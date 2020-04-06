BigMove Catcher PRO MQ4 es un algoritmo de tendencia simple pero extremadamente poderoso, diseñado para capturar los grandes movimientos de continuación en XAUUSD.

En lugar de intentar ganar todos los días, este EA se enfoca en capturar el gran movimiento que va alineado con los marcos temporales superiores — el tipo de movimiento capaz de hacer crecer una cuenta durante semanas o incluso meses.

Utiliza un enfoque claro de análisis de múltiples temporalidades:

Mensual → Semanal → Diario para la dirección,

y luego espera una entrada de francotirador en el gráfico de 1H con una relación Riesgo/Beneficio de 1:8.

Las pequeñas pérdidas forman parte del proceso.

Un solo movimiento fuerte de continuación paga todo y hace crecer la cuenta.

🔹 Cómo funciona la lógica

1️⃣ Alineación de tendencia mensual (Monthly Trend Alignment)

El EA comienza identificando la dirección dominante de largo plazo desde el gráfico mensual.

Esto establece la base de todas las decisiones de trading.

2️⃣ Confirmación semanal (Weekly Confirmation)

Luego verifica la estructura del gráfico semanal, confirmando el flujo de liquidez y el impulso general del mercado.

3️⃣ Verificación de dirección diaria (Daily Direction Check)

El marco diario se usa para refinar la dirección a corto plazo, asegurando que la tendencia esté limpia y alineada con los marcos superiores.

4️⃣ Entrada de francotirador en 1H (Sniper Entry on 1H)

Cuando la dirección del Mensual, Semanal y Diario coincide:

✔ espera un retroceso limpio

✔ verifica la estructura del mercado

✔ utiliza el cruce de la SMA 5 sobre/por debajo de la SMA 10 en 1H

✔ confirma que el precio fluye en dirección de la tendencia

Una vez que todo se alinea, el EA abre una sola operación precisa:

Sin martingala.

Sin grid.

Sin segunda entrada.

5️⃣ Relación Riesgo/Beneficio 1:8 (Risk-to-Reward 1:8)

Cada operación apunta a un movimiento realista de continuación 1:8,

permitiendo pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes y significativas.

Esto es lo que impulsa la constancia y el crecimiento a largo plazo.

⚠️ Aviso de Realidad Importante

Este EA no es para traders que buscan:

❌ 100% de aciertos

❌ ganancias diarias garantizadas

❌ duplicar la cuenta rápidamente

Este es un sistema direccional basado en tendencia.

Habrá operaciones perdedoras.

Incluso puede haber una semana negativa.

Pero cuando llega el gran movimiento — y siempre llega —

compensa todo y hace avanzar la cuenta.

🔧 Configuración Recomendada

Símbolo: XAUUSD

Temporalidad de entrada: 1H

Filtros de tendencia: Mensual → Semanal → Diario

Capital mínimo:

Cuentas personales: $500

Prop firms: $5,000

Riesgo: Ajuste automático

Modo de uso: Plug & Play — no requiere archivos adicionales

📘 Parámetros y Ajustes del EA

🟦 1. Gestión de Riesgo

LOT_1__Risk_percentage_acc

Porcentaje de riesgo utilizado por la única entrada.

Se ajusta automáticamente siguiendo la dirección principal de la tendencia.

🟦 2. Configuración de Stop Loss

SL_1

Tamaño del stop-loss en puntos para la única entrada.

🟦 3. Configuración de Take Profit

TP_1

Nivel de take-profit en puntos (configurado para lograr aproximadamente 1:8 R:R).

🟦 4. Activación del Trailing Stop

pips_away_from_open_price

Distancia mínima que el precio debe avanzar a favor antes de activar el trailing stop.

Ayuda a proteger ganancias tempranas y reducir riesgo.

🟦 5. Filtros de Dirección de Tendencia

Ayudan a confirmar la dirección diaria.

TREND_FILTER_1

Filtro principal para detectar la tendencia general.

TREND_FILTER_2

Filtro secundario para reducir señales falsas y confirmar el flujo del precio.

🟦 6. Filtros de Ejecución de Entrada

EXECUTE_1

Señal basada en el cruce de la SMA 5 con la SMA 10 en el gráfico de 1H.

Solo se activa cuando todas las temporalidades superiores están alineadas.

📌 Nota de Backtesting

Para obtener resultados precisos y realistas, realice pruebas con datos tick del último año.

La volatilidad del oro cambia con frecuencia, por lo que datos demasiado antiguos pueden no reflejar la estructura actual del mercado.