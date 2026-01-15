🔶 XAU Dominion EA — профессиональный торговый робот для золота (Gold) под проп-фирмы

XAU Dominion EA — это дисциплинированный, основанный на чётких правилах экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный специально для серьёзных трейдеров XAUUSD (золото), с сильным акцентом на управление рисками и соответствие правилам проп-фирм.

Этот EA не является системой «быстрого обогащения».

Он создан для трейдеров, которые ценят структуру, стабильность и защиту капитала.

🔑 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ)

Сразу после покупки данного EA вы можете связаться со мной напрямую, если ваша проп-фирма не разрешает стандартные условия индикаторов.

Вы можете:

Изменить период медленной или быстрой SMA на близкое значение

Или написать мне, и я порекомендую подходящие настройки, соответствующие правилам именно вашей проп-фирмы

Эта гибкость делает XAU Dominion EA адаптируемым под разные условия проп-фирм.

⚙️ ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ЛОГИКА (ПРОСТО И ДИСЦИПЛИНИРОВАННО)

Торговля только XAUUSD

Таймфрейм H1

Стратегия ТОЛЬКО BUY

Вход по чёткому пересечению SMA (SMA 5 выше SMA 100)

Один торговый цикл за раз — никакого овертрейдинга

Доливки (scale-in) разрешены только на контролируемых откатах

Все дополнительные входы используют одну общую зону стоп-лосса для точного контроля риска

Это делает торговлю чистой, предсказуемой и профессиональной.

🛡 СОЗДАН ДЛЯ ПРАВИЛ ПРОП-ФИРМ

XAU Dominion EA включает несколько систем защиты капитала, что делает его подходящим для большинства проп-фирм:

Контроль максимальной общей просадки

Защита от дневной просадки

Опциональный аварийный выход по плавающему убытку

Опциональная фиксация цели по прибыли

Система трейлинг-стопа

Расчёт лота по риску (в процентах от баланса)

👉 Настройки по умолчанию уже подходят для большинства проп-фирм

👉 Минимально рекомендуемый депозит: $10,000

Меньшие счета возможны, но $10k+ обеспечивает лучшую стабильность и соблюдение правил.

📊 РЕАЛИСТИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ (ОЧЕНЬ ВАЖНО)

Этот EA предназначен для:

Серьёзных трейдеров

Челленджей проп-фирм и финансируемых аккаунтов

Долгосрочной стабильности, а не азартной торговли

Результаты зависят от:

Рыночных условий

Исполнения у брокера

Спредов и проскальзывания

Корректного управления риском

Гарантированной прибыли не существует, убытки — часть трейдинга.

XAU Dominion EA ставит контроль риска на первое место, прибыль — на второе.

🧪 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЭКТЕСТУ

Стратегия разработана с учётом текущего поведения рынка золота

Рекомендуется бэктест минимум за последние 12 месяцев

Используйте реальные тиковые данные для максимальной точности

Логика стратегии отражает институциональный стиль торговли золотом в последних рыночных условиях

👉 Обязательно тестируйте EA у своего брокера перед реальной торговлей.

⭐ ПОЧЕМУ XAU DOMINION EA ВЫДЕЛЯЕТСЯ

✔ Разработан с учётом правил проп-фирм

✔ Торговля одним циклом (без накопления сигналов)

✔ Общая структура стоп-лосса для доливок

✔ Гибкие настройки под требования компаний

✔ Чистая логика без перегруженных индикаторов

✔ Фокус на дисциплине, а не на хайпе

⏳ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

⚠️ Текущая цена доступна только для первых 10 покупателей

После заполнения 10 слотов цена будет повышена.

Это сделано для: