XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Expert Advisor profesional de trading en Oro para cuentas Prop Firm

XAU Dominion EA es un Expert Advisor disciplinado y basado en reglas para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders serios de Oro (XAUUSD), con un fuerte enfoque en gestión de riesgo y cumplimiento de normas de Prop Firms.

Este EA no es un sistema para “hacerse rico rápidamente”.
Está creado para traders que valoran la estructura, la consistencia y la protección del capital.

🔑 NOTA IMPORTANTE (LEER ANTES DE COMPRAR)

Inmediatamente después de adquirir este EA, puedes contactarme directamente si tu Prop Firm no permite las condiciones predeterminadas del indicador.

Puedes:

  • Ajustar el período de la SMA rápida o lenta a un valor similar

  • O escribirme y te recomendaré configuraciones compatibles según las reglas específicas de tu Prop Firm

Esta flexibilidad hace que XAU Dominion EA sea adaptable a diferentes condiciones de Prop Firms.

⚙️ LÓGICA CENTRAL DE TRADING (SIMPLE Y DISCIPLINADA)

  • Opera solo XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Estrategia SOLO BUY (compras)

  • Entrada basada en un cruce claro de SMA (SMA 5 por encima de SMA 100)

  • Un ciclo de trading a la vez — sin sobreoperar

  • Entradas adicionales (scale-in) permitidas solo en retrocesos controlados

  • Todas las entradas comparten una única zona de stop-loss para un control preciso del riesgo

Esto mantiene el trading limpio, predecible y profesional.

🛡 DISEÑADO PARA LAS REGLAS DE PROP FIRMS

XAU Dominion EA incluye múltiples sistemas de protección de capital, lo que lo hace adecuado para la mayoría de las Prop Firms:

  • Control de drawdown máximo total

  • Protección de drawdown diario

  • Kill-switch opcional por pérdida flotante

  • Bloqueo opcional de objetivo de ganancias

  • Sistema de trailing stop para gestión de operaciones

  • Tamaño de lote basado en riesgo (% del balance)

👉 La configuración por defecto es compatible con la mayoría de las Prop Firms
👉 Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $10,000

Cuentas más pequeñas pueden funcionar, pero $10k+ ofrece mayor estabilidad y tolerancia a las reglas.

📊 EXPECTATIVAS REALISTAS (MUY IMPORTANTE)

Este EA está diseñado para:

  • Traders serios

  • Challenges de Prop Firms y cuentas fondeadas

  • Consistencia a largo plazo, no apuestas

Los resultados dependen de:

  • Condiciones del mercado

  • Ejecución del broker

  • Spreads y deslizamiento

  • Uso correcto del riesgo

No existen ganancias garantizadas, y las pérdidas forman parte del trading.
XAU Dominion EA prioriza el control del riesgo primero, las ganancias después.

🧪 RECOMENDACIONES DE BACKTESTING

  • La estructura del EA se basa en el comportamiento actual del mercado del Oro

  • Realiza backtests con al menos 12 meses de datos

  • Usa datos tick reales para mayor precisión

  • La lógica refleja cómo el Oro ha sido operado por instituciones en condiciones recientes

👉 Siempre prueba el EA con tu broker antes de operar en real.

POR QUÉ XAU DOMINION EA SE DESTACA

✔ Diseñado pensando en Prop Firms
✔ Trading de un solo ciclo (sin acumulación de señales)
✔ Stop-loss compartido para entradas escalonadas
✔ Configuraciones flexibles para cumplimiento
✔ Lógica limpia, sin sobrecarga de indicadores
✔ Enfocado en disciplina, no en hype

AVISO DE OFERTA LIMITADA

⚠️ El precio actual está disponible solo para los primeros 10 compradores
Una vez ocupados los 10 cupos, el precio aumentará.

Esto es para:

  • Mantener la exclusividad

  • Reducir la saturación de la estrategia

  • Brindar mejor soporte a los primeros usuarios


