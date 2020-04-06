BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5 is unalloyed and easy to use, it’s the best option for your family in XAUUSD (oro) .


It ’s the busiest time in the world. It’s the best way to stay in shape .
It’s the best way to stay in the future.

The most beautiful thing in the world :
Mensual → Semanal → Diario para dirección,
y Luego espera una entrada precisa en el gráfico de 1 hora con una estructura de 1:8 Riesgo/Beneficio .

Las pequeñas pérdidas son parte del proceso.
Un solo movimiento de continuación fuerte paga todo.

🔹 Cómo funciona la lógica

1️⃣ Alineación de tendencia mensual

It ’s a great place to start a business.
It’s a great place to start trading.

2️⃣ Confirmación semanal

Luego revisa la estructura semanal para confirmar el flujo de liquidez el impulso.

3️⃣Verificación de dirección diaria

El marco diario refina la tendencia a corto plazo y asegura que esté alineada con la estructura mayor.

4️⃣ Entrada sniper en 1H

It's a great time, EA:

✔ espera un retrocesso limpio
✔ revisa la estructura del mercado
✔ usa un cruce 5 SMA y 10 SMA en 1H
✔ confirmaque el precio fluye dirección de la tendencia

Una vez cumplidas todas las condiciones, el EA abre una sola entrada precisa :

  • ❌ Sin martingale

  • ❌ Sin grid

  • ❌ Sin doblar lotes

  • ❌ Sin segunda entrada

5️⃣ Ratio Riesgo-Beneficio 1:8

Cada operación apunta a un movimiento de continuación realista con una estructura 1:8 .

Esto permite:

  • pérdidas pequeñas y controladas

  • ganancias grandes y significativas

Estées núcleo de la consistencia a largo plazo.

⚠️ Important Advertencia

Este ea no es para traders que buscan :

❌ 100% tasa de acierto
❌ ganancias diarias garantizadas
❌ duplicar la cuenta rápidamente

It’s a good idea, it’s a sistema martingale, it’s a grid, it’s a paretern, it’s a siempre term, it’s a
wipeout .

Pero si prefières unmétodo más limpio, seguro, profesional y basado en la lógica de tendencia en lugar del azar ,
entonces BigMove Catcher PRO está hecho para ti.

Este es un sistema direccional de tendencia.
Habrá operaciones perdedoras.
Puede haber semanas perdedoras.

Pero cuando llega el gran movimiento —y siempre llega—
cubre todo y hace avanzar la cuenta.

🔧Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco de entrada: 1H

  • Filtros de tendencia: Mensual → Semanal → Diario

Balance mínimo

  • Personalized Cuentas: $500

  • Prop firms: $5,000

The quality of our products is 0.1% , the quality of
our products is 0.5%, and the quality of our products is 0.5% .

  • Riesgo: autoajustable

  • Configuración: Plug & Play — no requiere archivos adicionales

📘 Parámetros and ajustes del EA (Versión MQ5)

🔹 1. Gestión del riesgo

LOT_1__Risk_percentage_acc
Define the risk of irritation in the patient's condition.

🔹 2. Ajustes de Stop Loss

SL_1
Tamaño del stop-loss en puntos/pips.

🔹 3. Adjustments to Take Profit

TP_1
Take-profit in puntos/pips (optimizado para un R:B de aprox. 1:8).

🔹 4. Activación del trailing stop

pips_away_from_open_price
Distancia mínima en ganancias para activar el trailing stop
.

🔹 5. Filtros de dirección de tendencia

TREND_FILTER_1
Filtro principal para detectar la dirección del mercado.

TREND_FILTER_2
Filtro secundario para reducir señales falsas.

🔹 6. Filtros de entrada

EXECUTE_1
Entrada basada en el cruce 5 SMA y 10 SMA en 1H.
Solo se activa cuando todas las tendencias superiores están alineadas.

📌 Nota sobre backtesting

Para obtener resultados precisos y realistas,
siempre realiza backtests usando datos tick del último año reciente .

It’s a good idea to be in orocambia in frecuencia,
and it’s a good idea to be in control of the situation.


