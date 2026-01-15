XAU Dominion EA
- Experten
- Samson Adekunle Okunola
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
XAU Dominion EA – Professioneller Gold-Trading-EA für Prop-Firm-Konten
XAU Dominion EA ist ein disziplinierter, regelbasierter MetaTrader-5-Expert Advisor, der speziell für ernsthafte Gold-Trader (XAUUSD) entwickelt wurde – mit klarem Fokus auf Risikomanagement und Einhaltung von Prop-Firm-Regeln.
Dieser EA ist kein „Schnell-reich-werden“-System.
Er richtet sich an Trader, die Struktur, Beständigkeit und Kapitalschutz schätzen.
🔑 WICHTIGER HINWEIS (BITTE ZUERST LESEN)
Unmittelbar nach dem Kauf dieses EAs kannst du mich direkt kontaktieren, falls deine Prop-Firm die standardmäßigen Indikator-Einstellungen nicht erlaubt.
Du kannst:
Die Periode der schnellen oder langsamen SMA auf einen ähnlichen Wert anpassen
Oder mir schreiben – ich empfehle dir regelkonforme Einstellungen für deine spezifische Prop-Firm
Diese Flexibilität macht XAU Dominion EA anpassungsfähig an unterschiedliche Prop-Firm-Bedingungen.
⚙️ KERN-TRADINGLOGIK (EINFACH & DISZIPLINIERT)
Handel ausschließlich XAUUSD
Zeitrahmen: H1
BUY-ONLY-Strategie
Einstieg über klaren SMA-Kreuzungspunkt (SMA 5 über SMA 100)
Nur ein Trade-Zyklus zur gleichen Zeit – kein Overtrading
Scale-in-Einträge nur bei kontrollierten Rücksetzern
Alle zusätzlichen Einträge nutzen eine gemeinsame Stop-Loss-Zone zur präzisen Risikokontrolle
Das sorgt für sauberes, vorhersehbares und professionelles Trading.
🛡 ENTWICKELT FÜR PROP-FIRM-REGELN
XAU Dominion EA enthält mehrere Kapital-Schutzmechanismen und ist für die meisten Prop Firms geeignet:
Kontrolle des maximalen Gesamtdrawdowns
Schutz vor täglichem Drawdown
Optionaler Floating-Loss-Kill-Switch
Optionaler Gewinnziel-Lock
Trailing-Stop-System zur Trade-Verwaltung
Risikobasierte Lot-Berechnung (% des Kontostands)
👉 Die Standard-Einstellungen sind für die meisten Prop Firms geeignet
👉 Empfohlene Mindestkontogröße: $10.000
Kleinere Konten sind möglich, aber $10k+ bieten mehr Stabilität und Regel-Toleranz.
📊 REALISTISCHE ERWARTUNGEN (SEHR WICHTIG)
Dieser EA ist konzipiert für:
Ernsthafte Trader
Prop-Firm-Challenges und finanzierte Konten
Langfristige Konsistenz – kein Glücksspiel
Die Ergebnisse hängen ab von:
Marktbedingungen
Broker-Ausführung
Spreads und Slippage
Korrekt eingesetztem Risiko
Es gibt keine Gewinngarantie, Verluste gehören zum Trading dazu.
XAU Dominion EA priorisiert Risikokontrolle vor Gewinn.
🧪 BACKTEST- & DATENEMPFEHLUNGEN
Der EA basiert auf dem aktuellen Marktverhalten von Gold
Backtests mit mindestens 12 Monaten Daten durchführen
Echte Tick-Daten für maximale Genauigkeit verwenden
Die Logik spiegelt den institutionellen Goldhandel der letzten Marktphasen wider
👉 Vor dem Live-Einsatz immer beim eigenen Broker testen.
⭐ WARUM XAU DOMINION EA HERAUSRAGT
✔ Mit Fokus auf Prop-Firm-Regeln entwickelt
✔ One-Cycle-Trading (keine Signal-Stapelung)
✔ Gemeinsame Stop-Loss-Struktur für Scale-ins
✔ Flexible, regelkonforme Einstellungen
✔ Klare Logik ohne Indikator-Überladung
✔ Disziplin statt Hype
⏳ HINWEIS ZUM LIMITIERTEN ANGEBOT
⚠️ Der aktuelle Preis gilt nur für die ersten 10 Käufer.
Nach Vergabe der 10 Plätze wird der Preis erhöht.
Ziel:
Wahrung der Exklusivität
Reduzierung von Strategie-Überfüllung
Besserer Support für frühe Nutzer