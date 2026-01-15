XAU Dominion EA
- 专家
- Samson Adekunle Okunola
- 版本: 1.0
- 激活: 10
XAU Dominion EA —— 专为 Prop Firm 账户打造的专业黄金交易 EA
XAU Dominion EA 是一款纪律严明、基于规则的 MetaTrader 5 专家顾问（EA），专门为严肃的黄金（XAUUSD）交易者设计，重点关注 Prop Firm 账户管理与风险控制。
这不是一款“快速致富”的系统。
它是为重视 交易结构、长期稳定性和资金保护 的交易者而打造的。
🔑 重要说明（请务必阅读）
购买本 EA 后，如果您的 Prop Firm 不允许默认的指标参数，您可以立即直接联系我。
您可以：
-
调整慢速或快速 SMA 的周期至相近数值
-
或直接联系我，我将根据您所在的 Prop Firm 规则 推荐合规参数设置
这种灵活性使 XAU Dominion EA 能够适应不同 Prop Firm 的交易规则。
⚙️ 核心交易逻辑（简单 · 纪律化）
-
仅交易 XAUUSD
-
工作周期：H1
-
只做多（BUY ONLY）
-
入场基于清晰的 SMA 金叉（SMA 5 上穿 SMA 100）
-
一次只允许一个交易周期，杜绝过度交易
-
仅在受控回调中允许加仓（Scale-in）
-
所有加仓订单共用 同一止损区域，实现精准风险控制
确保交易行为 干净、可控、专业。
🛡 为 Prop Firm 规则而设计
XAU Dominion EA 内置多重资金保护机制，适用于大多数 Prop Firm：
-
最大总体回撤控制
-
日内回撤保护
-
可选浮动亏损强制止损机制
-
可选盈利目标锁定
-
交易管理用移动止损系统
-
按账户余额百分比进行风险仓位计算
👉 默认参数已适用于大多数 Prop Firm
👉 建议最低账户资金：$10,000
小账户也可运行，但 $10k 以上 可获得更高稳定性与规则容错空间。
📊 现实预期（非常重要）
本 EA 适用于：
-
严肃型交易者
-
Prop Firm 挑战与已入金账户
-
长期稳定交易，而非投机或赌博
交易结果取决于：
-
市场环境
-
经纪商执行质量
-
点差与滑点
-
合理的风险管理
不存在任何保证盈利，亏损是交易的一部分。
XAU Dominion EA 始终 风险控制优先，盈利其次。
🧪 回测与数据建议
-
EA 逻辑基于当前黄金市场行为构建
-
建议回测 至少过去 12 个月的数据
-
使用 真实 Tick 数据 以获得最佳准确性
-
策略逻辑符合近期机构对黄金的交易方式
👉 实盘前务必在您的经纪商环境中进行回测。
⭐ XAU DOMINION EA 的核心优势
✔ 按 Prop Firm 规则设计
✔ 单周期交易（不叠加信号）
✔ 加仓统一止损结构
✔ 参数灵活，易于合规
✔ 逻辑清晰，无指标堆砌
✔ 注重纪律，而非炒作
⏳ 限量优惠说明
⚠️ 当前价格仅对 前 10 位购买者开放
名额满额后，价格将上调。
此安排用于：
-
保持策略的独特性
-
降低策略拥挤风险
-
为早期用户提供更高质量的支持