedas AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD que funciona em UM gráfico.

O algoritmo passa facilmente na verificação com base nas Cotações Reais MT5 dos últimos 20 anos!

Esta é uma estratégia muito confiável e de longo prazo que traz lucro todos os meses.

O sistema possui um SL comum e permite adicionar até 6 negociações adicionais durante um rebaixamento para aumentar ainda mais seus lucros.

O algoritmo tem configurações WAKA bônus que permitem economizar até $ 2.400.





O sistema possui proteção contra hacking, proteção contra slippage e grandes spreads.

O algoritmo se adapta automaticamente a grandes spreads e possui parâmetros totalmente abertos.

Você sempre pode otimizar e criar suas próprias configurações para outros pares de moedas, como ouro.

O sistema usa reversão à média de mercado e possui um FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF) integrado



O algoritmo é capaz de funcionar com PropFirms e FTMO para MT5, para isso temos configurações especiais.

O mecanismo permite adaptar-se a qualquer condição da corretora em tempo real (ABRT).

Usamos um filtro de volatilidade de mercado, o que nos permite encontrar as entradas de mercado mais precisas.

Para PCs fracos, você pode usar o modo 1OHLC para uma verificação rápida (menos precisa).





Recomendações

O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Eu recomendo usar uma boa corretora RAW/Pro/ECN;

O sistema lê constantemente todos os indicadores da corretora, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O consultor utiliza cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com alavancagem baixa (1:70 e abaixo) pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.

Contate-me para recomendações personalizadas.




