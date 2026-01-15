XAU Dominion EA

XAU Dominion EA – Professioneller Gold-Trading-EA für Prop-Firm-Konten

XAU Dominion EA ist ein disziplinierter, regelbasierter MetaTrader-5-Expert Advisor, der speziell für ernsthafte Gold-Trader (XAUUSD) entwickelt wurde – mit klarem Fokus auf Risikomanagement und Einhaltung von Prop-Firm-Regeln.

Dieser EA ist kein „Schnell-reich-werden“-System.
Er richtet sich an Trader, die Struktur, Beständigkeit und Kapitalschutz schätzen.

🔑 WICHTIGER HINWEIS (BITTE ZUERST LESEN)

Unmittelbar nach dem Kauf dieses EAs kannst du mich direkt kontaktieren, falls deine Prop-Firm die standardmäßigen Indikator-Einstellungen nicht erlaubt.

Du kannst:

  • Die Periode der schnellen oder langsamen SMA auf einen ähnlichen Wert anpassen

  • Oder mir schreiben – ich empfehle dir regelkonforme Einstellungen für deine spezifische Prop-Firm

Diese Flexibilität macht XAU Dominion EA anpassungsfähig an unterschiedliche Prop-Firm-Bedingungen.

⚙️ KERN-TRADINGLOGIK (EINFACH & DISZIPLINIERT)

  • Handel ausschließlich XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • BUY-ONLY-Strategie

  • Einstieg über klaren SMA-Kreuzungspunkt (SMA 5 über SMA 100)

  • Nur ein Trade-Zyklus zur gleichen Zeit – kein Overtrading

  • Scale-in-Einträge nur bei kontrollierten Rücksetzern

  • Alle zusätzlichen Einträge nutzen eine gemeinsame Stop-Loss-Zone zur präzisen Risikokontrolle

Das sorgt für sauberes, vorhersehbares und professionelles Trading.

🛡 ENTWICKELT FÜR PROP-FIRM-REGELN

XAU Dominion EA enthält mehrere Kapital-Schutzmechanismen und ist für die meisten Prop Firms geeignet:

  • Kontrolle des maximalen Gesamtdrawdowns

  • Schutz vor täglichem Drawdown

  • Optionaler Floating-Loss-Kill-Switch

  • Optionaler Gewinnziel-Lock

  • Trailing-Stop-System zur Trade-Verwaltung

  • Risikobasierte Lot-Berechnung (% des Kontostands)

👉 Die Standard-Einstellungen sind für die meisten Prop Firms geeignet
👉 Empfohlene Mindestkontogröße: $10.000

Kleinere Konten sind möglich, aber $10k+ bieten mehr Stabilität und Regel-Toleranz.

📊 REALISTISCHE ERWARTUNGEN (SEHR WICHTIG)

Dieser EA ist konzipiert für:

  • Ernsthafte Trader

  • Prop-Firm-Challenges und finanzierte Konten

  • Langfristige Konsistenz – kein Glücksspiel

Die Ergebnisse hängen ab von:

  • Marktbedingungen

  • Broker-Ausführung

  • Spreads und Slippage

  • Korrekt eingesetztem Risiko

Es gibt keine Gewinn­garantie, Verluste gehören zum Trading dazu.
XAU Dominion EA priorisiert Risikokontrolle vor Gewinn.

🧪 BACKTEST- & DATENEMPFEHLUNGEN

  • Der EA basiert auf dem aktuellen Marktverhalten von Gold

  • Backtests mit mindestens 12 Monaten Daten durchführen

  • Echte Tick-Daten für maximale Genauigkeit verwenden

  • Die Logik spiegelt den institutionellen Goldhandel der letzten Marktphasen wider

👉 Vor dem Live-Einsatz immer beim eigenen Broker testen.

WARUM XAU DOMINION EA HERAUSRAGT

✔ Mit Fokus auf Prop-Firm-Regeln entwickelt
✔ One-Cycle-Trading (keine Signal-Stapelung)
✔ Gemeinsame Stop-Loss-Struktur für Scale-ins
✔ Flexible, regelkonforme Einstellungen
✔ Klare Logik ohne Indikator-Überladung
✔ Disziplin statt Hype

HINWEIS ZUM LIMITIERTEN ANGEBOT

⚠️ Der aktuelle Preis gilt nur für die ersten 10 Käufer.
Nach Vergabe der 10 Plätze wird der Preis erhöht.

Ziel:

  • Wahrung der Exklusivität

  • Reduzierung von Strategie-Überfüllung

  • Besserer Support für frühe Nutzer


Empfohlene Produkte
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experten
Session Pivots EA – LITE (Free) This Expert Advisor demonstrates a session-based breakout trading approach using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and places a trade when price breaks these levels after the session has ended. Main features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout logic Only one open position at a time Fixed Risk-to-Rewa
FREE
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
LUNOX SYNTH - Smart S/R + Candle-Pattern EA für Deriv (MT5) LUNOX SYNTH ist ein präziser Expert Advisor für die Deriv Step Indizes (Step 100-500), der auch EURUSD & GBPUSD auf dem MetaTrader 5 tradet . Er kombiniert kontinuierliches Support/Resistance (S/R) Mapping , eine "Lock & Retest" Breakout-Engine und Preis-Aktions-Bestätigungen , um den Einstieg mit disziplinierter Risikokontrolle zu timen. Eingaben (Highlights) Symbole : Schritt 100-500 einzeln aktivieren CandlePatternTF : standardmäßig
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis :
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experten
DowAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Da sich die Preismuster ändern, gibt es keinen Unterschied in der Leistung des EA, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus. Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für den US30-Index. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie Pr
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experten
XAUUSD Precision EA- Beherrschen Sie den Markt mit präzisem Timing XAU Breakout Pro ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt einen starken Ausbruch am frühen Morgen um 7:00 Uhr GMT auf dem M5-Chart. Diese Strategie ist so konzipiert, dass sie das Momentum auffängt, bevor der Großteil des Marktes reagiert, und bietet so einen klaren Vorteil in volatilen Sitzungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiertes Breakout-System für XAUUSD
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Experten
In dieser Strategie ist ein Spike ein Balken, der höher ist als die Anzahl der vorangegangenen Balken, höher als die prozentuale Differenz der vorangegangenen Balken und der im unteren Drittel oder der Hälfte seiner Länge geschlossen hat. Bei einem bullischen Signal wird alles umgekehrt. Die Position wird so lange offen gehalten, bis Hold-Bars vergehen oder ein entgegengesetztes Signal empfangen wird. Wenn ein neues Signal in der gleichen Richtung eintrifft, wird der Timer der Position zurückges
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experten
Dieser EA basiert auf der ADX-Strategie. Vorteil : - Stabil - Kein Grid-Martingale - Kein Scalper Wir empfehlen mit folgenden Einstellungen. Symbol : XAUUSD Periode : 30M Lot: Wir empfehlen folgende Regel: 100usd - 0.01 Lots 1000usd - 0.1 Lots oder weniger 2000usd - 0.2 Lots oder weniger 10000usd - 1 Lots oder weniger Wir empfehlen keine höheren Lots. Benötigen Sie Gold Spreadless Broker. Vielleicht VIP oder Pro Benutzer mit Ihrem Broker.
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Experten
Momentum X, ein einzigartig gestalteter, momentumbasierter Expert Advisor, wird enthüllt. Sichern Sie sich diese sorgfältig entwickelte Software zu einem Sonderpreis, bevor sie auf ihren endgültigen Preis von 899 $ ansteigt. Ergreifen Sie diese außergewöhnliche Gelegenheit und erleben Sie die Revolution im Devisenhandel. Unvergleichliche Funktionalität Momentum X arbeitet mit dem wichtigsten Marktmomentum und stellt sicher, dass Trades strategisch platziert werden. Im Gegensatz zu den risikobeh
