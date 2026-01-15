XAU Dominion EA — Expert Advisor profesional de trading en Oro para cuentas Prop Firm

XAU Dominion EA es un Expert Advisor disciplinado y basado en reglas para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders serios de Oro (XAUUSD), con un fuerte enfoque en gestión de riesgo y cumplimiento de normas de Prop Firms.

Este EA no es un sistema para “hacerse rico rápidamente”.

Está creado para traders que valoran la estructura, la consistencia y la protección del capital.

🔑 NOTA IMPORTANTE (LEER ANTES DE COMPRAR)

Inmediatamente después de adquirir este EA, puedes contactarme directamente si tu Prop Firm no permite las condiciones predeterminadas del indicador.

Puedes:

Ajustar el período de la SMA rápida o lenta a un valor similar

O escribirme y te recomendaré configuraciones compatibles según las reglas específicas de tu Prop Firm

Esta flexibilidad hace que XAU Dominion EA sea adaptable a diferentes condiciones de Prop Firms.

⚙️ LÓGICA CENTRAL DE TRADING (SIMPLE Y DISCIPLINADA)

Opera solo XAUUSD

Marco temporal: H1

Estrategia SOLO BUY (compras)

Entrada basada en un cruce claro de SMA (SMA 5 por encima de SMA 100)

Un ciclo de trading a la vez — sin sobreoperar

Entradas adicionales (scale-in) permitidas solo en retrocesos controlados

Todas las entradas comparten una única zona de stop-loss para un control preciso del riesgo

Esto mantiene el trading limpio, predecible y profesional.

🛡 DISEÑADO PARA LAS REGLAS DE PROP FIRMS

XAU Dominion EA incluye múltiples sistemas de protección de capital, lo que lo hace adecuado para la mayoría de las Prop Firms:

Control de drawdown máximo total

Protección de drawdown diario

Kill-switch opcional por pérdida flotante

Bloqueo opcional de objetivo de ganancias

Sistema de trailing stop para gestión de operaciones

Tamaño de lote basado en riesgo (% del balance)

👉 La configuración por defecto es compatible con la mayoría de las Prop Firms

👉 Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $10,000

Cuentas más pequeñas pueden funcionar, pero $10k+ ofrece mayor estabilidad y tolerancia a las reglas.

📊 EXPECTATIVAS REALISTAS (MUY IMPORTANTE)

Este EA está diseñado para:

Traders serios

Challenges de Prop Firms y cuentas fondeadas

Consistencia a largo plazo, no apuestas

Los resultados dependen de:

Condiciones del mercado

Ejecución del broker

Spreads y deslizamiento

Uso correcto del riesgo

No existen ganancias garantizadas, y las pérdidas forman parte del trading.

XAU Dominion EA prioriza el control del riesgo primero, las ganancias después.

🧪 RECOMENDACIONES DE BACKTESTING

La estructura del EA se basa en el comportamiento actual del mercado del Oro

Realiza backtests con al menos 12 meses de datos

Usa datos tick reales para mayor precisión

La lógica refleja cómo el Oro ha sido operado por instituciones en condiciones recientes

👉 Siempre prueba el EA con tu broker antes de operar en real.

⭐ POR QUÉ XAU DOMINION EA SE DESTACA

✔ Diseñado pensando en Prop Firms

✔ Trading de un solo ciclo (sin acumulación de señales)

✔ Stop-loss compartido para entradas escalonadas

✔ Configuraciones flexibles para cumplimiento

✔ Lógica limpia, sin sobrecarga de indicadores

✔ Enfocado en disciplina, no en hype

⏳ AVISO DE OFERTA LIMITADA

⚠️ El precio actual está disponible solo para los primeros 10 compradores

Una vez ocupados los 10 cupos, el precio aumentará.

Esto es para: