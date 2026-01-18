Was ist Lorem Ipsum? Lorem Ipsum ist einfach der Blindtext der Druck- und Setzerindustrie. Lorem Ipsum ist der Standard-Blindtext der Branche seit 1500, als ein unbekannter Drucker eine Druckfahne nahm und sie zu einem Buch mit Schriftproben zusammensetzte. Es hat nicht nur fünf Jahrhunderte, sondern auch den Sprung zum elektronischen Schriftsatz überlebt und ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Populär wurde es in den 1960er Jahren mit der Veröffentlichung von Letraset-Bögen, die Lorem Ipsum-Passagen enthielten, und in jüngerer Zeit mit Desktop-Publishing-Software wie Aldus PageMaker, die Versionen von Lorem Ipsum enthält.

Warum verwenden wir es? Es ist eine altbekannte Tatsache, dass ein Leser vom lesbaren Inhalt einer Seite abgelenkt wird, wenn er das Layout betrachtet. Der Grund für die Verwendung von Lorem Ipsum ist, dass es eine mehr oder weniger normale Verteilung der Buchstaben hat, im Gegensatz zur Verwendung von "Inhalt hier, Inhalt da", wodurch es wie lesbares Englisch aussieht. Viele Desktop-Publishing-Pakete und Webseiten-Editoren verwenden Lorem Ipsum als Standardtext, und eine Suche nach "lorem ipsum" führt zu vielen Websites, die noch in den Kinderschuhen stecken. Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Versionen herausgebildet, manchmal aus Versehen, manchmal absichtlich (Humor und ähnliches).

Woher kommt es? Entgegen der landläufigen Meinung ist Lorem Ipsum nicht einfach ein beliebiger Text. Es hat seine Wurzeln in einem Stück klassischer lateinischer Literatur aus dem Jahr 45 v. Chr., ist also über 2000 Jahre alt. Richard McClintock, Lateinprofessor am Hampden-Sydney College in Virginia, hat eines der obskureren lateinischen Wörter, consectetur, in einer Lorem-Ipsum-Passage nachgeschlagen und bei der Durchsicht der Zitate des Wortes in der klassischen Literatur die unzweifelhafte Quelle entdeckt. Lorem Ipsum stammt aus den Abschnitten 1.10.32 und 1.10.33 des Buches "de Finibus Bonorum et Malorum" (Die Grenzen des Guten und des Bösen) von Cicero aus dem Jahr 45 v. Chr. Dieses Buch ist eine Abhandlung über die Theorie der Ethik, die in der Renaissance sehr beliebt war. Die erste Zeile von Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet...", stammt aus einer Zeile in Abschnitt 1.10.32. Das seit 1500 verwendete Standardstück von Lorem Ipsum wird im Folgenden für Interessierte wiedergegeben. Die Abschnitte 1.10.32 und 1.10.33 aus "de Finibus Bonorum et Malorum" von Cicero sind ebenfalls in ihrer genauen Originalform wiedergegeben, begleitet von englischen Versionen aus der Übersetzung von H. Rackham aus dem Jahr 1914.