Razor MT 4

Razor EA ist ein vollautomatisches und Offen System mit Drawdown-Schutz Und Fest SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Dies ist eine Mehrwährungsstrategie für drei Währungspaare AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, die auf EINEM Diagramm funktioniert.

Der Algorithmus besteht die Verifizierung basierend auf Real Quotes MT5 der letzten 20 Jahre problemlos!

Dies ist eine sehr zuverlässige und langfristige Strategie, die jeden Monat Gewinn bringt.

Das System verfügt über einen gemeinsamen SL und ermöglicht es Ihnen, während eines Drawdowns bis zu 6 zusätzliche Trades hinzuzufügen, um Ihre Gewinne weiter zu steigern.

Der Algorithmus verfügt über Bonus-WAKA-Einstellungen, mit denen Sie bis zu 2400 $ sparen können.





Das System verfügt über Schutz vor Hacking, Slippage und großen Spreads.

Der Algorithmus passt sich automatisch an große Spreads an und verfügt über völlig offene Parameter.

Sie können jederzeit Ihre eigenen Einstellungen für andere Währungspaare, wie zum Beispiel Gold, optimieren und erstellen.

Das System nutzt die Umkehrung des Marktmittelwerts und verfügt über einen integrierten FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF).



Der Algorithmus kann mit PropFirms und FTMO für MT5 arbeiten, dafür haben wir spezielle Einstellungen.

Der Mechanismus ermöglicht eine Anpassung an beliebige Brokerbedingungen in Echtzeit (ABRT).

Wir verwenden einen Marktvolatilitätsfilter, der es uns ermöglicht, die genauesten Markteinträge zu finden.

Bei schwachen PCs können Sie den 1OHLC-Modus für eine schnelle (weniger genaue) Prüfung verwenden.





Empfehlungen

Der Algorithmus reagiert möglicherweise empfindlich auf Spread und Slippage. Ich empfehle die Verwendung eines guten RAW/Pro/ECN-Brokers;

Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu nutzen.

Der Berater verwendet eine adaptive Lotgrößenberechnung, aber bei niedrigem Leverage (1:70 und weniger) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit Margin-Anforderungen kommen.

Kontaktieren Sie mich für personalisierte Empfehlungen.







