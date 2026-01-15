XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Expert Advisor professionnel de trading sur l’Or pour comptes Prop Firm

XAU Dominion EA est un Expert Advisor MetaTrader 5 discipliné et basé sur des règles, conçu spécialement pour les traders sérieux de l’Or (XAUUSD), avec un fort accent sur la gestion du risque et le respect des règles des Prop Firms.

Cet EA n’est pas un système “devenir riche rapidement”.
Il est destiné aux traders qui valorisent la structure, la régularité et la protection du capital.

🔑 NOTE IMPORTANTE (À LIRE AVANT ACHAT)

Immédiatement après l’achat de cet EA, vous pouvez me contacter directement si votre Prop Firm n’autorise pas les paramètres d’indicateurs par défaut.

Vous pouvez :

  • Ajuster la période de la SMA rapide ou lente vers une valeur similaire

  • Ou me contacter afin que je vous recommande des réglages conformes aux règles spécifiques de votre Prop Firm

Cette flexibilité rend XAU Dominion EA adaptable aux différentes conditions des Prop Firms.

⚙️ LOGIQUE DE TRADING CENTRALE (SIMPLE & DISCIPLINÉE)

  • Trading exclusivement sur XAUUSD

  • Unité de temps : H1

  • Stratégie UNIQUEMENT À L’ACHAT (BUY ONLY)

  • Entrée basée sur un croisement clair de SMA (SMA 5 au-dessus de SMA 100)

  • Un seul cycle de trade à la fois — pas de sur-trading

  • Entrées supplémentaires (scale-in) autorisées uniquement lors de pullbacks contrôlés

  • Toutes les entrées partagent une zone de stop-loss commune pour un contrôle précis du risque

Le trading reste ainsi propre, prévisible et professionnel.

🛡 CONÇU POUR LES RÈGLES DES PROP FIRMS

XAU Dominion EA intègre plusieurs systèmes de protection du capital, le rendant compatible avec la majorité des Prop Firms :

  • Contrôle du drawdown global maximum

  • Protection du drawdown journalier

  • Kill-switch optionnel basé sur la perte flottante

  • Verrouillage optionnel de l’objectif de profit

  • Système de trailing stop pour la gestion des positions

  • Taille de lot basée sur le risque (% du solde)

👉 Les paramètres par défaut conviennent déjà à la plupart des Prop Firms
👉 Taille de compte minimale recommandée : 10 000 $

Les comptes plus petits peuvent fonctionner, mais 10k$ et plus offrent une meilleure stabilité et tolérance aux règles.

📊 ATTENTES RÉALISTES (TRÈS IMPORTANT)

Cet EA est conçu pour :

  • Les traders sérieux

  • Les challenges Prop Firm et comptes financés

  • La constance à long terme, pas le jeu

Les résultats dépendent de :

  • Les conditions de marché

  • L’exécution du broker

  • Les spreads et le slippage

  • Une bonne gestion du risque

Aucun profit n’est garanti, et les pertes font partie du trading.
XAU Dominion EA privilégie le contrôle du risque avant le profit.

🧪 RECOMMANDATIONS DE BACKTEST

  • La structure de l’EA est basée sur le comportement actuel du marché de l’Or

  • Backtester avec au moins 12 mois de données

  • Utiliser des données tick réelles pour une meilleure précision

  • La logique reflète la manière dont l’Or est tradé par les institutions dans les conditions récentes

👉 Toujours tester l’EA chez votre broker avant de passer en réel.

POURQUOI XAU DOMINION EA SE DÉMARQUE

✔ Conçu en tenant compte des règles des Prop Firms
✔ Trading en cycle unique (pas d’empilement de signaux)
✔ Structure de stop-loss partagée pour les scale-ins
✔ Paramètres flexibles et conformes
✔ Logique propre, sans surcharge d’indicateurs
✔ Discipline avant le marketing

AVIS D’OFFRE LIMITÉE

⚠️ Le prix actuel est disponible uniquement pour les 10 premiers acheteurs.
Une fois les 10 places occupées, le prix augmentera.

Objectifs :

  • Maintenir l’exclusivité

  • Réduire la saturation de la stratégie

  • Offrir un meilleur support aux premiers utilisateurs


