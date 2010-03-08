Korrect GBPAUD

GBP/AUD Smart Money Fibonacci EA es un Asesor Experto especializado de MetaTrader 5 construido para los operadores que entienden la estructura, la liquidez y las entradas de precisión.

Este EA se centra en un solo par (GBP/AUD) para asegurar una optimización profunda, una ejecución estable y un comportamiento consistente en condiciones de mercado reales.

La estrategia combina Smart Money Concepts (SMC) con los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar zonas de precios institucionales y ejecutar operaciones con una relación riesgo-recompensa favorable.

Características principales

Sólo opera con GBP/AUD (optimización específica del par)
✔ Lógica basada en Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)
✔ Zonas de entrada de retrocesos de Fibonacci
✔ Stop Loss y Take Profit automáticos
✔ Gestión dinámica de operaciones
Sólo funciona en MT5
✔ Apto para cuentas reales y demo
✔ Sin técnicas peligrosas de gestión monetaria

Configuración recomendada

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Par: GBP/AUD (solamente)

  • Plazos: H1 (depende de la estrategia)

  • Depósito mínimo: Depende del broker y del tamaño del lote

  • Tipo de cuenta: Estándar


Consigue tu copia hoy 🎯