Productos recomendados
DemsFx Super Charger EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
4 (1)
Asesores Expertos
1. El Asesor Experto construido con una estrategia de negociación básica, simple y estable que es altamente eficaz y precisa con un sistema de entrada de francotirador con una buena gestión del dinero.... 2. El asesor experto funciona mejor a partir de 15 minutos marco de tiempo y por encima de.... 3. El trabajo asesor de expertos con todos los corredores y todos los pares de divisas y los índices sintéticos ... 4. Utilice un tamaño de lote razonable y la configuración correcta si desea obtener
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sunrise on Mars - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. El sistema opera rupturas de mercado, con algoritmos de corrección y seguimiento de tendencias, los algoritmos optimizan la relación riesgo-beneficio, para minimizar los riesgos de llamada de margen. El sistema utiliza múltiples lotes dependiendo del algoritmo, el lote inicial es el doble del marcado como lote mínimo y se utiliza como referencia en el algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Au
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
Asesores Expertos
Conoce a Made to Echo Esta es una fase de precios limitada. Consíguelo a 99 mientras esté bajo 5 ventas. Una vez que se alcance ese límite, el nuevo precio será 129. Actualmente vendidos: 4 copias. Canal MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Contacta para obtener la configuración correcta de retroceso — Te enviaré todo lo necesario. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Mad
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Asesores Expertos
Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso. Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes. Este sistema funciona de forma 100% automá
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Asesores Expertos
PPC: Price Pulse Catcher es un Asesor Experto que utiliza el estocástico como su principal indicador de trading. Un módulo que ejecuta sólo compras y un módulo que ejecuta sólo ventas realizan operaciones mientras cambian adecuadamente según las tendencias a medio plazo. Si la dirección a medio plazo del mercado está clara, es posible seleccionar y operar sólo con uno u otro. Como indicador de las tendencias a medio plazo, utilizamos la media móvil del marco temporal más largo del gráfico al q
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Asesores Expertos
Guía del usuario de Isheguve Scalper pro 1. Introducción a Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro es un sofisticado Asesor Experto MQL5 diseñado para automatizar sus decisiones de trading. Integra el análisis técnico avanzado con una gestión robusta del dinero y de las operaciones para proporcionar una solución completa de trading automatizado. Las características principales incluyen: Reconocimiento de patrones de velas: Identifica varias formaciones de velas de inversión y continuación. Con
Garuda MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121820 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA: Potencia de ruptura con gestión dinámica de riesgos Garuda EA es un potente asesor experto diseñado para capturar oportunidades de ruptura desde zonas de precio específicas (cajas) con un tiempo determinado. Con una estrategia con filtro temporal y una gestión inteligente de riesgos, Garuda EA busca generar ganancias consistentes manteniendo el riesgo bajo control.
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Bandas de Bollinger y OsMA (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en velas cerrada
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Asesores Expertos
Crypto Price Action EA es un robot de comercio especialmente diseñado para el comercio de divisas, así como el comercio de criptomonedas (tan pronto como estas últimas puedan ser negociadas por spreads razonables de nuevo). El EA utiliza el indicador ATR. Se abre una operación cuando el precio dentro de una vela se aleja del precio de apertura en un factor ATR ajustable ("Factor de apertura"). Muchos pares de divisas tienen la tendencia de continuar una tendencia una vez que ha comenzado, de mod
EU Savings Box EA
Abraham Balogun
Asesores Expertos
EU_Savings_Box (MT5 Asesor Experto) Esto es 100% Algo Forex Trading Robot y está programado para la inversión a largo plazo con bajo riesgo. No utiliza martingala, ni rejilla, ni scalping. La estrategia combina 3 indicadores fiables y debidamente filtrados y la acción del precio para determinar los niveles seguros de entrada y salida del mercado. Esta estrategia tiene más del 70% de tasa de ganancias dentro de 18 años más. Se recomienda para aquellos que buscan EA que se puede confiar durante m
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Asesores Expertos
Asesor Experto Breakout para XAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1). Breve descripción: Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD . Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas. Puntos clave: Estrategia: ruptura de máxi
Ultimate Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ultimate Master Breakout EA - The All-in-One Strategy Suite Stop switching EAs. Ultimate Master Breakout is a powerful, All-in-One system that adapts to any market. Choose from multiple built-in professional strategies or customize every detail to build your own. This isn't just one strategy—it's your complete trading arsenal in a single EA. Choose Your Strategy Instantly Activate any of these proven strategies with a single click: Classic Breakout: The core engine. Trade powerful moves from co
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
SupeRobot es un robot de tendencia totalmente automatizado que trabaja a largo plazo basado principalmente en la señal estocástica mejorada para funcionar mejor con el par EURUSD. Después de la prueba retrospectiva, dio resultados prometedores de 2019 hasta hoy. Se recomienda tener al menos 300 $ en su cuenta de operaciones antes de usar este robot para operar. Con el fin de obtener los mejores resultados : Establecer "MaxPositions" hasta 10. se establece por defecto a 1. (se establece el número
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Asesores Expertos
WickSniper Reversal Pro EA - Trading automatizado de ruptura de barra interior Transforme sus operaciones con la automatización profesional WickSniper Reversal Pro EA es la versión automatizada de nuestro exitoso indicador WickSniper Pro (1000+ descargas). Este potente Asesor Experto detecta y opera automáticamente dentro de patrones de ruptura de barras, eliminando la necesidad de monitoreo manual mientras mantiene la misma estrategia probada. Características principales Reconocimien
