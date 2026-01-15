XAU Dominion EA — Prop Firm 계정을 위한 전문 골드 트레이딩 EA

XAU Dominion EA는 규칙 기반의 엄격한 로직으로 설계된 MetaTrader 5용 전문가 자문(EA)으로, 골드(XAUUSD)를 진지하게 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다.

특히 Prop Firm 규정 준수와 리스크 관리에 중점을 둡니다.

이 EA는 ‘단기간 고수익’ 시스템이 아닙니다.

구조, 일관성, 자본 보호를 중시하는 트레이더를 위한 솔루션입니다.

🔑 중요 안내 (반드시 읽어주세요)

EA 구매 후, 사용 중인 Prop Firm에서 기본 지표 설정을 허용하지 않는 경우 즉시 저에게 직접 연락하실 수 있습니다.

다음 중 선택 가능합니다:

빠른 SMA 또는 느린 SMA의 기간을 유사한 값으로 조정

또는 연락 주시면 해당 Prop Firm 규정에 맞는 설정을 추천해 드립니다

이러한 유연성 덕분에 XAU Dominion EA는 다양한 Prop Firm 환경에 적응할 수 있습니다.

⚙️ 핵심 트레이딩 로직 (단순 · 규율 중심)

XAUUSD 전용 거래

타임프레임: H1

매수(BUY) 전용 전략

진입 조건: SMA 골든크로스 (SMA 5가 SMA 100 상향 돌파)

동시에 하나의 트레이드 사이클만 허용 (과도한 매매 방지)

추가 진입(스케일 인)은 관리된 조정 구간에서만 허용

모든 추가 포지션은 하나의 공통 손절(Stop-Loss) 구간을 사용

이를 통해 거래는 항상 깔끔하고, 예측 가능하며, 전문적으로 유지됩니다.

🛡 Prop Firm 규정을 고려한 설계

XAU Dominion EA에는 대부분의 Prop Firm에 적합한 다중 자본 보호 시스템이 포함되어 있습니다:

최대 전체 드로우다운 제한

일일 드로우다운 보호

선택적 플로팅 손실 킬 스위치

선택적 목표 수익 잠금 기능

트레일링 스탑 기반 거래 관리

계좌 잔고 대비 비율 리스크 로트 계산

👉 기본 설정은 대부분의 Prop Firm에 적합

👉 권장 최소 계좌 규모: $10,000

소형 계좌도 가능하지만, $10,000 이상이 안정성과 규정 허용 범위 면에서 유리합니다.

📊 현실적인 기대치 (매우 중요)

본 EA는 다음을 목표로 합니다:

진지한 트레이더

Prop Firm 챌린지 및 펀딩 계좌

장기적 일관성 (도박 아님)

성과는 다음 요소에 따라 달라집니다:

시장 환경

브로커 체결 품질

스프레드 및 슬리피지

적절한 리스크 관리

수익은 보장되지 않으며, 손실은 트레이딩의 일부입니다.

XAU Dominion EA는 수익보다 리스크 관리를 최우선으로 합니다.

🧪 백테스트 및 데이터 가이드라인

EA는 현재 골드 시장의 움직임을 기준으로 설계되었습니다

최근 최소 12개월 데이터 로 백테스트 권장

정확도를 위해 실제 틱 데이터 사용 권장

전략 로직은 최근 기관 투자자들의 골드 거래 방식에 기반합니다

👉 실거래 전 반드시 본인 브로커 환경에서 테스트하세요.

⭐ XAU DOMINION EA의 강점

✔ Prop Firm 규정 중심 설계

✔ 단일 사이클 트레이딩 (신호 중복 없음)

✔ 스케일 인을 위한 공통 손절 구조

✔ 규정 준수를 위한 유연한 설정

✔ 지표 과부하 없는 깔끔한 로직

✔ 과장보다 ‘규율’ 중시

⏳ 한정 오퍼 안내

⚠️ 현재 가격은 선착순 10명에게만 제공됩니다.

10명 마감 후 가격이 인상됩니다.

목적: