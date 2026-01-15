XAU Dominion EA ― プロップファーム口座向け・プロフェッショナル ゴールド取引EA

XAU Dominion EA は、規律とルールを重視した MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー（EA）で、ゴールド（XAUUSD）を本気で取引するトレーダーのために設計されています。

特に Prop Firm（プロップファーム）口座のルール遵守とリスク管理 に強くフォーカスしています。

本EAは 「一攫千金」型のシステムではありません。

構造・一貫性・資金保護 を重視するトレーダー向けの設計です。

🔑 重要なお知らせ（必ずお読みください）

本EAをご購入後、ご利用の Prop Firm がデフォルトのインジケーター条件を許可していない場合は、すぐに私へ直接ご連絡いただけます。

以下が可能です：

速い SMA または 遅い SMA の期間を、近い数値へ調整

またはご連絡いただければ、該当 Prop Firm のルールに準拠した設定を推奨します

この柔軟性により、XAU Dominion EA は様々な Prop Firm 環境に対応可能です。

⚙️ コア・トレードロジック（シンプルかつ規律重視）

XAUUSD のみ を取引

時間足： H1

BUY（買い）のみ の戦略

エントリー条件：SMA クロス（SMA 5 が SMA 100 を上抜け）

同時に1つのトレードサイクルのみ （過剰取引なし）

追加エントリー（スケールイン）は、管理された押し目のみで実行

すべての追加ポジションは 共通のストップロスゾーン を使用

トレードは常に クリーン・予測可能・プロフェッショナル に保たれます。

🛡 Prop Firm ルールを前提に設計

XAU Dominion EA には、Prop Firm に適した複数の資金保護機能が組み込まれています：

最大トータルドローダウン制限

日次ドローダウン保護

任意設定のフローティング損失キルスイッチ

任意設定の利益目標ロック

トレーリングストップによる取引管理

残高割合ベースのリスクロット計算

👉 デフォルト設定は、ほとんどの Prop Firm に対応

👉 推奨最低口座サイズ：$10,000

小規模口座でも使用可能ですが、$10,000 以上の方が安定性とルール耐性が高まります。

📊 現実的な期待値（非常に重要）

本EAは以下の方を対象としています：

本気で取り組むトレーダー

Prop Firm チャレンジおよび資金提供口座

長期的な安定性を重視する取引（ギャンブルではありません）

結果は以下に左右されます：

市場環境

ブローカーの約定品質

スプレッドとスリッページ

適切なリスク管理

利益は保証されません。損失は取引の一部です。

XAU Dominion EA は 利益よりもまずリスク管理 を最優先に設計されています。

🧪 バックテストに関する推奨事項

本EAは現在のゴールド市場の挙動を基に設計されています

最低12か月分のデータ でバックテストを実施してください

リアルティックデータ の使用を強く推奨します

戦略ロジックは、近年の機関投資家によるゴールド取引の動きを反映しています

👉 必ずご自身のブローカー環境でテスト後に実運用してください。

⭐ XAU DOMINION EA が選ばれる理由

✔ Prop Firm ルール前提の設計

✔ ワンサイクル取引（シグナルの重複なし）

✔ スケールイン共通ストップ構造

✔ 柔軟でコンプライアンス対応の設定

✔ 無駄のないクリーンなロジック

✔ ハイプではなく「規律」を重視

目的：