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Asesores Expertos
QuadRotation Estocástico BTC/ETH Asesor Experto Visión general: QuadRotation Stochastic es un bot de trading altamente especializado diseñado para el trading de precisión en los mercados BTC y ETH. Utilizando la lógica avanzada del oscilador estocástico a través de múltiples configuraciones, este EA identifica dinámicamente las oportunidades óptimas de trading, aprovechando las condiciones de sobrecompra/sobreventa para maximizar los retornos. Opera en un marco temporal de M15 para un anális
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Asesores Expertos
Inteligente Martingala Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA canal de progreso de comercio: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Características principales: 6 Estrategias de señal incorporadas (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Sistema inteligente de gestión de cestas Protección Trailing Stop avanzada Gestión de riesgos personalizable Compatibilidad con múltiples marcos temporales Sistema de depuración profesional NUEVO en v2.4
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT4: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar del
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Mercury MT5 es un Software Automatizado Seguro para el comercio en el mercado Forex e índices. Mercury MT5 Es un sistema de trading avanzado. El sistema es ideal para el mercado consolidado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas inteligentes de promediación. Enfoque de "seguridad ante todo" en el desarrollo. Pruebas de estrés sobre datos históricos para múltiples pares. Tipo de broker: Spread bajo, ejecución rápida, baja c
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Asesores Expertos
Range BOS Pro - EA Profesional de Ruptura de Rango Diario Un potente Asesor Experto de nivel institucional que combina: - Detección de Rango Diario (sesión personalizable) - Confirmación de ruptura de estructura (BOS) - Filtro de tendencia SuperTrend - Dos estrategias: Continuación y Reversión (Fade) - Riesgo inteligente del 1% por operación (basado en una distancia fija de pips) - Una operación al día con estricto control de sesión - Sin martingala, sin rejilla - pura acción del precio Carac
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Asesores Expertos
Experto utilizando Media Móvil (configurable), puntos de entrada RSI y Bandas de Bollinger (no configurable [todavía]). Puede decidir si desea utilizar la Media Móvil con o sin Bandas de Bollinger y puede activar/desactivar el RSI también para los puntos de entrada/salida. También puede activar/desactivar la función de doble mano donde cada entrada/salida de la operación será doble, lo que significa, vender y comprar al mismo tiempo.
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
Turtle Breakout EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
La estrategia de negociación Breakout "Turtle" es una estrategia de negociación que entra en una posición cuando se rompen los máximos o mínimos de un periodo largo y sale de la posición cuando se rompen los máximos o mínimos de un periodo corto. El objetivo de esta estrategia es aprovechar los movimientos significativos de los precios que rompen los niveles de soporte o resistencia establecidos. Los máximos y mínimos del periodo largo sirven como señal de una posible ruptura, mientras que los m
FFF Forts
Denis Chebatarev
Asesores Expertos
FFF Forts es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar con futuros en el mercado ruso de derivados FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, el Rublo, etc.). El robot opera sólo con la tendencia. La entrada de operaciones se produce en los retrocesos. El tamaño del roll-back se determina manualmente (en puntos) o automáticamente en función de la volatilidad del instrumento. Ajustes Tipo de operación - dirección de la operación Añadir una tendencia - activar/desactivar la adición de
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
Asesores Expertos
Hagámoslo - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Puede utilizar este EA con 100$ en su cuenta La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading Vamos a hacerlo Se trata de un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático . Es un sistema 100% automático, el sistema controla tanto las entradas como los lotes, el operador sólo
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Asesores Expertos
PropFlow Gold EA en Español PropFlow Gold EA es un algoritmo de trading limpio, basado en reglas y estructurado , diseñado específicamente para la gestión de cuentas de empresas de fondeo (prop firms) y para cuentas personales a largo plazo. No utiliza martingala, grid, promedios peligrosos ni estrategias sobreajustadas. En su lugar, sigue una estructura direccional y de múltiples temporalidades: Identifica la dirección diaria (sesgo del marco temporal superior) Entra en las operaciones durante
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Asesores Expertos
BigMove Catcher PRO MQ4 es un algoritmo de tendencia simple pero extremadamente poderoso, diseñado para capturar los grandes movimientos de continuación en XAUUSD. En lugar de intentar ganar todos los días, este EA se enfoca en capturar el gran movimiento que va alineado con los marcos temporales superiores — el tipo de movimiento capaz de hacer crecer una cuenta durante semanas o incluso meses. Utiliza un enfoque claro de análisis de múltiples temporalidades: Mensual → Semanal → Diario para la
DailyGold Surge MT4
Samson Adekunle Okunola
Asesores Expertos
DailyGold Surge MT4 es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Detecta la tendencia mensual actual y abre operaciones alineadas con precisión durante la ventana diaria de alta probabilidad de 01:00 a 02:00 (hora del servidor). Cuando el oro realiza un reversal natural a corto plazo, el EA añade de forma inteligente una segunda entrada en dirección opuesta — convirtiendo los retrocesos temporales en oportunidades adicionales, todo con una estr
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Asesores Expertos
DailyGold Surge EA – EA Profesional de Tendencia Diaria para XAUUSD Captura las grandes subidas diarias del oro con lógica segura e inteligente Quedan pocas copias a   $399 ! Próximo precio:   $499   Precio final:   $1999 DailyGold Surge EA es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Detecta la tendencia mensual actual y abre operaciones alineadas con precisión durante la ventana diaria de alta probabilidad de 01:00 a 02:00 (hora del servidor)
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario