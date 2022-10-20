Razor MT 4
- Experts
- Anton Kondratev
- 버전: 8.55
- 업데이트됨: 29 8월 2025
- 활성화: 7
Razor EA 완전 자동화되어 있으며 열려 있는 시스템 하락 보호 그리고 결정된 SL.
이것은 하나의 차트에서 작동하는 세 가지 통화 쌍 AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD에 대한 다중 통화 전략입니다.
알고리즘은 지난 20년 동안의 Real Quotes MT5를 기반으로 한 검증을 쉽게 통과했습니다!
이는 매달 수익을 가져오는 매우 신뢰할 수 있고 장기적인 전략입니다.
이 시스템에는 하나의 공통 SL이 있으며 손실 기간 동안 최대 6개의 추가 거래를 추가하여 수익을 더욱 늘릴 수 있습니다.
alg-orithm에는 최대 $2400까지 절약할 수 있는 보너스 WAKA 설정이 있습니다.
이 시스템은 해킹 방지, 미끄러짐 방지 및 대규모 확산 방지 기능을 갖추고 있습니다.
알고리즘은 대규모 스프레드에 자동으로 적응하며 완전히 개방된 매개변수를 갖습니다.
금과 같은 다른 통화 쌍에 대해서는 언제든지 자신만의 설정을 최적화하고 생성할 수 있습니다.
시스템은 시장 평균 회귀를 사용하며 시스템에는 FOMC/NonFarm Strong News Filter(SNF)가 내장되어 있습니다.
알고리즘은 MT5용 PropFirms 및 FTMO와 함께 작동할 수 있으며 이를 위해 특별한 설정이 있습니다.
이 메커니즘을 사용하면 모든 브로커 조건에 실시간으로 적응할 수 있습니다(ABRT).
우리는 시장 변동성 필터를 사용하여 가장 정확한 시장 항목을 찾을 수 있습니다.
약한 PC의 경우 1OHLC 모드를 사용하여 빠른 (덜 정확한) 검사를 수행할 수 있습니다.
권장사항
- 알고리즘은 확산과 미끄러짐에 민감할 수 있습니다. 나는 좋은 RAW/Pro/ECN 브로커를 사용하는 것을 권장합니다.
- 시스템은 모든 브로커 지표를 지속적으로 읽으므로 VPS 24/7을 사용하는 것이 좋습니다.
- 고문은 적응형 로트 크기 계산을 사용하지만 레버리지가 낮으면(1:70 이하) 자본이 적은 계좌의 마진 요구 사항에 문제가 있을 수 있습니다.
- 맞춤형 추천을 받으려면 저에게 연락하세요.
the second ea that I bought after Divo, the author is very nice to talk to, all suggestions are welcome and will definitely be added to the next update. so far razor in pair audcad winrate 100%, good job anton 2 thumbs up.