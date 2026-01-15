XAU Dominion EA — Expert Advisor profissional de trading em Ouro para contas Prop Firm

XAU Dominion EA é um Expert Advisor disciplinado e baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido especificamente para traders sérios de Ouro (XAUUSD), com forte foco em gestão de risco e conformidade com regras de Prop Firms.

Este EA não é um sistema de “enriquecimento rápido”.

Ele foi criado para traders que valorizam estrutura, consistência e proteção de capital.

🔑 NOTA IMPORTANTE (LEIA ANTES DE COMPRAR)

Logo após adquirir este EA, você pode entrar em contato comigo diretamente caso sua Prop Firm não permita as configurações padrão dos indicadores.

Você pode:

Ajustar o período da SMA rápida ou lenta para um valor semelhante

Ou falar comigo, e eu recomendarei configurações compatíveis com as regras específicas da sua Prop Firm

Essa flexibilidade torna o XAU Dominion EA adaptável a diferentes condições de Prop Firms.

⚙️ LÓGICA CENTRAL DE TRADING (SIMPLES E DISCIPLINADA)

Opera apenas XAUUSD

Timeframe: H1

Estratégia SOMENTE BUY (compras)

Entrada baseada em um cruzamento claro de SMA (SMA 5 acima da SMA 100)

Um ciclo de trade por vez — sem overtrading

Entradas adicionais (scale-in) permitidas apenas em pullbacks controlados

Todas as entradas compartilham uma única zona de stop-loss para controle preciso do risco

Isso mantém o trading limpo, previsível e profissional.

🛡 DESENVOLVIDO PARA REGRAS DE PROP FIRMS

O XAU Dominion EA inclui múltiplos sistemas de proteção de capital, tornando-o adequado para a maioria das Prop Firms:

Controle de drawdown máximo total

Proteção de drawdown diário

Kill-switch opcional por perda flutuante

Bloqueio opcional de alvo de lucro

Sistema de trailing stop para gerenciamento de trades

Tamanho de lote baseado em risco (% do saldo)

👉 As configurações padrão já são adequadas para a maioria das Prop Firms

👉 Tamanho mínimo de conta recomendado: $10.000

Contas menores podem funcionar, mas $10k+ oferece maior estabilidade e tolerância às regras.

📊 EXPECTATIVAS REALISTAS (MUITO IMPORTANTE)

Este EA foi projetado para:

Traders sérios

Desafios de Prop Firms e contas financiadas

Consistência no longo prazo, não apostas

Os resultados dependem de:

Condições de mercado

Execução da corretora

Spread e slippage

Uso correto do risco

Não existem lucros garantidos, e perdas fazem parte do trading.

O XAU Dominion EA prioriza controle de risco primeiro, lucro depois.

🧪 RECOMENDAÇÕES DE BACKTEST

A estrutura do EA foi desenvolvida com base no comportamento atual do mercado de Ouro

Faça backtest com pelo menos 12 meses de dados

Utilize dados reais de tick para melhor precisão

A lógica reflete como o Ouro vem sendo negociado por instituições recentemente

👉 Sempre teste o EA com sua corretora antes de operar em conta real.

⭐ POR QUE O XAU DOMINION EA SE DESTACA

✔ Projetado com regras de Prop Firms em mente

✔ Trading de um único ciclo (sem empilhamento de sinais)

✔ Estrutura de stop-loss compartilhada para scale-ins

✔ Configurações flexíveis para conformidade

✔ Lógica limpa, sem excesso de indicadores

✔ Foco em disciplina, não em hype

⏳ AVISO DE OFERTA LIMITADA

⚠️ O preço atual está disponível apenas para os primeiros 10 compradores

Após o preenchimento das 10 vagas, o preço será ajustado para cima.

Isso é para: