XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Expert Advisor profissional de trading em Ouro para contas Prop Firm

XAU Dominion EA é um Expert Advisor disciplinado e baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido especificamente para traders sérios de Ouro (XAUUSD), com forte foco em gestão de risco e conformidade com regras de Prop Firms.

Este EA não é um sistema de “enriquecimento rápido”.
Ele foi criado para traders que valorizam estrutura, consistência e proteção de capital.

🔑 NOTA IMPORTANTE (LEIA ANTES DE COMPRAR)

Logo após adquirir este EA, você pode entrar em contato comigo diretamente caso sua Prop Firm não permita as configurações padrão dos indicadores.

Você pode:

  • Ajustar o período da SMA rápida ou lenta para um valor semelhante

  • Ou falar comigo, e eu recomendarei configurações compatíveis com as regras específicas da sua Prop Firm

Essa flexibilidade torna o XAU Dominion EA adaptável a diferentes condições de Prop Firms.

⚙️ LÓGICA CENTRAL DE TRADING (SIMPLES E DISCIPLINADA)

  • Opera apenas XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Estratégia SOMENTE BUY (compras)

  • Entrada baseada em um cruzamento claro de SMA (SMA 5 acima da SMA 100)

  • Um ciclo de trade por vez — sem overtrading

  • Entradas adicionais (scale-in) permitidas apenas em pullbacks controlados

  • Todas as entradas compartilham uma única zona de stop-loss para controle preciso do risco

Isso mantém o trading limpo, previsível e profissional.

🛡 DESENVOLVIDO PARA REGRAS DE PROP FIRMS

O XAU Dominion EA inclui múltiplos sistemas de proteção de capital, tornando-o adequado para a maioria das Prop Firms:

  • Controle de drawdown máximo total

  • Proteção de drawdown diário

  • Kill-switch opcional por perda flutuante

  • Bloqueio opcional de alvo de lucro

  • Sistema de trailing stop para gerenciamento de trades

  • Tamanho de lote baseado em risco (% do saldo)

👉 As configurações padrão já são adequadas para a maioria das Prop Firms
👉 Tamanho mínimo de conta recomendado: $10.000

Contas menores podem funcionar, mas $10k+ oferece maior estabilidade e tolerância às regras.

📊 EXPECTATIVAS REALISTAS (MUITO IMPORTANTE)

Este EA foi projetado para:

  • Traders sérios

  • Desafios de Prop Firms e contas financiadas

  • Consistência no longo prazo, não apostas

Os resultados dependem de:

  • Condições de mercado

  • Execução da corretora

  • Spread e slippage

  • Uso correto do risco

Não existem lucros garantidos, e perdas fazem parte do trading.
O XAU Dominion EA prioriza controle de risco primeiro, lucro depois.

🧪 RECOMENDAÇÕES DE BACKTEST

  • A estrutura do EA foi desenvolvida com base no comportamento atual do mercado de Ouro

  • Faça backtest com pelo menos 12 meses de dados

  • Utilize dados reais de tick para melhor precisão

  • A lógica reflete como o Ouro vem sendo negociado por instituições recentemente

👉 Sempre teste o EA com sua corretora antes de operar em conta real.

POR QUE O XAU DOMINION EA SE DESTACA

✔ Projetado com regras de Prop Firms em mente
✔ Trading de um único ciclo (sem empilhamento de sinais)
✔ Estrutura de stop-loss compartilhada para scale-ins
✔ Configurações flexíveis para conformidade
✔ Lógica limpa, sem excesso de indicadores
✔ Foco em disciplina, não em hype

AVISO DE OFERTA LIMITADA

⚠️ O preço atual está disponível apenas para os primeiros 10 compradores
Após o preenchimento das 10 vagas, o preço será ajustado para cima.

Isso é para:

