XAU Dominion EA

🔶 XAU Dominion EA — профессиональный торговый робот для золота (Gold) под проп-фирмы

XAU Dominion EA — это дисциплинированный, основанный на чётких правилах экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный специально для серьёзных трейдеров XAUUSD (золото), с сильным акцентом на управление рисками и соответствие правилам проп-фирм.

Этот EA не является системой «быстрого обогащения».
Он создан для трейдеров, которые ценят структуру, стабильность и защиту капитала.

🔑 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ)

Сразу после покупки данного EA вы можете связаться со мной напрямую, если ваша проп-фирма не разрешает стандартные условия индикаторов.

Вы можете:

  • Изменить период медленной или быстрой SMA на близкое значение

  • Или написать мне, и я порекомендую подходящие настройки, соответствующие правилам именно вашей проп-фирмы

Эта гибкость делает XAU Dominion EA адаптируемым под разные условия проп-фирм.

⚙️ ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ЛОГИКА (ПРОСТО И ДИСЦИПЛИНИРОВАННО)

  • Торговля только XAUUSD

  • Таймфрейм H1

  • Стратегия ТОЛЬКО BUY

  • Вход по чёткому пересечению SMA (SMA 5 выше SMA 100)

  • Один торговый цикл за раз — никакого овертрейдинга

  • Доливки (scale-in) разрешены только на контролируемых откатах

  • Все дополнительные входы используют одну общую зону стоп-лосса для точного контроля риска

Это делает торговлю чистой, предсказуемой и профессиональной.

🛡 СОЗДАН ДЛЯ ПРАВИЛ ПРОП-ФИРМ

XAU Dominion EA включает несколько систем защиты капитала, что делает его подходящим для большинства проп-фирм:

  • Контроль максимальной общей просадки

  • Защита от дневной просадки

  • Опциональный аварийный выход по плавающему убытку

  • Опциональная фиксация цели по прибыли

  • Система трейлинг-стопа

  • Расчёт лота по риску (в процентах от баланса)

👉 Настройки по умолчанию уже подходят для большинства проп-фирм
👉 Минимально рекомендуемый депозит: $10,000

Меньшие счета возможны, но $10k+ обеспечивает лучшую стабильность и соблюдение правил.

📊 РЕАЛИСТИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ (ОЧЕНЬ ВАЖНО)

Этот EA предназначен для:

  • Серьёзных трейдеров

  • Челленджей проп-фирм и финансируемых аккаунтов

  • Долгосрочной стабильности, а не азартной торговли

Результаты зависят от:

  • Рыночных условий

  • Исполнения у брокера

  • Спредов и проскальзывания

  • Корректного управления риском

Гарантированной прибыли не существует, убытки — часть трейдинга.
XAU Dominion EA ставит контроль риска на первое место, прибыль — на второе.

🧪 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЭКТЕСТУ

  • Стратегия разработана с учётом текущего поведения рынка золота

  • Рекомендуется бэктест минимум за последние 12 месяцев

  • Используйте реальные тиковые данные для максимальной точности

  • Логика стратегии отражает институциональный стиль торговли золотом в последних рыночных условиях

👉 Обязательно тестируйте EA у своего брокера перед реальной торговлей.

ПОЧЕМУ XAU DOMINION EA ВЫДЕЛЯЕТСЯ

✔ Разработан с учётом правил проп-фирм
✔ Торговля одним циклом (без накопления сигналов)
✔ Общая структура стоп-лосса для доливок
✔ Гибкие настройки под требования компаний
✔ Чистая логика без перегруженных индикаторов
✔ Фокус на дисциплине, а не на хайпе

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

⚠️ Текущая цена доступна только для первых 10 покупателей
После заполнения 10 слотов цена будет повышена.

Это сделано для:

  • Сохранения эксклюзивности

  • Снижения перегруженности стратегии

  • Обеспечения более качественной поддержки ранних пользователей