Bullish Pin Bar Pro
Vaclav Stibor
Experten
Bullish PinBar Pro ist eine Scalper-Anwendung , die entwickelt wurde, um bullische Pin-Bar-Muster in den Finanzmärkten mit automatisiertem Trailing zu identifizieren und zu handeln. Trades werden 1:1 entsprechend der Größe des Eingabeparameters eröffnet. Eine PinBar-Kerze ist für uns interessant, wenn der Kerzenkörper mindestens zweimal in seinen Schatten passt, auch dieser Wert ist optional über Parameter einstellbar. Der goldene Gral dieses EA ist, dass Sie darüber hinaus Ihren eigenen gewüns
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experten
Ace Scalper EA funktioniert auf GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Zeitrahmen M5. Die Strategie basiert auf der Suche nach Preisschwankungen für die ruhige Periode der asiatischen Sitzung. Während dieser Zeit gibt es in der Regel keine starken unvorhersehbaren Kursbewegungen, was ein relativ sicheres Scalping mit einer durchschnittlichen Handelsdauer von 1 Stunde ermöglicht. Verwendet einen engen Stop-Loss, der bei ungünstigen Marktentwicklungen eine Einlagensicherung bietet. EA verwendet keine ge
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Experten
Advance Trend Intellegence EA ist Powefull Expert Advisor Basis auf Trend nach Strategie. Dieser Experte mit Voraus dynamischen Algorithmus zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die genaue Eintrag Aufträge in den Markt im Einklang mit dem Trend Signal gemacht werden. Diese EA haben eine gute Leistung, die mehr als 1 Jahre mit echten Ticks Geschichte Daten getestet wurde. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden, aber bitte verwenden Sie diesen EA auf EURUSD Paar b
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
IGold AI ist ein neuer EA mit fortschrittlicher Technologie. Diese neue Technologie nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Preisvergleich von XAUUSD mit den Kursspannen in der Datenbank zu diversifizieren, die Struktur zu destrukturieren und potenzielle Orders für ein einzigartiges Scalping zu finden. Künstliche Intelligenz arbeitet hauptsächlich mit unserem Server. Wir haben eine einzigartige Technologie integriert, die beim Preisvergleich den Preis in Echtzeit auf unserem Server vergleicht
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Experten
Diversifizieren Sie Ihren Handel mit neuen Instrumenten, Ihr Portfolio wird stärker    Live Signal  Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Silber oder XAG mit vollständigen Paaren wie XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD handelt! Ich überprüfe jed
Royal Gold Chili EA
Marcel Frank Heitz
Experten
Royal Gold Chili EA wurde für verschiedene Zwecke entwickelt. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten. Das Risiko hängt von den Einstellungen ab. Der Bot arbeitet mit den Handelspaaren GOLD, XAUUSD, XAUEUR und XAUAUD. Der Bot funktioniert aber auch mit Währungspaaren, zum Beispiel USDJPY. Schreiben Sie deshalb vorher an den Support oder testen Sie im Demokonto. Wichtig! Es ist ratsam, den EA gründlich in einem Demokonto zu testen. Der Backtest spiegelt nicht das tatsächliche Verhalten eines Dem
Qora
Sergej Maehler
Experten
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Smart-Money-Konzepten basiert - der gleichen Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Orderblöcke und die Marktstruktur , um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Confluence-System stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt die P
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experten
Candles Commander - Finden Sie Ihren mechanischen EDGE auf dem Markt Candles Commander - ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Erfolg an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Diese Strategie wurde fast 2 Jahre lang rigorosen Tests und manuellen Überprüfungen unterzogen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Unser EA kann einen mechanischen EDGE in jedem Instrument Ihrer Wahl finden, von Forex-Instrumenten bis hin zu Indizes und Rohstoffen mit nur einer Optimierung
Momentum Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
