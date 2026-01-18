Est930

Was ist Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum ist einfach der Blindtext der Druck- und Setzerindustrie. Lorem Ipsum ist der Standard-Blindtext der Branche seit 1500, als ein unbekannter Drucker eine Druckfahne nahm und sie zu einem Buch mit Schriftproben zusammensetzte. Es hat nicht nur fünf Jahrhunderte, sondern auch den Sprung zum elektronischen Schriftsatz überlebt und ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Populär wurde es in den 1960er Jahren mit der Veröffentlichung von Letraset-Bögen, die Lorem Ipsum-Passagen enthielten, und in jüngerer Zeit mit Desktop-Publishing-Software wie Aldus PageMaker, die Versionen von Lorem Ipsum enthält.

Warum verwenden wir es?

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass ein Leser vom lesbaren Inhalt einer Seite abgelenkt wird, wenn er das Layout betrachtet. Der Grund für die Verwendung von Lorem Ipsum ist, dass es eine mehr oder weniger normale Verteilung der Buchstaben hat, im Gegensatz zur Verwendung von "Inhalt hier, Inhalt da", wodurch es wie lesbares Englisch aussieht. Viele Desktop-Publishing-Pakete und Webseiten-Editoren verwenden Lorem Ipsum als Standardtext, und eine Suche nach "lorem ipsum" führt zu vielen Websites, die noch in den Kinderschuhen stecken. Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Versionen herausgebildet, manchmal aus Versehen, manchmal absichtlich (Humor und ähnliches).


Woher kommt es?

Entgegen der landläufigen Meinung ist Lorem Ipsum nicht einfach ein beliebiger Text. Es hat seine Wurzeln in einem Stück klassischer lateinischer Literatur aus dem Jahr 45 v. Chr., ist also über 2000 Jahre alt. Richard McClintock, Lateinprofessor am Hampden-Sydney College in Virginia, hat eines der obskureren lateinischen Wörter, consectetur, in einer Lorem-Ipsum-Passage nachgeschlagen und bei der Durchsicht der Zitate des Wortes in der klassischen Literatur die unzweifelhafte Quelle entdeckt. Lorem Ipsum stammt aus den Abschnitten 1.10.32 und 1.10.33 des Buches "de Finibus Bonorum et Malorum" (Die Grenzen des Guten und des Bösen) von Cicero aus dem Jahr 45 v. Chr. Dieses Buch ist eine Abhandlung über die Theorie der Ethik, die in der Renaissance sehr beliebt war. Die erste Zeile von Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet...", stammt aus einer Zeile in Abschnitt 1.10.32.

Das seit 1500 verwendete Standardstück von Lorem Ipsum wird im Folgenden für Interessierte wiedergegeben. Die Abschnitte 1.10.32 und 1.10.33 aus "de Finibus Bonorum et Malorum" von Cicero sind ebenfalls in ihrer genauen Originalform wiedergegeben, begleitet von englischen Versionen aus der Übersetzung von H. Rackham aus dem Jahr 1914.

Wo kann ich welche bekommen?

Es gibt viele Variationen von Lorem Ipsum, aber die meisten sind in irgendeiner Form verändert worden, z. B. durch eingefügten Humor oder durch willkürliche Wörter, die nicht einmal annähernd glaubwürdig wirken. Wenn Sie eine Lorem-Ipsum-Passage verwenden wollen, müssen Sie sicher sein, dass in der Mitte des Textes nichts Peinliches versteckt ist. Alle Lorem-Ipsum-Generatoren im Internet neigen dazu, vordefinierte Abschnitte nach Bedarf zu wiederholen, so dass dies der erste echte Generator im Internet ist. Er verwendet ein Wörterbuch mit über 200 lateinischen Wörtern, kombiniert mit einer Handvoll Mustersatzstrukturen, um Lorem Ipsum zu erzeugen, das vernünftig aussieht. Das generierte Lorem Ipsum ist daher immer frei von Wiederholungen, eingefügtem Humor oder untypischen Wörtern usw.

