ICT Quant Flow es un sistema de trading automatizado que mezcla conceptos modernos de ICT con un modelo de ejecución cuantitativo limpio. En lugar de basarse en la aleatoriedad o en una manipulación agresiva de los lotes, el EA sigue un proceso estructurado: entender hacia dónde intenta ir el precio, esperar a que se produzcan retrocesos eficientes y gestionar el riesgo con disciplina. El objetivo es la consistencia, no el ruido.

La estrategia se centra en tres áreas fundamentales: la estructura del mercado, las brechas de valor razonable y el comportamiento de la liquidez. ICT Quant Flow analiza los puntos de oscilación recientes para determinar el sesgo direccional, busca FVG válidos y espera a que el precio vuelva a una zona significativa antes de considerar una entrada. Cuando está activado, también puede comprobar si hay barridos de liquidez y refinar las entradas utilizando bloques de órdenes simples, lo que proporciona al sistema un enfoque más selectivo y consciente del contexto. Un filtro RSI ayuda a evitar las entradas cuando el mercado ya está tensionado, lo que suaviza la lógica durante los periodos volátiles.

La gestión del riesgo se ha diseñado para que resulte profesional y predecible. El EA puede calcular stop losses y objetivos utilizando ATR, lo que le permite adaptarse de forma natural a los cambios de volatilidad, o puede utilizar distancias fijas para un estilo más tradicional. Admite ganancias parciales, movimiento de punto de equilibrio con desplazamiento personalizado y arrastre opcional después del punto de equilibrio. El tamaño de la posición puede ser fijo o basado en el porcentaje de riesgo, con la posibilidad de reducir el riesgo por encima de un determinado umbral de saldo si se desea.

ICT Quant Flow también incluye una sólida gestión de sesiones. Puede ejecutarlo sólo durante las horas de Londres y Nueva York utilizando la hora del servidor del broker, o puede activar el filtro de hora de España (Madrid), que se ajusta automáticamente a CET y CEST utilizando GMT. Esto significa que sólo tiene que seleccionar la ventana de negociación de Madrid que desee, y el EA maneja toda la conversión de zona horaria internamente, independientemente del broker que utilice. Las reglas de protección diaria también están disponibles, incluyendo un máximo de operaciones por día y una reducción diaria máxima permitida.

Para evitar la agrupación, el AE puede imponer un espacio mínimo entre operaciones, aplicar un enfriamiento después de un stop-loss, limitar las entradas a una dirección cada vez y garantizar que sólo se realice una operación por barra. Se puede habilitar un filtro EMA de marco temporal superior para mantener las operaciones alineadas con la dirección más amplia cuando las condiciones se vuelven agitadas.

Aunque el EA es lo suficientemente flexible como para funcionar con muchos instrumentos, tiende a funcionar mejor con los principales pares de divisas e índices populares en plazos cortos intradía como M5, M15 y M30. Todos los parámetros son totalmente configurables, por lo que es fácil de optimizar de acuerdo a la liquidez de su corredor y las condiciones de propagación.

ICT Quant Flow no es un sistema de martingala, grid o tick-scalping. Se basa en la ejecución por reglas, el análisis estructurado y el riesgo controlado. Para obtener los mejores resultados, los usuarios deben realizar pruebas retrospectivas y prospectivas de su configuración preferida antes de ampliarla.