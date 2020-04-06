PropFlow Gold EA es un algoritmo de trading limpio, basado en reglas y estructurado, diseñado específicamente para la gestión de cuentas de empresas de fondeo (prop firms) y para cuentas personales a largo plazo.

No utiliza martingala, grid, promedios peligrosos ni estrategias sobreajustadas.

En su lugar, sigue una estructura direccional y de múltiples temporalidades:

Identifica la dirección diaria (sesgo del marco temporal superior)

Entra en las operaciones durante retrocesos en el gráfico de 1H

Abre una segunda orden límite para aprovechar retrocesos más profundos

Ajusta automáticamente el riesgo según la volatilidad

Este EA está diseñado para traders que buscan consistencia, seguridad y simplicidad.

1. Sin Martingala. Sin Grid. Sin Ruido.

Solo lógica limpia basada en el precio y en la estructura real del mercado.

2. Estable en XAUUSD durante más de una década

El comportamiento del oro tiende a repetirse —

la “dirección diaria + entradas en retroceso” ha sido una combinación confiable a través de diferentes ciclos de mercado.

3. Ajuste automático del riesgo

El tamaño de la posición y los niveles de stop-loss se adaptan según la volatilidad actual,

lo que proporciona una curva de capital más estable y una mejor protección del capital.

4. Lógica simple y repetible

El sistema evita indicadores complicados y utiliza estructuras de precio repetitivas

que han demostrado ser efectivas en el trading del oro.

5. Diseñado para sobrevivir en Prop Firms

Se enfoca en bajo drawdown, crecimiento lento y constante, y protección continua del capital.

✔ Protección contra drawdown

El EA abre dos entradas:

Entrada 1: riesgo aproximado del 2% (predeterminado)

Entrada 2: orden límite con riesgo aproximado del 1% (predeterminado)

Incluso si ambas órdenes alcanzan el stop-loss el mismo día,

el drawdown total ronda el 3%, cumpliendo con los límites de la mayoría de las prop firms.

Los valores pueden ajustarse completamente en la configuración.

✔ Sin sobreoperar

El EA solo opera cuando aparece una configuración de retroceso de alta calidad.

✔ Sin riesgo explosivo nocturno

Las operaciones siguen la estructura del mercado, no la volatilidad aleatoria.

Si buscas un EA que:

❌ gane todos los días

❌ nunca pierda

❌ duplique tu dinero rápidamente

Este EA no es para ti.

Este es un sistema realista, estable y a largo plazo.

Habrá:

Semanas con pérdidas

Algún mes con pérdidas (raro, pero posible)

Esto es completamente normal.

Si no puedes soportar el comportamiento real del mercado,

los EAs con martingala o grid pueden parecer atractivos…

pero casi siempre terminan en quiebra total.

Si quieres un sistema sólido, duradero y estable,

entonces este EA está hecho para ti.

Símbolo: XAUUSD

Temporalidad: Funciona en cualquier marco temporal

Depósito mínimo: Personal: $500 Prop Firm: $5,000

Riesgo: Autoajustable

Tipo de cuenta: Prop Firm y personal

Configuración: Plug & Play — No requiere archivos .set

🟦 1. Parámetros de Gestión de Riesgo

LOT_1__Risk_percentage_acc

Porcentaje del saldo utilizado para la primera entrada (orden de mercado).

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Porcentaje del saldo utilizado para la segunda entrada (orden límite),

aprovechando el retroceso después de la primera orden.

🟦 2. Configuración del Stop Loss

SL_1

Tamaño del stop-loss (en puntos/pips) de la primera entrada.

SL_2

Tamaño del stop-loss (en puntos/pips) de la segunda entrada.

🟦 3. Configuración del Take Profit

TP_1

Nivel de take-profit (en puntos/pips) para la primera entrada.

TP_2

Nivel de take-profit (en puntos/pips) para la segunda entrada.

🟦 4. Configuración de la Orden Límite en Retroceso

PINDING_ORDER

Distancia desde la primera orden para colocar la segunda orden límite.

pips_away_from_open_price

Distancia mínima que el precio debe moverse desde el precio de apertura

antes de que el trailing stop-loss se active.

Sirve para asegurar ganancias tempranas y reducir riesgo.

🟦 5. Filtros de Dirección de Tendencia

Basados en el marco temporal diario (1D).

TREND_FILTER_1

Filtro principal para confirmar la dirección del mercado.

TREND_FILTER_2

Filtro secundario que refuerza la confirmación de tendencia y reduce señales falsas.

🟦 6. Filtros de Ejecución de Entrada

Condiciones que definen cuándo el EA abre operaciones en el marco de 1 hora (1H).

EXECUTE_1

Señal basada en el cruce del SMA 5 sobre el SMA 50 en 1H.

Activa la primera entrada cuando se alinean la tendencia y el retroceso.

EXECUTE_2

Segunda validación para la orden límite usando el mismo cruce SMA 5 vs SMA 50.

Asegura que ambas entradas sigan la dirección del mercado.

Para obtener resultados realistas y precisos,

las pruebas deben realizarse con datos del último año.

Este EA ajusta su comportamiento según la estructura actual del mercado y la volatilidad reciente del oro.

El oro cambia su perfil de volatilidad regularmente,

por lo que los datos históricos antiguos no representan correctamente el mercado actual.