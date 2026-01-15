XAU Dominion EA
XAU Dominion EA — Expert Advisor professionale per il trading sull’Oro per conti Prop Firm
XAU Dominion EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5 disciplinato e basato su regole, progettato specificamente per trader seri sull’Oro (XAUUSD), con un forte focus su gestione del rischio e rispetto delle regole delle Prop Firm.
Questo EA non è un sistema “arricchisciti velocemente”.
È pensato per trader che valorizzano struttura, costanza e protezione del capitale.
🔑 NOTA IMPORTANTE (LEGGERE PRIMA DELL’ACQUISTO)
Subito dopo l’acquisto di questo EA, puoi contattarmi direttamente se la tua Prop Firm non consente le condizioni predefinite degli indicatori.
Puoi:
-
Modificare il periodo della SMA veloce o lenta con un valore simile
-
Oppure scrivermi e ti consiglierò impostazioni conformi alle regole specifiche della tua Prop Firm
Questa flessibilità rende XAU Dominion EA adattabile a diverse condizioni delle Prop Firm.
⚙️ LOGICA DI TRADING CENTRALE (SEMPLICE E DISCIPLINATA)
-
Opera solo su XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Strategia SOLO BUY
-
Ingresso basato su un chiaro incrocio di SMA (SMA 5 sopra SMA 100)
-
Un solo ciclo di trading alla volta — niente overtrading
-
Ingressi aggiuntivi (scale-in) consentiti solo durante pullback controllati
-
Tutti gli ingressi condividono un’unica zona di stop-loss per un controllo preciso del rischio
Questo mantiene il trading pulito, prevedibile e professionale.
🛡 PROGETTATO PER LE REGOLE DELLE PROP FIRM
XAU Dominion EA include diversi sistemi di protezione del capitale, rendendolo adatto alla maggior parte delle Prop Firm:
-
Controllo del drawdown massimo totale
-
Protezione dal drawdown giornaliero
-
Kill-switch opzionale sulla perdita flottante
-
Blocco opzionale dell’obiettivo di profitto
-
Sistema di trailing stop per la gestione delle operazioni
-
Dimensionamento del lotto basato sul rischio (% del saldo)
👉 Le impostazioni predefinite sono già adatte alla maggior parte delle Prop Firm
👉 Dimensione minima consigliata del conto: $10.000
Conti più piccoli possono funzionare, ma $10k+ offre maggiore stabilità e tolleranza alle regole.
📊 ASPETTATIVE REALISTICHE (MOLTO IMPORTANTE)
Questo EA è progettato per:
-
Trader seri
-
Challenge delle Prop Firm e conti finanziati
-
Costanza nel lungo periodo, non gioco d’azzardo
I risultati dipendono da:
-
Condizioni di mercato
-
Esecuzione del broker
-
Spread e slippage
-
Corretto utilizzo del rischio
Non esistono profitti garantiti, e le perdite fanno parte del trading.
XAU Dominion EA mette il controllo del rischio prima del profitto.
🧪 LINEE GUIDA PER IL BACKTEST
-
L’EA è strutturato in base al comportamento attuale del mercato dell’Oro
-
Effettua backtest con almeno 12 mesi di dati
-
Utilizza dati tick reali per la massima precisione
-
La logica riflette il modo in cui l’Oro viene tradato dalle istituzioni nelle condizioni recenti
👉 Testa sempre l’EA con il tuo broker prima di andare live.
⭐ PERCHÉ XAU DOMINION EA SI DISTINGUE
✔ Progettato pensando alle regole delle Prop Firm
✔ Trading a ciclo singolo (niente accumulo di segnali)
✔ Struttura di stop-loss condivisa per gli scale-in
✔ Impostazioni flessibili e conformi
✔ Logica pulita senza sovraccarico di indicatori
✔ Disciplina prima dell’hype
⏳ AVVISO DI OFFERTA LIMITATA
⚠️ Il prezzo attuale è disponibile solo per i primi 10 acquirenti.
Dopo il completamento dei 10 posti, il prezzo aumenterà.
Obiettivi:
-
Mantenere l’esclusività
-
Ridurre l’affollamento della strategia
-
Fornire un supporto migliore agli utenti iniziali