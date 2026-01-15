XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Expert Advisor professionale per il trading sull’Oro per conti Prop Firm

XAU Dominion EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5 disciplinato e basato su regole, progettato specificamente per trader seri sull’Oro (XAUUSD), con un forte focus su gestione del rischio e rispetto delle regole delle Prop Firm.

Questo EA non è un sistema “arricchisciti velocemente”.
È pensato per trader che valorizzano struttura, costanza e protezione del capitale.

🔑 NOTA IMPORTANTE (LEGGERE PRIMA DELL’ACQUISTO)

Subito dopo l’acquisto di questo EA, puoi contattarmi direttamente se la tua Prop Firm non consente le condizioni predefinite degli indicatori.

Puoi:

  • Modificare il periodo della SMA veloce o lenta con un valore simile

  • Oppure scrivermi e ti consiglierò impostazioni conformi alle regole specifiche della tua Prop Firm

Questa flessibilità rende XAU Dominion EA adattabile a diverse condizioni delle Prop Firm.

⚙️ LOGICA DI TRADING CENTRALE (SEMPLICE E DISCIPLINATA)

  • Opera solo su XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Strategia SOLO BUY

  • Ingresso basato su un chiaro incrocio di SMA (SMA 5 sopra SMA 100)

  • Un solo ciclo di trading alla volta — niente overtrading

  • Ingressi aggiuntivi (scale-in) consentiti solo durante pullback controllati

  • Tutti gli ingressi condividono un’unica zona di stop-loss per un controllo preciso del rischio

Questo mantiene il trading pulito, prevedibile e professionale.

🛡 PROGETTATO PER LE REGOLE DELLE PROP FIRM

XAU Dominion EA include diversi sistemi di protezione del capitale, rendendolo adatto alla maggior parte delle Prop Firm:

  • Controllo del drawdown massimo totale

  • Protezione dal drawdown giornaliero

  • Kill-switch opzionale sulla perdita flottante

  • Blocco opzionale dell’obiettivo di profitto

  • Sistema di trailing stop per la gestione delle operazioni

  • Dimensionamento del lotto basato sul rischio (% del saldo)

👉 Le impostazioni predefinite sono già adatte alla maggior parte delle Prop Firm
👉 Dimensione minima consigliata del conto: $10.000

Conti più piccoli possono funzionare, ma $10k+ offre maggiore stabilità e tolleranza alle regole.

📊 ASPETTATIVE REALISTICHE (MOLTO IMPORTANTE)

Questo EA è progettato per:

  • Trader seri

  • Challenge delle Prop Firm e conti finanziati

  • Costanza nel lungo periodo, non gioco d’azzardo

I risultati dipendono da:

  • Condizioni di mercato

  • Esecuzione del broker

  • Spread e slippage

  • Corretto utilizzo del rischio

Non esistono profitti garantiti, e le perdite fanno parte del trading.
XAU Dominion EA mette il controllo del rischio prima del profitto.

🧪 LINEE GUIDA PER IL BACKTEST

  • L’EA è strutturato in base al comportamento attuale del mercato dell’Oro

  • Effettua backtest con almeno 12 mesi di dati

  • Utilizza dati tick reali per la massima precisione

  • La logica riflette il modo in cui l’Oro viene tradato dalle istituzioni nelle condizioni recenti

👉 Testa sempre l’EA con il tuo broker prima di andare live.

PERCHÉ XAU DOMINION EA SI DISTINGUE

✔ Progettato pensando alle regole delle Prop Firm
✔ Trading a ciclo singolo (niente accumulo di segnali)
✔ Struttura di stop-loss condivisa per gli scale-in
✔ Impostazioni flessibili e conformi
✔ Logica pulita senza sovraccarico di indicatori
✔ Disciplina prima dell’hype

AVVISO DI OFFERTA LIMITATA

⚠️ Il prezzo attuale è disponibile solo per i primi 10 acquirenti.
Dopo il completamento dei 10 posti, il prezzo aumenterà.

Obiettivi:

  • Mantenere l’esclusività

  • Ridurre l’affollamento della strategia

  • Fornire un supporto migliore agli utenti iniziali


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione