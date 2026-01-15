XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Prop Firm Hesapları için Profesyonel Altın Trading EA’sı

XAU Dominion EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, disiplinli ve kural bazlı bir Expert Advisor’dır.
Özellikle Altın (XAUUSD) işlemlerini ciddiyetle yapan trader’lar için tasarlanmış olup, Prop Firm kurallarına uyum ve risk yönetimi odaklıdır.

Bu EA “hızlı zengin ol” sistemi değildir.
Yapı, istikrar ve sermaye korumasına önem veren trader’lar için geliştirilmiştir.

🔑 ÖNEMLİ NOT (LÜTFEN ÖNCE OKUYUN)

Bu EA’yı satın aldıktan hemen sonra, eğer Prop Firm’iniz varsayılan indikatör ayarlarını kabul etmiyorsa benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Şunları yapabilirsiniz:

  • Hızlı veya yavaş SMA periyodunu benzer bir değere ayarlamak

  • Ya da bana yazarak, Prop Firm’inizin kurallarına uygun ayar önerileri almak

Bu esneklik, XAU Dominion EA’yı farklı Prop Firm şartlarına uyarlanabilir hale getirir.

⚙️ ANA TRADING MANTIĞI (BASİT VE DİSİPLİNLİ)

  • Sadece XAUUSD işlem görür

  • Zaman dilimi: H1

  • SADECE BUY (alış) stratejisi

  • Giriş, net bir SMA kesişimine dayanır (SMA 5, SMA 100’ün üzerine çıkar)

  • Aynı anda yalnızca tek bir trade döngüsü — aşırı işlem yok

  • Ek girişler (scale-in) yalnızca kontrollü geri çekilmelerde yapılır

  • Tüm ek pozisyonlar tek bir ortak stop-loss bölgesini paylaşır

Bu yapı, işlemleri temiz, öngörülebilir ve profesyonel tutar.

🛡 PROP FIRM KURALLARI İÇİN TASARLANDI

XAU Dominion EA, çoğu Prop Firm’e uygun çoklu sermaye koruma sistemleri içerir:

  • Maksimum toplam drawdown kontrolü

  • Günlük drawdown koruması

  • Opsiyonel floating loss kill-switch

  • Opsiyonel kâr hedefi kilitleme

  • Trade yönetimi için trailing stop sistemi

  • Bakiye yüzdesine dayalı risk lot hesaplama

👉 Varsayılan ayarlar çoğu Prop Firm için uygundur
👉 Önerilen minimum hesap bakiyesi: $10.000

Daha küçük hesaplar da çalışabilir, ancak $10k+ daha yüksek istikrar ve kural toleransı sağlar.

📊 GERÇEKÇİ BEKLENTİLER (ÇOK ÖNEMLİ)

Bu EA aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

  • Ciddi trader’lar

  • Prop Firm challenge ve fonlanmış hesaplar

  • Uzun vadeli istikrar (kumar değil)

Sonuçlar şunlara bağlıdır:

  • Piyasa koşulları

  • Broker işlem kalitesi

  • Spread ve slippage

  • Doğru risk kullanımı

Garantili kâr yoktur, zarar trading’in bir parçasıdır.
XAU Dominion EA, önce risk kontrolünü, sonra kârı hedefler.

🧪 BACKTEST VE VERİ ÖNERİLERİ

  • EA, Altın piyasasının güncel davranışına göre yapılandırılmıştır

  • En az son 12 aylık verilerle backtest yapılması önerilir

  • En iyi doğruluk için gerçek tick verileri kullanın

  • Strateji mantığı, son dönemlerde kurumların Altın işlemlerini yansıtır

👉 Canlı kullanımdan önce mutlaka kendi broker’ınızda test edin.

XAU DOMINION EA’YI ÖNE ÇIKARAN ÖZELLİKLER

✔ Prop Firm kurallarına göre tasarlandı
✔ Tek döngü trading (sinyal birikimi yok)
✔ Scale-in işlemler için ortak stop-loss yapısı
✔ Uyum için esnek ayarlar
✔ İndikatör karmaşası olmayan temiz mantık
✔ Hype değil, disiplin odaklı

SINIRLI TEKLİF DUYURUSU

⚠️ Mevcut fiyat yalnızca ilk 10 alıcı için geçerlidir.
10 kişi dolduktan sonra fiyat artırılacaktır.

Amaç:

  • Stratejiye özel kalmak

  • Aşırı kalabalıklaşmayı önlemek

  • İlk kullanıcılar için daha iyi destek sağlamak


