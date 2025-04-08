¿Qué es Lorem Ipsum? Lorem Ipsum es simplemente el texto ficticio de la industria tipográfica. Lorem Ipsum ha sido el texto ficticio estándar de la industria desde el siglo XVI, cuando un impresor desconocido tomó una galera de tipos y la mezcló para hacer un libro de muestras tipográficas. Ha sobrevivido no sólo a cinco siglos, sino también al salto a la composición electrónica, permaneciendo esencialmente inalterado. Se popularizó en los años 60 con la aparición de las hojas Letraset, que contenían pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con programas de autoedición como Aldus PageMaker, que incluían versiones de Lorem Ipsum.

¿Por qué lo utilizamos? Es un hecho probado desde hace tiempo que el lector se distrae del contenido legible de una página cuando mira su maquetación. La razón de utilizar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, a diferencia de utilizar "Contenido aquí, contenido aquí", lo que hace que parezca un inglés legible. Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web utilizan ahora Lorem Ipsum como modelo de texto por defecto, y una búsqueda de "lorem ipsum" descubrirá muchos sitios web aún en pañales. A lo largo de los años han evolucionado varias versiones, a veces por accidente, a veces a propósito (inyectando humor y cosas por el estilo).

¿De dónde viene? En contra de la creencia popular, Lorem Ipsum no es un texto cualquiera. Tiene su origen en un texto de la literatura latina clásica del año 45 a.C., es decir, más de 2000 años. Richard McClintock, profesor de latín del Hampden-Sydney College de Virginia, buscó una de las palabras latinas más oscuras, consectetur, en un pasaje de Lorem Ipsum, y repasando las citas de la palabra en la literatura clásica, descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum procede de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" (Los extremos del bien y del mal) de Cicerón, escrito en el año 45 a.C.. Este libro es un tratado sobre la teoría de la ética, muy popular durante el Renacimiento. La primera línea de Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", procede de una línea de la sección 1.10.32. A continuación se reproduce, para los interesados, el trozo estándar de Lorem Ipsum utilizado desde el siglo XVI. Las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" de Cicerón también se reproducen en su forma original exacta, acompañadas de versiones inglesas de la traducción de 1914 de H. Rackham.