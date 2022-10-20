Razor MT 4

Razor EA 완전 자동화되어 있으며 열려 있는 시스템 하락 보호 그리고 결정된 SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

이것은 하나의 차트에서 작동하는 세 가지 통화 쌍 AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD에 대한 다중 통화 전략입니다.

알고리즘은 지난 20년 동안의 Real Quotes MT5를 기반으로 한 검증을 쉽게 통과했습니다!

이는 매달 수익을 가져오는 매우 신뢰할 수 있고 장기적인 전략입니다.

이 시스템에는 하나의 공통 SL이 있으며 손실 기간 동안 최대 6개의 추가 거래를 추가하여 수익을 더욱 늘릴 수 있습니다.

alg-orithm에는 최대 $2400까지 절약할 수 있는 보너스 WAKA 설정이 있습니다.



이 시스템은 해킹 방지, 미끄러짐 방지 및 대규모 확산 방지 기능을 갖추고 있습니다.

알고리즘은 대규모 스프레드에 자동으로 적응하며 완전히 개방된 매개변수를 갖습니다.

금과 같은 다른 통화 쌍에 대해서는 언제든지 자신만의 설정을 최적화하고 생성할 수 있습니다.

시스템은 시장 평균 회귀를 사용하며 시스템에는 FOMC/NonFarm Strong News Filter(SNF)가 내장되어 있습니다.



알고리즘은 MT5용 PropFirms 및 FTMO와 함께 작동할 수 있으며 이를 위해 특별한 설정이 있습니다.

이 메커니즘을 사용하면 모든 브로커 조건에 실시간으로 적응할 수 있습니다(ABRT).

우리는 시장 변동성 필터를 사용하여 가장 정확한 시장 항목을 찾을 수 있습니다.

약한 PC의 경우 1OHLC 모드를 사용하여 빠른 (덜 정확한) 검사를 수행할 수 있습니다.





권장사항

알고리즘은 확산과 미끄러짐에 민감할 수 있습니다. 나는 좋은 RAW/Pro/ECN 브로커를 사용하는 것을 권장합니다.

시스템은 모든 브로커 지표를 지속적으로 읽으므로 VPS 24/7을 사용하는 것이 좋습니다.

고문은 적응형 로트 크기 계산을 사용하지만 레버리지가 낮으면(1:70 이하) 자본이 적은 계좌의 마진 요구 사항에 문제가 있을 수 있습니다.

맞춤형 추천을 받으려면 저에게 연락하세요.







