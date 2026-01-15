XAU Dominion EA
- Asesores Expertos
- Samson Adekunle Okunola
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
XAU Dominion EA — Expert Advisor profesional de trading en Oro para cuentas Prop Firm
XAU Dominion EA es un Expert Advisor disciplinado y basado en reglas para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders serios de Oro (XAUUSD), con un fuerte enfoque en gestión de riesgo y cumplimiento de normas de Prop Firms.
Este EA no es un sistema para “hacerse rico rápidamente”.
Está creado para traders que valoran la estructura, la consistencia y la protección del capital.
🔑 NOTA IMPORTANTE (LEER ANTES DE COMPRAR)
Inmediatamente después de adquirir este EA, puedes contactarme directamente si tu Prop Firm no permite las condiciones predeterminadas del indicador.
Puedes:
-
Ajustar el período de la SMA rápida o lenta a un valor similar
-
O escribirme y te recomendaré configuraciones compatibles según las reglas específicas de tu Prop Firm
Esta flexibilidad hace que XAU Dominion EA sea adaptable a diferentes condiciones de Prop Firms.
⚙️ LÓGICA CENTRAL DE TRADING (SIMPLE Y DISCIPLINADA)
-
Opera solo XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
Estrategia SOLO BUY (compras)
-
Entrada basada en un cruce claro de SMA (SMA 5 por encima de SMA 100)
-
Un ciclo de trading a la vez — sin sobreoperar
-
Entradas adicionales (scale-in) permitidas solo en retrocesos controlados
-
Todas las entradas comparten una única zona de stop-loss para un control preciso del riesgo
Esto mantiene el trading limpio, predecible y profesional.
🛡 DISEÑADO PARA LAS REGLAS DE PROP FIRMS
XAU Dominion EA incluye múltiples sistemas de protección de capital, lo que lo hace adecuado para la mayoría de las Prop Firms:
-
Control de drawdown máximo total
-
Protección de drawdown diario
-
Kill-switch opcional por pérdida flotante
-
Bloqueo opcional de objetivo de ganancias
-
Sistema de trailing stop para gestión de operaciones
-
Tamaño de lote basado en riesgo (% del balance)
👉 La configuración por defecto es compatible con la mayoría de las Prop Firms
👉 Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $10,000
Cuentas más pequeñas pueden funcionar, pero $10k+ ofrece mayor estabilidad y tolerancia a las reglas.
📊 EXPECTATIVAS REALISTAS (MUY IMPORTANTE)
Este EA está diseñado para:
-
Traders serios
-
Challenges de Prop Firms y cuentas fondeadas
-
Consistencia a largo plazo, no apuestas
Los resultados dependen de:
-
Condiciones del mercado
-
Ejecución del broker
-
Spreads y deslizamiento
-
Uso correcto del riesgo
No existen ganancias garantizadas, y las pérdidas forman parte del trading.
XAU Dominion EA prioriza el control del riesgo primero, las ganancias después.
🧪 RECOMENDACIONES DE BACKTESTING
-
La estructura del EA se basa en el comportamiento actual del mercado del Oro
-
Realiza backtests con al menos 12 meses de datos
-
Usa datos tick reales para mayor precisión
-
La lógica refleja cómo el Oro ha sido operado por instituciones en condiciones recientes
👉 Siempre prueba el EA con tu broker antes de operar en real.
⭐ POR QUÉ XAU DOMINION EA SE DESTACA
✔ Diseñado pensando en Prop Firms
✔ Trading de un solo ciclo (sin acumulación de señales)
✔ Stop-loss compartido para entradas escalonadas
✔ Configuraciones flexibles para cumplimiento
✔ Lógica limpia, sin sobrecarga de indicadores
✔ Enfocado en disciplina, no en hype
⏳ AVISO DE OFERTA LIMITADA
⚠️ El precio actual está disponible solo para los primeros 10 compradores
Una vez ocupados los 10 cupos, el precio aumentará.
Esto es para:
-
Mantener la exclusividad
-
Reducir la saturación de la estrategia
-
Brindar mejor soporte a los primeros usuarios