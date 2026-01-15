XAU Dominion EA – Professioneller Gold-Trading-EA für Prop-Firm-Konten

XAU Dominion EA ist ein disziplinierter, regelbasierter MetaTrader-5-Expert Advisor, der speziell für ernsthafte Gold-Trader (XAUUSD) entwickelt wurde – mit klarem Fokus auf Risikomanagement und Einhaltung von Prop-Firm-Regeln.

Dieser EA ist kein „Schnell-reich-werden“-System.

Er richtet sich an Trader, die Struktur, Beständigkeit und Kapitalschutz schätzen.

🔑 WICHTIGER HINWEIS (BITTE ZUERST LESEN)

Unmittelbar nach dem Kauf dieses EAs kannst du mich direkt kontaktieren, falls deine Prop-Firm die standardmäßigen Indikator-Einstellungen nicht erlaubt.

Du kannst:

Die Periode der schnellen oder langsamen SMA auf einen ähnlichen Wert anpassen

Oder mir schreiben – ich empfehle dir regelkonforme Einstellungen für deine spezifische Prop-Firm

Diese Flexibilität macht XAU Dominion EA anpassungsfähig an unterschiedliche Prop-Firm-Bedingungen.

⚙️ KERN-TRADINGLOGIK (EINFACH & DISZIPLINIERT)

Handel ausschließlich XAUUSD

Zeitrahmen: H1

BUY-ONLY-Strategie

Einstieg über klaren SMA-Kreuzungspunkt (SMA 5 über SMA 100)

Nur ein Trade-Zyklus zur gleichen Zeit – kein Overtrading

Scale-in-Einträge nur bei kontrollierten Rücksetzern

Alle zusätzlichen Einträge nutzen eine gemeinsame Stop-Loss-Zone zur präzisen Risikokontrolle

Das sorgt für sauberes, vorhersehbares und professionelles Trading.

🛡 ENTWICKELT FÜR PROP-FIRM-REGELN

XAU Dominion EA enthält mehrere Kapital-Schutzmechanismen und ist für die meisten Prop Firms geeignet:

Kontrolle des maximalen Gesamtdrawdowns

Schutz vor täglichem Drawdown

Optionaler Floating-Loss-Kill-Switch

Optionaler Gewinnziel-Lock

Trailing-Stop-System zur Trade-Verwaltung

Risikobasierte Lot-Berechnung (% des Kontostands)

👉 Die Standard-Einstellungen sind für die meisten Prop Firms geeignet

👉 Empfohlene Mindestkontogröße: $10.000

Kleinere Konten sind möglich, aber $10k+ bieten mehr Stabilität und Regel-Toleranz.

📊 REALISTISCHE ERWARTUNGEN (SEHR WICHTIG)

Dieser EA ist konzipiert für:

Ernsthafte Trader

Prop-Firm-Challenges und finanzierte Konten

Langfristige Konsistenz – kein Glücksspiel

Die Ergebnisse hängen ab von:

Marktbedingungen

Broker-Ausführung

Spreads und Slippage

Korrekt eingesetztem Risiko

Es gibt keine Gewinn­garantie, Verluste gehören zum Trading dazu.

XAU Dominion EA priorisiert Risikokontrolle vor Gewinn.

🧪 BACKTEST- & DATENEMPFEHLUNGEN

Der EA basiert auf dem aktuellen Marktverhalten von Gold

Backtests mit mindestens 12 Monaten Daten durchführen

Echte Tick-Daten für maximale Genauigkeit verwenden

Die Logik spiegelt den institutionellen Goldhandel der letzten Marktphasen wider

👉 Vor dem Live-Einsatz immer beim eigenen Broker testen.

⭐ WARUM XAU DOMINION EA HERAUSRAGT

✔ Mit Fokus auf Prop-Firm-Regeln entwickelt

✔ One-Cycle-Trading (keine Signal-Stapelung)

✔ Gemeinsame Stop-Loss-Struktur für Scale-ins

✔ Flexible, regelkonforme Einstellungen

✔ Klare Logik ohne Indikator-Überladung

✔ Disziplin statt Hype

⏳ HINWEIS ZUM LIMITIERTEN ANGEBOT

⚠️ Der aktuelle Preis gilt nur für die ersten 10 Käufer.

Nach Vergabe der 10 Plätze wird der Preis erhöht.

Ziel: