XAU Dominion EA

XAU Dominion EA — Prop Firm 계정을 위한 전문 골드 트레이딩 EA

XAU Dominion EA는 규칙 기반의 엄격한 로직으로 설계된 MetaTrader 5용 전문가 자문(EA)으로, 골드(XAUUSD)를 진지하게 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다.
특히 Prop Firm 규정 준수와 리스크 관리에 중점을 둡니다.

이 EA는 ‘단기간 고수익’ 시스템이 아닙니다.
구조, 일관성, 자본 보호를 중시하는 트레이더를 위한 솔루션입니다.

🔑 중요 안내 (반드시 읽어주세요)

EA 구매 후, 사용 중인 Prop Firm에서 기본 지표 설정을 허용하지 않는 경우 즉시 저에게 직접 연락하실 수 있습니다.

다음 중 선택 가능합니다:

  • 빠른 SMA 또는 느린 SMA의 기간을 유사한 값으로 조정

  • 또는 연락 주시면 해당 Prop Firm 규정에 맞는 설정을 추천해 드립니다

이러한 유연성 덕분에 XAU Dominion EA는 다양한 Prop Firm 환경에 적응할 수 있습니다.

⚙️ 핵심 트레이딩 로직 (단순 · 규율 중심)

  • XAUUSD 전용 거래

  • 타임프레임: H1

  • 매수(BUY) 전용 전략

  • 진입 조건: SMA 골든크로스 (SMA 5가 SMA 100 상향 돌파)

  • 동시에 하나의 트레이드 사이클만 허용 (과도한 매매 방지)

  • 추가 진입(스케일 인)은 관리된 조정 구간에서만 허용

  • 모든 추가 포지션은 하나의 공통 손절(Stop-Loss) 구간을 사용

이를 통해 거래는 항상 깔끔하고, 예측 가능하며, 전문적으로 유지됩니다.

🛡 Prop Firm 규정을 고려한 설계

XAU Dominion EA에는 대부분의 Prop Firm에 적합한 다중 자본 보호 시스템이 포함되어 있습니다:

  • 최대 전체 드로우다운 제한

  • 일일 드로우다운 보호

  • 선택적 플로팅 손실 킬 스위치

  • 선택적 목표 수익 잠금 기능

  • 트레일링 스탑 기반 거래 관리

  • 계좌 잔고 대비 비율 리스크 로트 계산

👉 기본 설정은 대부분의 Prop Firm에 적합
👉 권장 최소 계좌 규모: $10,000

소형 계좌도 가능하지만, $10,000 이상이 안정성과 규정 허용 범위 면에서 유리합니다.

📊 현실적인 기대치 (매우 중요)

본 EA는 다음을 목표로 합니다:

  • 진지한 트레이더

  • Prop Firm 챌린지 및 펀딩 계좌

  • 장기적 일관성 (도박 아님)

성과는 다음 요소에 따라 달라집니다:

  • 시장 환경

  • 브로커 체결 품질

  • 스프레드 및 슬리피지

  • 적절한 리스크 관리

수익은 보장되지 않으며, 손실은 트레이딩의 일부입니다.
XAU Dominion EA수익보다 리스크 관리를 최우선으로 합니다.

🧪 백테스트 및 데이터 가이드라인

  • EA는 현재 골드 시장의 움직임을 기준으로 설계되었습니다

  • 최근 최소 12개월 데이터로 백테스트 권장

  • 정확도를 위해 실제 틱 데이터 사용 권장

  • 전략 로직은 최근 기관 투자자들의 골드 거래 방식에 기반합니다

👉 실거래 전 반드시 본인 브로커 환경에서 테스트하세요.

XAU DOMINION EA의 강점

✔ Prop Firm 규정 중심 설계
✔ 단일 사이클 트레이딩 (신호 중복 없음)
✔ 스케일 인을 위한 공통 손절 구조
✔ 규정 준수를 위한 유연한 설정
✔ 지표 과부하 없는 깔끔한 로직
✔ 과장보다 ‘규율’ 중시

한정 오퍼 안내

⚠️ 현재 가격은 선착순 10명에게만 제공됩니다.
10명 마감 후 가격이 인상됩니다.

목적:

  • 전략의 독점성 유지

  • 전략 혼잡도 감소

  • 초기 사용자에 대한 고품질 지원 제공


추천 제품
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Free Version) Session Pivots EA – LITE is an Expert Advisor that demonstrates a session-based breakout trading strategy using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and automatically places a trade when price breaks these levels after the session has ended . Main Features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout log
FREE
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experts
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experts
GoldAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/144974 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Note : If you have any problems running
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Experts
DowAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for US30 index. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/145607 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Note : If you have any problems running i
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI는 제가 20년 이상의 금융 시장 경험을 바탕으로 개발한 자동 트레이딩 봇입니다. 트레이딩 활동, 진입, 관리, 손절매 등 모든 과정을 100% 자동화하여 트레이더가 매일 아무런 작업도 할 필요가 없습니다. 이 자동 트레이딩 봇(EA)은 한 번에 하나의 트레이딩만 개시하고 즉시 손절매를 매우 가까운 지점으로 설정합니다. 그리드 또는 마틴게일 기법을 사용하지 않고, 한 번에 하나의 트레이딩만 개시하여 큰 폭의 드로우 다운(DRAW DONW)을 방지합니다. 인공지능을 활용하여 최근 며칠간의 움직임을 기반으로 최적의 트레이딩 시점(롱 포지션 + 숏 포지션)을 파악합니다. 거래 방법 + 차트에 자동 트레이딩 봇을 배치하고 자동 트레이딩을 활성화하기만 하면 됩니다. + 이 자동 트레이딩 봇은 GBPUSD에서 사용하도록 제작되었으며, 다른 자산은 지원하지 않습니다. + 모든 시간대에서 동일하게 작동하며 최종 결과는 변경되지 않으므로 모든 시간대에서 확인 가능합니다. +
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Experts
In this strategy, a spike as a bar that is higher than previous Bars Number bars, higher than previous bar by Percentage Difference and that closed in the lower Third or Half part of its length. For bullish signal, everything is inverted. The position is kept open until Hold bars pass or an opposite signal is received. If a new signal in the same direction is received, the position's timer is reset and no new position is opened. The strategy can be used in any currency pairs. Optimized results f
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
This EA is based on ADX strategy.  Advantage:     - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : XAUUSD   Period : 30M Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We do not recommend higher lots. Need gold spreadless broker.  Maybe VIP or Pro user with your broker.
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Experts
Unveiling Momentum X, a uniquely designed, momentum-based Expert Advisor. Currently on a limited time offer, secure this meticulously crafted software at a special sales price before it escalates to its final price of $899. Seize this exceptional opportunity and experience the revolution in forex trading. Unparalleled Functionality Momentum X works on key market momentum, ensuring trades are placed strategically. Unlike the risk-laden methods used in grid and martingale systems, Momentum X is b
Bullish Pin Bar Pro
Vaclav Stibor
Experts
The Bullish PinBar Pro is scalper  application designed to identify and trade bullish pin bar patterns in the financial markets with automatized trailing. Trades are opened 1:1 according to the size of the input parameter. A PinBar candle is of interest to us when the candle body fits into its shadow at least twice, this value is also optionally adjustable via parameter. The golden grail of this EA is that you can further set your own desired profit/disprofit value to close on each trade, these
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Experts
Advance Trend Intellegence EA   is Powefull Expert Advisor base on trend following strategy. This expert using advance dynamical algorithm to cathching the market trend. With this EA orders that are made accurate entry orders in the market in tune with the trend signal. This EA have a good performance that has been tested more than 1 years with real ticks history data. Although this EA can be use on any pairs, but please Use this EA on EURUSD Pair at M15 timeframe. Account type : HEDGE. Advanc
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
IGold AI는 첨단 기술을 탑재한 새로운 EA입니다. AI와 머신러닝을 통해 조작되는 이 신기술은 XAUUSD 가격과 데이터베이스의 범위를 비교 분석하여 구조화하고, 잠재적 주문을 찾아 스캘핑을 수행합니다. 인공지능은 주로 저희 서버와 연동됩니다. 저희는 고객이 가격을 비교할 때, 다른 시장과 실시간으로 다시 비교하여 매칭하는 고유한 기술을 도입했습니다. 이를 통해 여러 네트워크를 참조합니다. 데이터베이스의 숫자 버전 0X32 마팅게일 없음 헤징 없음 다음 가격: $399. 단 3개 남음 시간에 따른 슬리피지 발생 가능성을 고려하여 내부 분석을 수행합니다. 슬리피지 발생 가능성이 낮은 위치를 파악하는 경우, 매일 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다. 저는 수년간 전문 트레이더로서 쌓아온 경험을 바탕으로 전략 개발을 설계했으며, AI의 자체 적응력을 활용하여 성과를 최적화하고 더욱 향상시켰습니다. 이 기능은 실제 수익을 실현하고, 이익실현(take pro
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Experts
새로운 상품으로 거래를 다양화하면 포트폴리오가 더욱 강력해질 것입니다.    Live Signal  이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다 최종 가격: 5000 $  현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은 -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! 이것은 XAGUSD, XAGEUR 및 XAGAUD와 같은 전체 쌍으로 Silver 또는 XAG를 거래하는 최초의 가장 똑똑한 로봇입니다! 매일매일 뉴스를 확인하며 기술적, 근본적, 감성적 확인이 있는 기회라면 무엇이든 활용합니다! 돈은 참을성 없는 상인의 주머니에서 환자의 주머니로 나올 것입니다! 이 시장에서 당신은 똑똑한 사람들과 경쟁하게 될 것입니다! 그들은 당신의 돈을 얻으려고 하고, 당신도 그들의 돈을 얻으려고 합니다! 가장 정확하고 적극적인 시장분석으로 최선을 다하겠습니다! 행운을 빌어 요! Highlights:
Royal Gold Chili EA
Marcel Frank Heitz
Experts
Royal Gold Chili EA was developed for various purposes. There are many setting options. The risk depends on the settings. The bot works with trading pairs GOLD, XAUUSD, XAUEUR and XAUAUD. However, the bot also works with currency pairs, for example USDJPY. Therefore, write to the support before or test in the demo account. Important! It is advisable to run the EA thoroughly in a demo account. The backtest does not reflect the actual behavior of a demo or live account, as many factors are not ta
Qora
Sergej Maehler
Experts
QORA is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts – the same methodology used by institutional traders and hedge funds. Instead of lagging indicators, Q ORA analyzes Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure to identify high-probability setups. The built-in confluence system ensures trades are only executed when multiple elements align. An adaptive engine automatically adjusts parameters to current market conditions , while comprehensive risk management including n
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experts
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
Momentum Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
1 (1)
Experts
This EA is based on momentum strategy.  It passed 10 years backtest without huge dropdown and profitable. From today your money does not sleep and rise every week. Advantage:    - Always trade with stoploss   - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : US100   Period : 1H   UseDynamicStoplose: true Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
GBPJPY Asian Breakout EA 아시아 세션 돌파 전략 | M5 전용 완전 자동화 거래 시스템 100% 자동화된 트레이딩 시스템 GBPJPY Asian Breakout 는 GBPJPY (파운드/엔) 통화쌍에 최적화된 완전 자동 거래 시스템(EA)으로, 아시아 세션의 박스권 돌파 구간을 공략하여 거래합니다. 5분봉(M5) 전용으로 설계되었으며, 정교한 진입 로직과 체계적인 리스크 관리, 시간 기반 필터링을 통해 안정적이고 규칙적인 자동 매매 를 제공합니다. 전략 핵심 요약 아시아 세션 레인지 구간 자동 인식 및 돌파 시 진입 거래 진입 시간: 08:00 ~ 13:00 (브로커 서버 시간 기준) 20:00에 자동으로 모든 포지션 청산 유동적인 스톱로스와 사용자 설정 가능한 손익비(RR) 월요일부터 목요일까지만 거래 (금요일과 주말 비활성화) 마틴게일, 그리드, 스캘핑 전략 사용하지 않음 낮은 스프레드의 ECN 브로커에
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nova BB Trader
Anita Monus
Experts
Nova BB Trader is built around the foundational power of Bollinger Bands , transforming this classic volatility indicator into a modern, automated trading system. By analyzing price behavior relative to upper and lower bands, this Expert Advisor seeks to capture both breakout moves and mean reversion setups — depending on context. Nova BB Trader intelligently reads band width, price interaction, and momentum cues to determine whether volatility is likely to expand or contract. It avoids chasing
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
ELTRA Guardian EA
Aziz Maulidi Wimantara
Experts
Proven consistent performance — backtested from 2021 to 2025 with steady growth every week, month, and year. ELTRA Guardian EA is a fully automated Expert Advisor exclusively optimized for trading XAU/USD (Gold) . It combines precise level-based entries with EMA trend filtering to deliver consistent performance in volatile gold markets. Key Features: Gold-Only Strategy: Specifically designed and tuned for XAU/USD. Fixed Price Levels: Executes trades only when price touches 4-point interv
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.33 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.33 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 189달러, 다음 가격: 289달러 (재고 3개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
제작자의 제품 더 보기
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experts
PropFlow Gold EA – 한국어 버전 PropFlow Gold EA 는 프로프펌 계정 관리와 장기 개인 계좌를 위해 특별히 설계된 깔끔하고 규칙 기반의 알고리즘 트레이딩 시스템 입니다. 이 EA는 마틴게일, 그리드, 위험한 물타기, 곡선 맞추기(Curve-Fitting) 전략을 전혀 사용하지 않습니다. 대신, 방향성·멀티 타임프레임 구조 로 작동합니다: 데일리 타임프레임에서 시장의 주요 방향(바이어스) 식별 1시간 조정(Pullback) 구간에서 진입 추가 수익 기회를 위해 두 번째 제한 주문(Limit Order) 자동 배치 시장 변동성에 따른 자동 리스크 조절 이 EA는 안정성, 일관성, 단순함 을 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 이 시스템이 효과적인 이유 1. 마틴게일 없음. 그리드 없음. 노이즈 없는 구조. 순수한 가격 기반 논리와 실제 시장 구조만을 사용합니다. 2. 10년 이상 XAUUSD(골드)에서 안정적 골드의 가격 움직임은 반복적입니다 — 데일리 방향
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
5 (1)
Experts
BigMove Catcher PRO MQ5 는 단순하지만 강력한 추세 기반 알고리즘으로, XAUUSD의 주요 추세 지속 움직임을 포착하도록 설계되었습니다. 매일 이기는 것에 집중하는 대신, 이 EA는 상위 시간대 구조와 일치하는 큰 움직임 을 포착하는 데 초점을 맞춥니다 — 이는 계좌를 몇 주 또는 몇 달 동안 성장시킬 수 있는 움직임입니다. 시스템은 깔끔한 톱다운(Top-Down) 추세 접근 방식을 사용합니다: 월간 → 주간 → 일간 차트로 방향 확인, 그 후 1시간(1H) 차트에서 스나이퍼 진입 을 기다리며 1:8 위험/보상 구조를 적용합니다. 작은 손실은 과정의 일부입니다. 한 번의 강력한 지속 움직임이 모든 것을 보상합니다. 로직 작동 방식 1️⃣ 월간 추세 정렬 EA는 월간 차트를 사용하여 장기 우세 방향을 식별하는 것으로 시작합니다. 이것이 모든 거래 결정의 기반이 됩니다. 2️⃣ 주간 확인 다음으로, 주간 구조를 확인하여 유동성 흐름과 모멘텀을 확인합니다. 3️
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experts
BigMove Catcher PRO MQ4 BigMove Catcher PRO MQ4 는 XAUUSD에서 발생하는 대형 추세 연속 움직임 을 포착하도록 설계된 단순하지만 매우 강력한 트렌드 기반 알고리즘입니다. 매일 수익을 노리는 대신, 이 EA는 상위 타임프레임과 완전히 일치하는 단 한 번의 큰 움직임 을 잡는 데 집중합니다. 이런 움직임 하나가 계좌를 몇 주, 때로는 몇 달 동안 성장시킬 수 있습니다. EA는 명확한 탑다운 분석을 기반으로 작동합니다: 월간 → 주간 → 일간 으로 방향성을 파악한 후, 1시간(1H) 차트에서 스나이퍼 진입 을 기다리며 1:8 위험 대비 보상(R:R) 구조를 사용합니다. 작은 손실은 정상적인 과정입니다. 하지만 큰 추세 연속 움직임 하나가 모든 손실을 상쇄하고 계좌를 앞으로 밀어줍니다. EA 작동 방식 1️⃣ 월간(Monthly) 추세 파악 EA는 월봉 차트에서 장기적인 주요 추세 방향을 먼저 확인합니다. 이것이 모든 매매 결정의 기반이 됩니다
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변