1 (1)
Experten
Dieser EA basiert auf der Momentum-Strategie. Es bestanden 10 Jahre Backtest ohne große Dropdown und profitabel. Von heute an Ihr Geld nicht schlafen und steigen jede Woche. Vorteil: - Immer mit Stoploss handeln - Stabil - Kein Grid Martingale - Kein Scalper Wir empfehlen folgende Einstellungen. Symbol : US100 Zeitraum : 1H UseDynamicStoplose: true Lot: Wir empfehlen folgende Regel: 100usd - 0.01 Lots 1000usd - 0.1 Lots oder weniger 2000usd - 0.2 Lots oder weniger 10000usd - 1 Lots oder wenige
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experten
HFT Ghoul HFT Ghoul ist ein Expert Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der speziell für Hochfrequenzhandelsumgebungen entwickelt wurde. Er verwendet Momentum-basierte Algorithmen, um schnelle Kursbewegungen zu erkennen und zielt insbesondere auf hohe Liquiditätsspitzen während volatiler Handelssitzungen ab. Anstelle einer sofortigen Marktausführung verwendet der Expert Advisor einen Mechanismus, der auf schwebenden Stop-Loss-Orders basiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, nur dann in den Ma
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experten
GBPJPY Asian Breakout EA Asiatische Breakout-Strategie | Vollautomatischer M5-Expert Advisor für GBPJPY 100 % automatisiertes Handelssystem Der GBPJPY Asian Breakout ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel von Breakouts während der asiatischen Handelssitzung auf dem Währungspaar GBPJPY entwickelt wurde. Er ist auf den M5-Zeitrahmen (5-Minuten-Chart) optimiert und kombiniert präzise Einstiegssignale mit intelligenter Risikosteuerung und zeitbasierter Fi
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
ELTRA Guardian EA
Aziz Maulidi Wimantara
Experten
Bewährte konstante Leistung - Backtesting von 2021 bis 2025 mit stetigem Wachstum jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr. ELTRA Guardian EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) optimiert ist. Er kombiniert präzise Level-basierte Eingaben mit EMA-Trendfilterung, um eine konsistente Performance in volatilen Goldmärkten zu liefern. Hauptmerkmale: Gold-Only-Strategie: Speziell für XAU/USD entwickelt und abgestimmt. Feste Kursniveaus:
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 189 $, Nächster Preis: 289 $ (Nur noch 3 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Weitere Produkte dieses Autors
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
PropFlow Gold EA – Deutsche Version PropFlow Gold EA ist ein klar strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das speziell für Prop-Firm-Management und langfristige persönliche Konten entwickelt wurde. Es verwendet keinen Martingale, kein Grid, kein gefährliches Averaging und keine Curve-Fitting-Strategien . Stattdessen folgt es einer gerichteten Multi-Timeframe-Struktur : Identifiziert den täglichen Bias (höherer Zeitrahmen) Führt Einstiege beim 1-Stunden-Pullback aus Platziert eine zweite Li
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
5 (1)
Experten
BigMove Catcher PRO MQ5 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes, trendbasiertes Algorithmus-System, das entwickelt wurde, um große Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD zu erfassen. Anstatt jeden Tag zu gewinnen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die mit der Struktur der höheren Zeitrahmen übereinstimmt – die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann. Das System verwendet einen sauberen Top-Down-Trendansatz: Monatlich →
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experten
BigMove Catcher PRO MQ4 BigMove Catcher PRO MQ4 ist ein einfaches, aber äußerst leistungsstarkes trendbasiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, die großen Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD einzufangen. Anstatt jeden Tag gewinnen zu wollen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die perfekt mit den höheren Zeitrahmen übereinstimmt – genau die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann. Der EA nutzt einen klaren Top
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension