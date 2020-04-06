BigMove Catcher Pro mq5
- Asesores Expertos
- Samson Adekunle Okunola
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
BigMove Catcher PRO MQ5 is unalloyed and easy to use, it’s the best option for your family in XAUUSD (oro) .
Mensual → Semanal → Diario para dirección,
y Luego espera una entrada precisa en el gráfico de 1 hora con una estructura de 1:8 Riesgo/Beneficio .
Las pequeñas pérdidas son parte del proceso.
Un solo movimiento de continuación fuerte paga todo.
🔹 Cómo funciona la lógica
1️⃣ Alineación de tendencia mensual
2️⃣ Confirmación semanal
Luego revisa la estructura semanal para confirmar el flujo de liquidez el impulso.
3️⃣Verificación de dirección diaria
El marco diario refina la tendencia a corto plazo y asegura que esté alineada con la estructura mayor.
4️⃣ Entrada sniper en 1H
✔ espera un retrocesso limpio
✔ revisa la estructura del mercado
✔ usa un cruce 5 SMA y 10 SMA en 1H
✔ confirmaque el precio fluye dirección de la tendencia
Una vez cumplidas todas las condiciones, el EA abre una sola entrada precisa :
❌ Sin martingale
❌ Sin grid
❌ Sin doblar lotes
❌ Sin segunda entrada
5️⃣ Ratio Riesgo-Beneficio 1:8
Cada operación apunta a un movimiento de continuación realista con una estructura 1:8 .
Esto permite:
pérdidas pequeñas y controladas
ganancias grandes y significativas
Estées núcleo de la consistencia a largo plazo.
⚠️ Important Advertencia
Este ea no es para traders que buscan :
❌ 100% tasa de acierto
❌ ganancias diarias garantizadas
❌ duplicar la cuenta rápidamente
Pero si prefières unmétodo más limpio, seguro, profesional y basado en la lógica de tendencia en lugar del azar ,
entonces BigMove Catcher PRO está hecho para ti.
Este es un sistema direccional de tendencia.
Habrá operaciones perdedoras.
Puede haber semanas perdedoras.
Pero cuando llega el gran movimiento —y siempre llega—
cubre todo y hace avanzar la cuenta.
🔧Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD
Marco de entrada: 1H
Filtros de tendencia: Mensual → Semanal → Diario
Balance mínimo
Personalized Cuentas: $500
Prop firms: $5,000
Riesgo: autoajustable
Configuración: Plug & Play — no requiere archivos adicionales
📘 Parámetros and ajustes del EA (Versión MQ5)
🔹 1. Gestión del riesgo
LOT_1__Risk_percentage_acc
🔹 2. Ajustes de Stop Loss
SL_1
Tamaño del stop-loss en puntos/pips.
🔹 3. Adjustments to Take Profit
TP_1
Take-profit in puntos/pips (optimizado para un R:B de aprox. 1:8).
🔹 4. Activación del trailing stop
pips_away_from_open_price
Distancia mínima en ganancias para activar el trailing stop
🔹 5. Filtros de dirección de tendencia
TREND_FILTER_1
Filtro principal para detectar la dirección del mercado.
TREND_FILTER_2
Filtro secundario para reducir señales falsas.
🔹 6. Filtros de entrada
EXECUTE_1
Entrada basada en el cruce 5 SMA y 10 SMA en 1H.
Solo se activa cuando todas las tendencias superiores están alineadas.
📌 Nota sobre backtesting
Para obtener resultados precisos y realistas,
siempre realiza backtests usando datos tick del último año reciente .