Empfohlene Produkte
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (119)
Experten
NODE Neural EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für EURUSD , der eine neuronale Netzwerktechnologie nutzt, um die besten Marktchancen zu filtern und den automatisierten Handel so weit wie möglich zu vereinfachen. Er wurde entwickelt, um von Anfang an leicht bedienbar zu sein: Sie installieren ihn, stellen das Risiko ein und lassen die interne Logik Ein- und Ausstiege konsequent verwalten. Bevor Sie starten, empfehlen wir, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, um alle Einstellungen und di
FREE
Simple Strategy Grid Pro
Vladimir Kuzmin
Experten
Simple Strategy Grid Pro ist ein Trading Advisor, der vier Indikatoren (RSI, Stochastik, MACD, ADX) in einer gitterbasierten Strategie kombiniert. Dank seiner flexiblen Einstellungen und Automatisierung ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet. Strategie Der Advisor geht Trades ein, wenn das Signal von FALSCH auf WAHR wechselt, wobei RSI > 50, Stochastik > 50, MACD über der Signallinie und ADX > 25 für Long-Positionen (umgekehrt für Short-Positionen) verwendet werden.
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Experten
Gewinnbringende statistische Arbitrage und Mean-Reversion-Algorithmus Dieser Expert Advisor implementiert den bewährten Pairs Trading-Algorithmus - eine klassische quantitative Handelsstrategie, die auf statistischer Arbitrage und Mean Reversion basiert. Der EA identifiziert das optimale Absicherungsverhältnis zwischen zwei korrelierten Handelssymbolen, um einen synthetischen stationären Spread zu konstruieren. Er überwacht kontinuierlich die Abweichung dieses Spreads von seinem Mittelwert und
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
CandleSignalEA
Ilia Stavrov
Experten
CandleSignalEA ist ein hochfrequenter Handels-Expert Advisor, der für Scalping auf niedrigen Zeitebenen (hauptsächlich M1) konzipiert ist. Er ist auf hochvolatile Instrumente wie Gold (XAU/USD) optimiert und generiert zahlreiche kleine profitable Trades. Da die Strategie empfindlich auf Marktrauschen und starke Kursbewegungen reagiert, ist sie besonders effektiv bei engen Spreads und geringen Handelskosten. Der EA ist vollständig autonom: Er unterstützt dynamisches Trailing-Stop, Anpassung der
FREE
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA - Kapitalschutz an erster Stelle, Handel an zweiter Stelle X TrendFilter EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine Regel über alles verstehen: Schutz des Kontos vor der Jagd nach Gewinn. Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu handeln. Er ist so konzipiert, dass er nur dann handelt, wenn di
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Bohemia Gold MT5
Vladislav Taska
Experten
Bohemia Gold MT5 ist ein Adaptive Trend & Volatility EA , ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen , Trenderkennung , volatilitätsbasiertes Risikomanagement und fortschrittliches Handelsmanagement , um sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA verlässt sich nicht auf einfache Indikator-Crossovers oder Scalping-Techniken. Stattdessen verwendet er eine Stillogik, die sich auf T
FREE
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experten
Vroc_Scalper Expert Advisor Trend Follower basierend auf dem gleichnamigen Indikator. Es funktioniert auf allen Währungspaaren, aber führt auf EURUSD M5 . Der EA verwendet Take Profit und Stop Loss. Stop Loss ist in der Einzahlungswährung und nicht in Pips vorgesehen. Durchschnittliche Positionen werden geöffnet, wenn der Markt in die entgegengesetzte Richtung geht, aber alle geschlossen, um den maximalen Verlust eingegeben oder Take Profit getroffen. Die Standardeinstellungen sind durch den "Fo
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
Utilitys
Fox Wave Pro Copier - Professioneller Multi-Master Handelskopierer Kopieren Sie Trades von mehreren Master-Konten gleichzeitig mit fortschrittlichem Risikomanagement Hauptmerkmale Multi-Master Architektur Kopieren von einer unbegrenzten Anzahl von Master-Konten gleichzeitig Automatische Erkennung von Master-Konten oder manuelle Konfiguration Echtzeit-Handelssynchronisation über das Dateisystem Unabhängiges Risikomanagement für jeden Master Erweitertes Risikomanagement Individuelle Risikoein
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Veltrix Gold EA
Abraheem Husayn Abraheem Saed
Experten
**Veltrix Gold EA - Fortgeschrittener automatisierter Expert Advisor für den Handel** Veltrix Gold EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform optimiert ist. Er kombiniert Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen. ### Key Features: - Optimiert für Gold (XAUUSD) - Kompatibel mit MetaTrader 5 - Verwendet fortschri
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experten
EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5 Typ: Expert Advisor (MT5) ️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen) Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion. Leistung, Handelsfrequenz und Erge
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experten
News Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit EURUSD - GBPUSD - XAUUSD Paaren, die Ihre Positionen während der Nachrichten positionieren.  Entwickelt von einem erfahrener Händler mit über 17 Jahren Handelserfahrung. News Scalper EA nutzt einen Nachrichtenkalender von der MQL5 und handelt nach denen. Mit ausgeklügelte Strategie und Risikomanagement sichert der EA Ihre Positionen von größeren Verlusten! News Scalper EA lässt   nach Zeit eingestellten SL (1 Minute, geplant), wenn die Po
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
American Dream MT5 Hebelroboter: Extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Der Roboter zielt darauf ab, aus 10 USD in kürzester Zeit 100.000 USD zu machen. Daher sind Hebelwirkung und Risiko maximal, aber kontrollierbar. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Bei bewusster Nutzung könnte er jedoch der beste Roboter Ihres Lebens sein, und S
Bar Follow EA
Aurelio Miguel Machado Da Silva
1 (1)
Experten
Dieser Roboter hat den Zweck, zugunsten von Kraftstangen zu arbeiten, die Größe der Kraftstange kann konfiguriert werden, das Takeprofit und der Stoploss können von den Benutzern definiert oder automatisch vom Roboter platziert werden (in diesem Fall sind die Takeprofit- und Stoploss-Ziele die Größe des vorherigen Balkens). Die in den Parametern definierten Werte müssen entsprechend den Anforderungen der Benutzer geändert werden. 
FREE
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Experten
Dies ist ein langfristig stabiler und profitabler EA für den Goldhandel, der traditionelle technische Indikatoren verwendet und KI für einen adaptiven EA nutzt. Neuer EA-Aktionspreis: 199 $   →   $ 249 Charakteristisch eine Bestellung nach der anderen fester Stop-Loss adaptiv Nachthandel Schlupf optimieren Nachrichtenfilter Geeignet zum Bestehen von FTMO, DARWINEX Zero Kann mit anderen EAs verwendet werden Objektorientierte Programmierung, das Programm-Framework wurde 5 Jahre lang getestet Sign
The Chicken Trader
Dimitrios Dimas
Experten
Der Hühnerhändler Beschreibung : Der Chicken Trader ist ein skurriler und unterhaltsamer Handelsalgorithmus, der von der viralen "Trading Chicken"-Sensation in den sozialen Medien inspiriert wurde. Dieser Expert Advisor (EA) ahmt den unberechenbaren Handelsstil des berühmten Huhns nach und bietet einen unbeschwerten Ansatz für den Handel. Merkmale : Zufällige Marktausrichtung : Der EA wählt nach dem Zufallsprinzip, ob er einen Kauf- oder Verkaufshandel platziert. Session-Auswahl : Er wählt na
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Spulse EMA DCA
Md Abdul Manann
5 (1)
Experten
Spulse EMA DCA EA - Fortgeschrittener Grid-Handels-Experte mit intelligenten Filtern Ein kostenloser, leistungsstarker und hochgradig anpassbarer Grid-Handels-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, ausgestattet mit fortschrittlichen Risikomanagement- und Filterfunktionen. Der Spulse EMA DCA EA wurde für Trader entwickelt, die eine präzise Kontrolle über ihre automatisierten Grid-Strategien wünschen. Er kombiniert einen klassischen, auf der EMA basierenden Einstieg mit einem ausgeklügelten Dollar-
FREE
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
ICT killzones with fvgs
Ahmed Esmat Omer Eisa
Indikatoren
Indikator Beschreibung Dieser Indikator zeichnet rot umrandete Rechtecke während bestimmter täglicher ICT Kill Zones (EST): 3:00 - 4:00 UHR EST 10:00 - 11:00 UHR EST 2:00 - 3:00 UHR EST Während jedes aktiven Zeitfensters erstellt der Indikator automatisch Rechtecke und hebt Fair Value Gaps (FVGs) hervor , die sich kurz vor und während der ausgewählten Kill Zones gebildet haben, einschließlich der jüngsten früheren FVGs für zusätzliche Zusammenflüsse. Die Kill Zones wurden nach den Konzepten de
FREE
Clean Smart Sessions
Ahmed Esmat Omer Eisa
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Clean, Smart Sessions ist ein professioneller Indikator für Handelssitzungen, der Händlern eine klare, genaue und übersichtliche Darstellung der aktiven Marktsitzungen direkt auf dem Chart bietet. Der Indikator erkennt und zeigt die aktive Handelssitzung (Asien, London und New York) dynamisch und in Echtzeit an, indem er eine saubere Sitzungsbox zeichnet, die kontinuierlich aktualisiert wird, um die wahren Höchst- und Tiefstwerte der Sitzung wiederzugeben. Wenn sich Si
FREE
