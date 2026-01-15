XAU Dominion EA —— 专为 Prop Firm 账户打造的专业黄金交易 EA

XAU Dominion EA 是一款纪律严明、基于规则的 MetaTrader 5 专家顾问（EA），专门为严肃的黄金（XAUUSD）交易者设计，重点关注 Prop Firm 账户管理与风险控制。

这不是一款“快速致富”的系统。

它是为重视 交易结构、长期稳定性和资金保护 的交易者而打造的。

🔑 重要说明（请务必阅读）

购买本 EA 后，如果您的 Prop Firm 不允许默认的指标参数，您可以立即直接联系我。

您可以：

调整慢速或快速 SMA 的周期至相近数值

或直接联系我，我将根据您所在的 Prop Firm 规则 推荐合规参数设置

这种灵活性使 XAU Dominion EA 能够适应不同 Prop Firm 的交易规则。

⚙️ 核心交易逻辑（简单 · 纪律化）

仅交易 XAUUSD

工作周期： H1

只做多（BUY ONLY）

入场基于清晰的 SMA 金叉（SMA 5 上穿 SMA 100）

一次只允许一个交易周期 ，杜绝过度交易

仅在受控回调中允许加仓（Scale-in）

所有加仓订单共用 同一止损区域，实现精准风险控制

确保交易行为 干净、可控、专业。

🛡 为 Prop Firm 规则而设计

XAU Dominion EA 内置多重资金保护机制，适用于大多数 Prop Firm：

最大总体回撤控制

日内回撤保护

可选浮动亏损强制止损机制

可选盈利目标锁定

交易管理用移动止损系统

按账户余额百分比进行风险仓位计算

👉 默认参数已适用于大多数 Prop Firm

👉 建议最低账户资金：$10,000

小账户也可运行，但 $10k 以上 可获得更高稳定性与规则容错空间。

📊 现实预期（非常重要）

本 EA 适用于：

严肃型交易者

Prop Firm 挑战与已入金账户

长期稳定交易，而非投机或赌博

交易结果取决于：

市场环境

经纪商执行质量

点差与滑点

合理的风险管理

不存在任何保证盈利，亏损是交易的一部分。

XAU Dominion EA 始终 风险控制优先，盈利其次。

🧪 回测与数据建议

EA 逻辑基于当前黄金市场行为构建

建议回测 至少过去 12 个月的数据

使用 真实 Tick 数据 以获得最佳准确性

策略逻辑符合近期机构对黄金的交易方式

👉 实盘前务必在您的经纪商环境中进行回测。

⭐ XAU DOMINION EA 的核心优势

✔ 按 Prop Firm 规则设计

✔ 单周期交易（不叠加信号）

✔ 加仓统一止损结构

✔ 参数灵活，易于合规

✔ 逻辑清晰，无指标堆砌

✔ 注重纪律，而非炒作