  • Manter a exclusividade

  • Reduzir a saturação da estratégia

  • Oferecer melhor suporte aos primeiros usuários


Produtos recomendados
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma estratégia de negociação de rompimentos baseada em sessões de mercado , utilizando períodos de negociação predefinidos. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação automaticamente quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base nas ICT Killzones
FREE
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experts
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experts
GoldAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Note : If you have any problems running
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experts
DowAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for US30 index. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Note : If you have any problems running i
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Experts
In this strategy, a spike as a bar that is higher than previous Bars Number bars, higher than previous bar by Percentage Difference and that closed in the lower Third or Half part of its length. For bullish signal, everything is inverted. The position is kept open until Hold bars pass or an opposite signal is received. If a new signal in the same direction is received, the position's timer is reset and no new position is opened. The strategy can be used in any currency pairs. Optimized results f
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
This EA is based on ADX strategy.  Advantage:     - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : XAUUSD   Period : 30M Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We do not recommend higher lots. Need gold spreadless broker.  Maybe VIP or Pro user with your broker.
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Experts
Unveiling Momentum X, a uniquely designed, momentum-based Expert Advisor. Currently on a limited time offer, secure this meticulously crafted software at a special sales price before it escalates to its final price of $899. Seize this exceptional opportunity and experience the revolution in forex trading. Unparalleled Functionality Momentum X works on key market momentum, ensuring trades are placed strategically. Unlike the risk-laden methods used in grid and martingale systems, Momentum X is b
Bullish Pin Bar Pro
Vaclav Stibor
Experts
The Bullish PinBar Pro is scalper  application designed to identify and trade bullish pin bar patterns in the financial markets with automatized trailing. Trades are opened 1:1 according to the size of the input parameter. A PinBar candle is of interest to us when the candle body fits into its shadow at least twice, this value is also optionally adjustable via parameter. The golden grail of this EA is that you can further set your own desired profit/disprofit value to close on each trade, these
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Experts
Advance Trend Intellegence EA   is Powefull Expert Advisor base on trend following strategy. This expert using advance dynamical algorithm to cathching the market trend. With this EA orders that are made accurate entry orders in the market in tune with the trend signal. This EA have a good performance that has been tested more than 1 years with real ticks history data. Although this EA can be use on any pairs, but please Use this EA on EURUSD Pair at M15 timeframe. Account type : HEDGE. Advanc
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
IGold AI é um novo EA com tecnologia avançada, manipulada por IA e aprendizado de máquina, que diversifica a comparação do preço de XAUUSD e intervalos no banco de dados, desestruturando-o e encontrando possíveis ordens potenciais para realizar um scalping exclusivo. A inteligência artificial trabalha principalmente com nosso servidor. Incorporamos uma tecnologia exclusiva que, ao comparar o preço, o compara novamente em nosso servidor em tempo real para comparar outros mercados e obter result
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Experts
Diversifique sua negociação com novos instrumentos, seu portfólio ficará mais forte    Live Signal  Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $  Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia Prata ou XAG com pares completos como XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer o
Royal Gold Chili EA
Marcel Frank Heitz
Experts
Royal Gold Chili EA was developed for various purposes. There are many setting options. The risk depends on the settings. The bot works with trading pairs GOLD, XAUUSD, XAUEUR and XAUAUD. However, the bot also works with currency pairs, for example USDJPY. Therefore, write to the support before or test in the demo account. Important! It is advisable to run the EA thoroughly in a demo account. The backtest does not reflect the actual behavior of a demo or live account, as many factors are not ta
Qora
Sergej Maehler
Experts
QORA is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts – the same methodology used by institutional traders and hedge funds. Instead of lagging indicators, Q ORA analyzes Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure to identify high-probability setups. The built-in confluence system ensures trades are only executed when multiple elements align. An adaptive engine automatically adjusts parameters to current market conditions , while comprehensive risk management including n
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experts
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
Momentum Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
1 (1)
Experts
This EA is based on momentum strategy.  It passed 10 years backtest without huge dropdown and profitable. From today your money does not sleep and rise every week. Advantage:    - Always trade with stoploss   - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : US100   Period : 1H   UseDynamicStoplose: true Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
GBPJPY Asian Breakout EA Estratégia de Ruptura da Sessão Asiática | Robô 100% Automático para o Timeframe M5 Sistema de Trading 100% Automatizado O GBPJPY Asian Breakout é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, desenvolvido para operar rupturas do intervalo da sessão asiática no par GBPJPY , otimizado exclusivamente para o timeframe M5 (5 minutos) . Ele combina lógica inteligente de entrada, gestão dinâmica de risco e filtros de horário para garantir uma execução disciplinada e
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nova BB Trader
Anita Monus
Experts
Nova BB Trader is built around the foundational power of Bollinger Bands , transforming this classic volatility indicator into a modern, automated trading system. By analyzing price behavior relative to upper and lower bands, this Expert Advisor seeks to capture both breakout moves and mean reversion setups — depending on context. Nova BB Trader intelligently reads band width, price interaction, and momentum cues to determine whether volatility is likely to expand or contract. It avoids chasing
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
ELTRA Guardian EA
Aziz Maulidi Wimantara
Experts
Proven consistent performance — backtested from 2021 to 2025 with steady growth every week, month, and year. ELTRA Guardian EA is a fully automated Expert Advisor exclusively optimized for trading XAU/USD (Gold) . It combines precise level-based entries with EMA trend filtering to deliver consistent performance in volatile gold markets. Key Features: Gold-Only Strategy: Specifically designed and tuned for XAU/USD. Fixed Price Levels: Executes trades only when price touches 4-point interv
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 vagas — quase esgotado. O preço aumentará em breve para US$ 999 . Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experts
Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web. Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199  USD Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale. Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Empresa de produção pronta! Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidade pública PREÇO DE LANÇAMENTO: US$ 189, Próximo preço: US$ 289 (Apenas 3 unidades restantes) O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). E
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Mais do autor
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experts
PropFlow Gold EA em Português PropFlow Gold EA é um algoritmo de trading limpo, baseado em regras , projetado especificamente para gestão de contas de empresas de fondeo (prop firms) e contas pessoais de longo prazo. Ele não usa martingale, grid, médias perigosas ou estratégias sobreajustadas . Em vez disso, segue uma estrutura direcional de múltiplos timeframes: Identifica o viés diário (direção do timeframe maior) Entra nas operações durante o pullback no gráfico de 1H Abre uma segunda ordem l
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
5 (1)
Experts
BigMove Catcher PRO MQ5 Algorithm simple, poderoso, base and tendoncia, criado para capturar grandes movimentos and continuação no XAUUSD . Demovimento que pode fazer a conta crescer por semanas ou até meses. The most beautiful thing in the world: Mensal → Semanal → Diário para direção, the most beautiful time frame in the world 1H com uma Estrutura de Risco/Recompensa 1:8 . Pequenas perdas fazem parte do processo. Um grande movimento de continuação compensa tudo. Como a Lógica Funciona
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experts
BigMove Catcher PRO MQ4 é um algoritmo de tendência simples, porém extremamente poderoso, projetado para capturar os grandes movimentos de continuação no XAUUSD. Em vez de tentar ganhar todos os dias, este EA foca em capturar aquele grande movimento alinhado com os timeframes superiores — o tipo de movimento capaz de fazer uma conta crescer por semanas ou até meses. Ele utiliza uma abordagem clara de análise de múltiplos timeframes: Mensal → Semanal → Diário para definir a direção, e então esper
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário