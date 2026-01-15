XAU Dominion EA

XAU Dominion EA —— 专为 Prop Firm 账户打造的专业黄金交易 EA

XAU Dominion EA 是一款纪律严明、基于规则的 MetaTrader 5 专家顾问（EA），专门为严肃的黄金（XAUUSD）交易者设计，重点关注 Prop Firm 账户管理与风险控制

这不是一款“快速致富”的系统。
它是为重视 交易结构、长期稳定性和资金保护 的交易者而打造的。

🔑 重要说明（请务必阅读）

购买本 EA 后，如果您的 Prop Firm 不允许默认的指标参数，您可以立即直接联系我。

您可以：

  • 调整慢速或快速 SMA 的周期至相近数值

  • 或直接联系我，我将根据您所在的 Prop Firm 规则 推荐合规参数设置

这种灵活性使 XAU Dominion EA 能够适应不同 Prop Firm 的交易规则。

⚙️ 核心交易逻辑（简单 · 纪律化）

  • 仅交易 XAUUSD

  • 工作周期：H1

  • 只做多（BUY ONLY）

  • 入场基于清晰的 SMA 金叉（SMA 5 上穿 SMA 100）

  • 一次只允许一个交易周期，杜绝过度交易

  • 仅在受控回调中允许加仓（Scale-in）

  • 所有加仓订单共用 同一止损区域，实现精准风险控制

确保交易行为 干净、可控、专业

🛡 为 Prop Firm 规则而设计

XAU Dominion EA 内置多重资金保护机制，适用于大多数 Prop Firm：

  • 最大总体回撤控制

  • 日内回撤保护

  • 可选浮动亏损强制止损机制

  • 可选盈利目标锁定

  • 交易管理用移动止损系统

  • 按账户余额百分比进行风险仓位计算

👉 默认参数已适用于大多数 Prop Firm
👉 建议最低账户资金：$10,000

小账户也可运行，但 $10k 以上 可获得更高稳定性与规则容错空间。

📊 现实预期（非常重要）

本 EA 适用于：

  • 严肃型交易者

  • Prop Firm 挑战与已入金账户

  • 长期稳定交易，而非投机或赌博

交易结果取决于：

  • 市场环境

  • 经纪商执行质量

  • 点差与滑点

  • 合理的风险管理

不存在任何保证盈利，亏损是交易的一部分。
XAU Dominion EA 始终 风险控制优先，盈利其次

🧪 回测与数据建议

  • EA 逻辑基于当前黄金市场行为构建

  • 建议回测 至少过去 12 个月的数据

  • 使用 真实 Tick 数据 以获得最佳准确性

  • 策略逻辑符合近期机构对黄金的交易方式

👉 实盘前务必在您的经纪商环境中进行回测。

XAU DOMINION EA 的核心优势

✔ 按 Prop Firm 规则设计
✔ 单周期交易（不叠加信号）
✔ 加仓统一止损结构
✔ 参数灵活，易于合规
✔ 逻辑清晰，无指标堆砌
✔ 注重纪律，而非炒作

限量优惠说明

⚠️ 当前价格仅对 前 10 位购买者开放
名额满额后，价格将上调。

此安排用于：

  • 保持策略的独特性

  • 降低策略拥挤风险

  • 为早期用户提供更高质量的支持


作者的更多信息
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
专家
PropFlow Gold EA 中文介绍 PropFlow Gold EA 是一款 简洁、规则化、结构清晰 的自动交易算法，专为 Prop Firm 资金账户管理 及长期个人账户设计。 它不使用马丁、网格、危险的加仓方式，也不依赖过度拟合的策略。 相反，它遵循一个 方向型、多周期结构逻辑 ： 识别日线级别的趋势方向（高周期偏向） 在 1 小时图的回调位置入场 自动在更深的回调位置挂入第二笔限价单 根据市场波动自动调整风险 适合追求 稳定、安全、简单 的交易者。 为什么这个系统有效 1. 无马丁、无网格、无噪音策略 只有基于价格结构的真实市场逻辑。 2. 在 XAUUSD（黄金）上已稳定超过十年 黄金价格行为具有重复性—— “日线方向 + 回调入场” 在多个市场周期中都保持长期稳定。 3. 自动风险调整 仓位大小与止损根据当前市场波动自动变化， 带来更平滑的权益曲线与更好的资金保护。 4. 简单、可重复的逻辑 系统不依赖复杂指标，而采用长期验证有效的 平均价格结构 + 稳定趋势行为 。 5. 为 Prop Firm 考核而优化 EA 注重 低回撤、稳健增长、持续的资金保护 。 P
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
5 (1)
专家
BigMove Catcher PRO MQ5 是一款简单但强大的趋势型算法，专门用于捕捉 XAUUSD（黄金）的大级别延续行情 。 它不是每天都追求胜利的 EA。 它的核心目标是 捕捉与高周期结构同方向的那一次大行情 —— 这种行情往往能让账户增长数周甚至数月。 系统采用 自上而下（Top-Down）趋势分析 ： 月线 → 周线 → 日线，确认方向 然后在 1 小时级别等待狙击式入场 ，目标 1:8 风险回报结构 。 小亏损是过程的一部分。 一次强势延续行情足够覆盖所有亏损。 逻辑工作原理 1️⃣ 月线趋势方向 EA 首先通过月线图识别长期主趋势， 这为所有交易决策打下基础。 2️⃣ 周线结构确认 然后检查周线结构，确认市场流动性方向和动能。 3️⃣ 日线方向检查 日线用于细化短期趋势，并确保与大结构一致。 4️⃣ 1H 精准狙击入场 当所有高周期趋势一致时，EA 将： 等待干净的回调 检查市场结构 使用 1H 上的 5 SMA 与 10 SMA 金叉/死叉 确认价格顺势流动 所有条件满足后，EA 才会开一笔精准交易： 无加仓 无网格 无翻倍
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
专家
BigMove Catcher PRO MQ4 是一款简单却极其强大的趋势型算法，专为捕捉 XAUUSD 的主要趋势延续行情而设计。 它不是试图每天都盈利，而是专注于捕捉与高周期方向一致的 大行情 ——那种能让账户持续增长数周甚至数月的趋势波段。 它采用清晰的多周期分析结构： 月线 → 周线 → 日线 确定方向， 然后在 1 小时图中等待 狙击式入场 ，搭配 1:8 的风险回报比。 小亏损是策略的一部分， 一次强劲的趋势延续就能覆盖所有亏损并推动账户增长。 策略逻辑说明 1️⃣ 月线趋势对齐 (Monthly Trend Alignment) EA 首先通过月线图识别市场长周期的主趋势，这为所有交易决策奠定基础。 2️⃣ 周线确认 (Weekly Confirmation) 随后检查周线结构，确认市场的整体流动方向与动能。 3️⃣ 日线方向过滤 (Daily Direction Check) 日线用于进一步细化短期方向，确保趋势干净、清晰，并与更大的周期保持一致。 4️⃣ 1 小时狙击入场 (Sniper Entry on 1H) 当月线、周线、日线三者方向完全一致时： 等待
