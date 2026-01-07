Secura Gold Wave

Secura Gold Wave EA v1.0
Sistema de Trading Pullback de Grado Institucional para Plazos Mayores

Opere con el ritmo del mercado utilizandoel Secura Gold Wave EA, un asesor experto profesional creado para operadores pacientes con plazos más largos. Identifica sistemáticamente entradas de retroceso de alta probabilidad dentro de una tendencia confirmada, utilizando un marco de promedios móviles múltiples para mayor precisión.

Estrategia principal:

  • Identifica los retrocesos del precio hasta una media móvil dinámica, esperando una vela de confirmación fuerte para señalar la entrada.

  • Utiliza unfiltro de medias móviles de tres niveles ( 5, 20, 50) para evaluar la entrada, la colocación de stops y la alineación de la tendencia general.

  • Diseñado paragráficos H1, H4 y diarios para captar movimientos sostenibles y evitar el ruido del mercado.

Gestión avanzada de riesgos y operaciones:

  • El tamaño de la posición se calcula en función de un porcentaje fijo del capital de la cuenta.

  • Disponede activadores de punto de equilibrio, trailing stops y cierre opcional de beneficios parciales para maximizar las operaciones ganadoras y proteger el capital.

  • Los filtros diarios, de operaciones simultáneas y de diferenciales garantizan una ejecución disciplinada.

Características principales:

  • Entrada, cálculo del riesgo y gestión de la salida totalmente automatizados.

  • Filtros personalizables para momentum, mercados agitados, volatilidad basada en ATR y horas de negociación.

  • Panel visual integrado que muestra el rendimiento en tiempo real, las estadísticas y el estado de las operaciones.

  • Soporta alertas (sonido, correo electrónico, notificaciones push) para las señales de comercio y eventos importantes.

Ideal para:
Operadores que buscan un enfoque sistemático y basado en reglas para los retrocesos tendenciales y que prefieren plazos más largos para reducir el estrés y mejorar la relación recompensa-riesgo.


