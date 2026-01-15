XAU Dominion EA
- Эксперты
- Samson Adekunle Okunola
- Версия: 1.0
- Активации: 10
🔶 XAU Dominion EA — профессиональный торговый робот для золота (Gold) под проп-фирмы
XAU Dominion EA — это дисциплинированный, основанный на чётких правилах экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный специально для серьёзных трейдеров XAUUSD (золото), с сильным акцентом на управление рисками и соответствие правилам проп-фирм.
Этот EA не является системой «быстрого обогащения».
Он создан для трейдеров, которые ценят структуру, стабильность и защиту капитала.
🔑 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ)
Сразу после покупки данного EA вы можете связаться со мной напрямую, если ваша проп-фирма не разрешает стандартные условия индикаторов.
Вы можете:
-
Изменить период медленной или быстрой SMA на близкое значение
-
Или написать мне, и я порекомендую подходящие настройки, соответствующие правилам именно вашей проп-фирмы
Эта гибкость делает XAU Dominion EA адаптируемым под разные условия проп-фирм.
⚙️ ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ЛОГИКА (ПРОСТО И ДИСЦИПЛИНИРОВАННО)
-
Торговля только XAUUSD
-
Таймфрейм H1
-
Стратегия ТОЛЬКО BUY
-
Вход по чёткому пересечению SMA (SMA 5 выше SMA 100)
-
Один торговый цикл за раз — никакого овертрейдинга
-
Доливки (scale-in) разрешены только на контролируемых откатах
-
Все дополнительные входы используют одну общую зону стоп-лосса для точного контроля риска
Это делает торговлю чистой, предсказуемой и профессиональной.
🛡 СОЗДАН ДЛЯ ПРАВИЛ ПРОП-ФИРМ
XAU Dominion EA включает несколько систем защиты капитала, что делает его подходящим для большинства проп-фирм:
-
Контроль максимальной общей просадки
-
Защита от дневной просадки
-
Опциональный аварийный выход по плавающему убытку
-
Опциональная фиксация цели по прибыли
-
Система трейлинг-стопа
-
Расчёт лота по риску (в процентах от баланса)
👉 Настройки по умолчанию уже подходят для большинства проп-фирм
👉 Минимально рекомендуемый депозит: $10,000
Меньшие счета возможны, но $10k+ обеспечивает лучшую стабильность и соблюдение правил.
📊 РЕАЛИСТИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ (ОЧЕНЬ ВАЖНО)
Этот EA предназначен для:
-
Серьёзных трейдеров
-
Челленджей проп-фирм и финансируемых аккаунтов
-
Долгосрочной стабильности, а не азартной торговли
Результаты зависят от:
-
Рыночных условий
-
Исполнения у брокера
-
Спредов и проскальзывания
-
Корректного управления риском
Гарантированной прибыли не существует, убытки — часть трейдинга.
XAU Dominion EA ставит контроль риска на первое место, прибыль — на второе.
🧪 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЭКТЕСТУ
-
Стратегия разработана с учётом текущего поведения рынка золота
-
Рекомендуется бэктест минимум за последние 12 месяцев
-
Используйте реальные тиковые данные для максимальной точности
-
Логика стратегии отражает институциональный стиль торговли золотом в последних рыночных условиях
👉 Обязательно тестируйте EA у своего брокера перед реальной торговлей.
⭐ ПОЧЕМУ XAU DOMINION EA ВЫДЕЛЯЕТСЯ
✔ Разработан с учётом правил проп-фирм
✔ Торговля одним циклом (без накопления сигналов)
✔ Общая структура стоп-лосса для доливок
✔ Гибкие настройки под требования компаний
✔ Чистая логика без перегруженных индикаторов
✔ Фокус на дисциплине, а не на хайпе
⏳ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
⚠️ Текущая цена доступна только для первых 10 покупателей
После заполнения 10 слотов цена будет повышена.
Это сделано для:
-
Сохранения эксклюзивности
-
Снижения перегруженности стратегии
-
Обеспечения более качественной поддержки ранних пользователей