Korrect GBPAUD
- Asesores Expertos
- Korrect Trades
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GBP/AUD Smart Money Fibonacci EA es un Asesor Experto especializado de MetaTrader 5 construido para los operadores que entienden la estructura, la liquidez y las entradas de precisión.
Este EA se centra en un solo par (GBP/AUD) para asegurar una optimización profunda, una ejecución estable y un comportamiento consistente en condiciones de mercado reales.
La estrategia combina Smart Money Concepts (SMC) con los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar zonas de precios institucionales y ejecutar operaciones con una relación riesgo-recompensa favorable.
Características principales
✔ Sólo opera con GBP/AUD (optimización específica del par)
✔ Lógica basada en Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)
✔ Zonas de entrada de retrocesos de Fibonacci
✔ Stop Loss y Take Profit automáticos
✔ Gestión dinámica de operaciones
✔ Sólo funciona en MT5
✔ Apto para cuentas reales y demo
✔ Sin técnicas peligrosas de gestión monetaria
Configuración recomendada
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Par: GBP/AUD (solamente)
-
Plazos: H1 (depende de la estrategia)
-
Depósito mínimo: Depende del broker y del tamaño del lote
-
Tipo de cuenta: Estándar
Consigue tu copia hoy 🎯