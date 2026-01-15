XAU Dominion EA
- エキスパート
- Samson Adekunle Okunola
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
XAU Dominion EA ― プロップファーム口座向け・プロフェッショナル ゴールド取引EA
XAU Dominion EA は、規律とルールを重視した MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー（EA）で、ゴールド（XAUUSD）を本気で取引するトレーダーのために設計されています。
特に Prop Firm（プロップファーム）口座のルール遵守とリスク管理 に強くフォーカスしています。
本EAは 「一攫千金」型のシステムではありません。
構造・一貫性・資金保護 を重視するトレーダー向けの設計です。
🔑 重要なお知らせ（必ずお読みください）
本EAをご購入後、ご利用の Prop Firm がデフォルトのインジケーター条件を許可していない場合は、すぐに私へ直接ご連絡いただけます。
以下が可能です：
-
速い SMA または 遅い SMA の期間を、近い数値へ調整
-
またはご連絡いただければ、該当 Prop Firm のルールに準拠した設定を推奨します
この柔軟性により、XAU Dominion EA は様々な Prop Firm 環境に対応可能です。
⚙️ コア・トレードロジック（シンプルかつ規律重視）
-
XAUUSD のみを取引
-
時間足：H1
-
BUY（買い）のみの戦略
-
エントリー条件：SMA クロス（SMA 5 が SMA 100 を上抜け）
-
同時に1つのトレードサイクルのみ（過剰取引なし）
-
追加エントリー（スケールイン）は、管理された押し目のみで実行
-
すべての追加ポジションは 共通のストップロスゾーン を使用
トレードは常に クリーン・予測可能・プロフェッショナル に保たれます。
🛡 Prop Firm ルールを前提に設計
XAU Dominion EA には、Prop Firm に適した複数の資金保護機能が組み込まれています：
-
最大トータルドローダウン制限
-
日次ドローダウン保護
-
任意設定のフローティング損失キルスイッチ
-
任意設定の利益目標ロック
-
トレーリングストップによる取引管理
-
残高割合ベースのリスクロット計算
👉 デフォルト設定は、ほとんどの Prop Firm に対応
👉 推奨最低口座サイズ：$10,000
小規模口座でも使用可能ですが、$10,000 以上の方が安定性とルール耐性が高まります。
📊 現実的な期待値（非常に重要）
本EAは以下の方を対象としています：
-
本気で取り組むトレーダー
-
Prop Firm チャレンジおよび資金提供口座
-
長期的な安定性を重視する取引（ギャンブルではありません）
結果は以下に左右されます：
-
市場環境
-
ブローカーの約定品質
-
スプレッドとスリッページ
-
適切なリスク管理
利益は保証されません。損失は取引の一部です。
XAU Dominion EA は 利益よりもまずリスク管理 を最優先に設計されています。
🧪 バックテストに関する推奨事項
-
本EAは現在のゴールド市場の挙動を基に設計されています
-
最低12か月分のデータでバックテストを実施してください
-
リアルティックデータの使用を強く推奨します
-
戦略ロジックは、近年の機関投資家によるゴールド取引の動きを反映しています
👉 必ずご自身のブローカー環境でテスト後に実運用してください。
⭐ XAU DOMINION EA が選ばれる理由
✔ Prop Firm ルール前提の設計
✔ ワンサイクル取引（シグナルの重複なし）
✔ スケールイン共通ストップ構造
✔ 柔軟でコンプライアンス対応の設定
✔ 無駄のないクリーンなロジック
✔ ハイプではなく「規律」を重視
⏳ 数量限定オファー
⚠️ 現在の価格は 先着10名様限定 です。
10名に達し次第、価格は引き上げられます。
目的：
-
戦略の独自性を維持
-
過度な戦略混雑を防止
-
初期ユーザーへの手厚いサポート提供