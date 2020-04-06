PropFlow Gold EA
- Asesores Expertos
- Samson Adekunle Okunola
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
PropFlow Gold EA es un algoritmo de trading limpio, basado en reglas y estructurado, diseñado específicamente para la gestión de cuentas de empresas de fondeo (prop firms) y para cuentas personales a largo plazo.
No utiliza martingala, grid, promedios peligrosos ni estrategias sobreajustadas.
En su lugar, sigue una estructura direccional y de múltiples temporalidades:
-
Identifica la dirección diaria (sesgo del marco temporal superior)
-
Entra en las operaciones durante retrocesos en el gráfico de 1H
-
Abre una segunda orden límite para aprovechar retrocesos más profundos
-
Ajusta automáticamente el riesgo según la volatilidad
Este EA está diseñado para traders que buscan consistencia, seguridad y simplicidad.Por qué este sistema funciona
1. Sin Martingala. Sin Grid. Sin Ruido.
Solo lógica limpia basada en el precio y en la estructura real del mercado.
2. Estable en XAUUSD durante más de una década
El comportamiento del oro tiende a repetirse —
la “dirección diaria + entradas en retroceso” ha sido una combinación confiable a través de diferentes ciclos de mercado.
3. Ajuste automático del riesgo
El tamaño de la posición y los niveles de stop-loss se adaptan según la volatilidad actual,
lo que proporciona una curva de capital más estable y una mejor protección del capital.
4. Lógica simple y repetible
El sistema evita indicadores complicados y utiliza estructuras de precio repetitivas
que han demostrado ser efectivas en el trading del oro.
5. Diseñado para sobrevivir en Prop Firms
Se enfoca en bajo drawdown, crecimiento lento y constante, y protección continua del capital.🔒 Funciones de seguridad para Prop Firms
✔ Protección contra drawdown
El EA abre dos entradas:
-
Entrada 1: riesgo aproximado del 2% (predeterminado)
-
Entrada 2: orden límite con riesgo aproximado del 1% (predeterminado)
Incluso si ambas órdenes alcanzan el stop-loss el mismo día,
el drawdown total ronda el 3%, cumpliendo con los límites de la mayoría de las prop firms.
Los valores pueden ajustarse completamente en la configuración.
✔ Sin sobreoperar
El EA solo opera cuando aparece una configuración de retroceso de alta calidad.
✔ Sin riesgo explosivo nocturno
Las operaciones siguen la estructura del mercado, no la volatilidad aleatoria.⚠ Realidad importante
Si buscas un EA que:
❌ gane todos los días
❌ nunca pierda
❌ duplique tu dinero rápidamente
Este EA no es para ti.
Este es un sistema realista, estable y a largo plazo.
Habrá:
-
Semanas con pérdidas
-
Algún mes con pérdidas (raro, pero posible)
Esto es completamente normal.
Si no puedes soportar el comportamiento real del mercado,
los EAs con martingala o grid pueden parecer atractivos…
pero casi siempre terminan en quiebra total.
Si quieres un sistema sólido, duradero y estable,
entonces este EA está hecho para ti.
-
Símbolo: XAUUSD
-
Temporalidad: Funciona en cualquier marco temporal
-
Depósito mínimo:
-
Personal: $500
-
Prop Firm: $5,000
-
-
Riesgo: Autoajustable
-
Tipo de cuenta: Prop Firm y personal
-
Configuración: Plug & Play — No requiere archivos .set
🟦 1. Parámetros de Gestión de Riesgo
LOT_1__Risk_percentage_acc
Porcentaje del saldo utilizado para la primera entrada (orden de mercado).
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Porcentaje del saldo utilizado para la segunda entrada (orden límite),
aprovechando el retroceso después de la primera orden.
🟦 2. Configuración del Stop Loss
SL_1
Tamaño del stop-loss (en puntos/pips) de la primera entrada.
SL_2
Tamaño del stop-loss (en puntos/pips) de la segunda entrada.
🟦 3. Configuración del Take Profit
TP_1
Nivel de take-profit (en puntos/pips) para la primera entrada.
TP_2
Nivel de take-profit (en puntos/pips) para la segunda entrada.
🟦 4. Configuración de la Orden Límite en Retroceso
PINDING_ORDER
Distancia desde la primera orden para colocar la segunda orden límite.
pips_away_from_open_price
Distancia mínima que el precio debe moverse desde el precio de apertura
antes de que el trailing stop-loss se active.
Sirve para asegurar ganancias tempranas y reducir riesgo.
🟦 5. Filtros de Dirección de Tendencia
Basados en el marco temporal diario (1D).
TREND_FILTER_1
Filtro principal para confirmar la dirección del mercado.
TREND_FILTER_2
Filtro secundario que refuerza la confirmación de tendencia y reduce señales falsas.
🟦 6. Filtros de Ejecución de Entrada
Condiciones que definen cuándo el EA abre operaciones en el marco de 1 hora (1H).
EXECUTE_1
Señal basada en el cruce del SMA 5 sobre el SMA 50 en 1H.
Activa la primera entrada cuando se alinean la tendencia y el retroceso.
EXECUTE_2
Segunda validación para la orden límite usando el mismo cruce SMA 5 vs SMA 50.
Asegura que ambas entradas sigan la dirección del mercado.
Para obtener resultados realistas y precisos,
las pruebas deben realizarse con datos del último año.
Este EA ajusta su comportamiento según la estructura actual del mercado y la volatilidad reciente del oro.
El oro cambia su perfil de volatilidad regularmente,
por lo que los datos históricos antiguos no representan correctamente el mercado actual.